«Мам, мне это не надо». Честная история о том, как я выполняла все прихоти ребенка, но что-то пошло не так

У людей часто расходятся мнения относительно того, стоит ли потакать детским прихотям и как научить ребенка ценить деньги. Кто-то считает, что нужно держать чадо в ежовых рукавицах, а кто-то утверждает, что нужно дать ему полную свободу и ни в чем не отказывать.

Ксения, автор блога «Кошкин хвост» и мама троих детей, придерживается второй позиции: потакать ребенку можно и нужно. С ее разрешения AdMe.ru публикует рассказ, в котором она делится своими принципами воспитания.

«А потом он у тебя айфон попросит и машину!» Этими словами пугают меня люди, когда узнают, что я покупаю своим детям все, что они захотят. Из-за такой щедрости у меня действительно возникла проблема, но это не непомерные желания детей. Напротив, я не знаю, что им дарить. Я, на самом деле, не понимаю, в чем проблема купить ребенку сотую машинку, которая выглядит настолько убого, что непонятно, зачем ее вообще произвели на свет, если есть возможность. Моему старшему сыну через две недели исполнится 15 лет. Когда он был маленьким и ходил в детский сад, то каждый день, когда я забирала его оттуда, мы шли в магазин. Там я покупала ему то, что он просил. Обычно это была маленькая машинка. Машин у него было много, но он все равно каждый раз просил новую. Он просил — я покупала.

Однажды, помню, купила ему огромную зеленую Lamborghini на радиоуправлении, потому что кто-то в садик принес похожую и громко хвастался. Потом была игровая консоль, которую я принесла ему в больницу. Просто хотела скрасить ребенку больничные будни. А однажды на новогоднем утреннике Стас получил подарок. Вместе с нами там были родственники мужа. Стас спросил их, хотят ли они конфетку. — Хотим, — ответили родственники. — Тогда идите и расскажите Деду Морозу стишок, — ответил сын и спрятал подарок.

И вот Стасу почти 15. Но уже лет с 10 я регулярно слышу от него фразу: «Ой, мам, это мне не надо, это слишком дорого. Да, хочу, но я же вижу цены». Помню, как он упрекал меня в том, что я купила ему слишком дорогой ремень. Обычный ремень, я даже на цену не смотрела, когда брала. Меня интересовало только наличие дырок в определенных местах, чтобы можно было его застегнуть на тощем ребенке. Но и это еще не все. С тех же 10 лет на мой вопрос, что ему подарить на день рождения, сын отвечает: «Мне ничего не надо, у меня все есть». И вот это — та самая проблема.

Пацану скоро 15 лет, а я не знаю, что ему подарить. У меня вообще с фантазией плохо, и если мне кокетливо сказать, что не надо ничего, то я и подарю «ничего». Все это давно знают и не ждут от меня сюрпризов. В общем, сын уже 2 недели думает, что бы он хотел получить в подарок. И не придумал. Как-то так вышло, что айфон ему оказался совершенно не нужен. Да и с машиной беда вышла: он видит, как я регулярно развлекаюсь со своей «шнивой», которая вечно антифриз сливает. Он так и говорит: «Зачем вообще нужна машина? Можно на трамвае ездить». Единственное, что сейчас хочет этот мой ребенок, — это учить японский язык. Я готова оплачивать курсы, но ведь это же не подарок на день рождения, правда? — Может, ты тогда просто отложишь деньги? — придумал вчера сын. — Вдруг у меня телефон сломается — новый купишь. — А что, у тебя телефон сломаться собирается? — спросила я. — Нет, не собирается. Но вдруг когда-нибудь сломается? — Стас, если у тебя сломается телефон, я просто куплю тебе новый. Отложить деньги — это так себе подарок. — Ну тогда мне ничего не надо, — вздохнул ребенок, — у меня все есть.

В общем, у меня что-то пошло не так. Вместо того чтобы вечно предъявлять мне непомерные запросы, мой избалованный в детстве подарками ребенок стремится сэкономить деньги. А дарить ребенку «ничего» третий год подряд уже даже мне, знатной скупердяйке, как-то неловко.