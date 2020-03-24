«Люди вызывают нас по любому пустяку». Фельдшер из небольшого города рассказала, каково это — работать в скорой помощи

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Мы познакомились с Ириной, когда наткнулись на ее страницу в TikTok. Девушка снимает видеоролики о своей работе фельдшером, которые смотрят почти 150 тыс. человек. Среди этих роликов много зарисовок о странных пациентах, врачебном юморе и о том, что происходит в голове у фельдшера во время вызова. Но есть и серьезные сюжеты об оказании первой помощи, опасных симптомах и медицинских реалиях.

Редакция AdMe.ru какое-то время залипала на видео Ирины, а потом решила не тратить время впустую, а лично побеседовать с блогером и разузнать подробности ее работы. И вот что она нам рассказала.

О выборе профессии

В детстве у меня было много мягких игрушек, а кукол почти не было, потому что им неудобно делать уколы. Кстати говоря, у меня были не игрушечные шприцы, а настоящие. Я не знаю до сих пор, как мне вообще родители разрешали с ними играть. Но я хотела, чтобы все было как в жизни. И, конечно, уже с детства я готовилась к поступлению в мед. Правда, до того, как я начала работать в скорой помощи, думала, что здесь каждый вызов — это адреналин, это спасение жизни человека, грань между жизнью и смертью. Когда перешла к практике, мое представление разбилось в пух и прах. Потому что каждый вызов — это, как правило, температура, давление, ОРВИ и так далее. Но это меня не разочаровало. Вообще, единственное, в чем пришлось разочароваться, — это заработная плата. А так даже наоборот, поняла, что многие опасения были напрасными. Например, сначала очень боялась подвыпивших мужчин, но оказалось, что они в основном безобидные ребята.

О дежурствах

Наши смены всегда проходят по-разному, этим мне и нравится моя работа: она непредсказуема. Сегодня ты сидишь и ждешь хоть одного вызова, а завтра мечтаешь, чтобы вызовы наконец закончились и ты смог бы пообедать в 7 часов вечера. Я работаю одна. Это потому, что я живу в небольшом городке с численностью населения в 26 тыс. человек. Здесь просто нет такого количества персонала, чтобы выезжать парами, как это делают в более крупных городах. Психологически бывает тяжело. У нас ведь нет возможности выбирать, на какой вызов ехать. Распределением занимается диспетчер. А если бы я могла выбирать, то никогда бы, например, не поехала на аварию, особенно с участием детей. Это очень страшно. Я же тоже человек, и у меня есть чувства и страх, как и у вас. Я могу ночами потом не спать и не есть сутками.

О проблемах

Очень часто слышу, что, если скорая долго едет, значит, фельдшеры в этот момент ленятся и гоняют чаи. И, судя по этим словам, у меня уже должен быть чайный передоз. На самом деле я такого никогда не видела, чтобы поступил вызов и фельдшер сидел, свой чай допивал. Как правило, он сразу бросает все и выезжает. По-другому невозможно. Но я расскажу, почему на самом деле бывают такие задержки. Потому что поступает очень много вызовов, на которые можно было и не приезжать. Это наши любимые беспокойные мамочки, бабулечки, которым не хватает внимания, алкоголики, которых мы должны довезти до дома, будто мы такси. Люди вызывают нас по любому пустяку. Они не понимают, что такое скорая помощь и для чего она создана. Они не хотят идти в больницу, им лень. Они хотят, чтобы к ним приехали домой, дали волшебную таблетку, которая в эту же секунду вылечит их. Они не знают, что в нашей укладке минимальный набор лекарственных средств, половина из которых — экстренная аптечка. Когда люди перестанут быть эгоистами и будут думать не только о себе, тогда скорая, возможно, успеет кому-то спасти жизнь.

Вызов, который не забыть

Бывают на службе забавные случаи. Например, когда я была на втором месяце беременности, было лето, очень жарко, и меня мучил токсикоз. Поела я на обед борща, и поступает вызов. Приехали мы к мужчине. С ним ничего серьезного, но надо отвезти в больницу. На полпути меня начало жутко тошнить, и тут я понимаю, что все, мой борщ просится назад. Вы бы видели глаза пациента, как он испугался. Он еще и борщ за кровь принял, отсел от меня подальше. А мне стало легче, и я спокойно еду дальше. Мужчина говорит: «Девушка, вам нужнее помощь, чем мне, отвезите меня домой».

Об отношении к себе

Иногда приходится сталкиваться с пренебрежением к себе из-за того, что я очень молодо выгляжу. Мне 27, но на вид мне дают максимум 20. И люди скептически относятся к моему профессионализму. Не понимают, что можно и в 40, и в 60 быть глупым и безответственным. Возраст не показатель. Пациенты бывают разные. Есть наглые и хамоватые, а есть вежливые, которые нас постоянно подкармливают. К счастью, вторых больше. У фельдшеров, кстати, тоже есть постоянные «клиенты» среди пациентов. В основном это пожилые люди, которые живут одни. И я их люблю, мне их жалко. Всегда с радостью приезжаю к ним каждый день, словно к себе домой.

Мои подписчики почему-то считают, что у меня могут быть проблемы на работе из-за популярности. На самом деле таких проблем у меня никогда не было, потому что на работе я не снимаю видео в TikTok, а работаю. Снимаю я только дома — в свободное время. Среди тех, кто оставляет мне комментарии, часто встречаются хейтеры. Но, думаете, их в жизни меньше? Я совершенно не скандальный человек, я умею промолчать и пройти мимо. Через TikTok я хочу донести до людей, что такое скорая помощь. Это спасение жизней, а не бесплатное такси до больницы. И когда люди это поймут, мы будем приезжать ко всем вовремя.

О пациентах

Вообще, работая в скорой помощи, стала замечать, сколько людей не обладает никакими знаниями, чтобы хоть как-то себе помочь. Я иногда снимаю видео на эту тему. И меня очень удивляют люди, которые на мой юмор или мои возмущения в TikTok пишут мне: «Вы вообще-то обязаны приехать тогда, когда я посчитаю нужным». У меня к ним вопрос. А вы не обязаны любить своего ребенка или себя? Скачать TikTok у вас хватило времени и знаний, а сесть почитать литературу о том, как оказывать первую и элементарную помощь себе и своим близким, нет? Многие на это отвечают: «Мы не врачи, мы не обязаны». Возможно, это так. Но, если ты мать, лучше тебе уметь сбивать температуру у своего ребенка (особенно если у него есть склонность к судорогам). Потому что скорая-то приедет, но вот когда это будет? Возможно, что в самые драгоценные минуты фельдшеры будут спасать от похмелья очередного бедолагу на другом вызове. И, конечно, желательно, чтобы у каждого человека была дома аптечка для экстренной помощи, ее использование медицинского образования не требует.

Для меня нет понятия «идеальный пациент». Все люди очень разные, и я найду подход к любому. Мне жалко каждого, будь то бездомный, алкоголик или начальник завода. Для меня они все идеальные пациенты.