«Люди считают себя вправе лезть в нашу жизнь без спроса». Честный текст о бестактности в наши дни

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Меня зовут Анна Златковская, я обычная девушка, ну ладно, женщина 32 лет. И я выражаю, нет, кричу о том, что действительно по-человечески достало. Бестактность.

Почему ты такая худая?

Начну с первого примера. Я девушка стройная. Даже слишком. Вес колеблется от 42 до 45 кг. Признаюсь: при сильном ветре держусь за сумку. В учреждении, где я долгое время работала, меня не вез лифт. В нем есть некий ограничитель по весу, чтобы в лифте не ездили дети без взрослых. Так вот меня, взрослую тетю, лифт тоже благодарно игнорировал. Я анорексией не болею, просто хрупкое создание, не употребляющее сладкое. Не люблю. Вес мой меня устраивает, бабушка и мама тоже натуры небольшого роста и веса, никаких отклонений, в общем, в себе я не наблюдаю. Но многие дамы, встречающиеся на моем пути, к своему ужасу (и к моему тоже) отмечают, что я слишком худая. Об этом мне сообщается в прямолинейной форме — вопросом: «Когда ты наконец поправишься?», «Сколько можно быть такой худой?», «Когда ты начнешь есть?» — в общем, меняется вариативность, но не раздражающий факт моей худобы. Я должна, видимо, оправдываться, как посмела быть такой тощей. Меня же посещают несколько мыслей. Первая: разве прилично вообще задавать такие вопросы? Вес, цвет волос и внешность — всегда дело сугубо личное и окружающих не касается. Вторая мысль: почему эти люди считают, что могут показывать мне, что моя комплекция их не устраивает?

Когда ты родишь ребенка?

Второй пример — дети. Думаю, многие девушки примкнут ко мне с этой маленькой трагедией — звучащим в лоб вопросом «Когда родишь?» Его задают родственники, коллеги по работе, знакомая кассирша в магазине. Родишь первого — будут спрашивать про второго. На вопросы о детях ты вынужден то ли оправдываться, то ли врать, то ли говорить правду совершенно чужому человеку. Кто-то сознательно детей не хочет, кто-то имел печальный опыт. Самое противное в такой ситуации — бестактность женщин, которые вроде по природе должны обладать чуткостью. Так, одна моя близкая подруга Аля забеременела в 20 лет, родила, но ребенок умер. Але понадобилось 11 лет, чтобы ее снова посетило желание стать мамой. Без ужаса в глазах и спазмах в животе от мысли, что этот кошмар может снова повториться. Все эти годы ей приходилось отвечать на вопросы не знающих о ее трагедии людей о том, когда же она станет мамой, годы же идут! Представляете, каково это? О таких вещах, как смерть ребенка, не говорят на каждом перекрестке. Другая знакомая, Светлана, вот уже 2 года не может забеременеть. Переживает, но не рефлексирует. Достают только эти самые бестактные комментарии. Так, когда ей в очередной раз высказали: «Чего детей не рожаешь?» — она ответила: «Не рожаю, потому что не получается!» Вопрошающий сразу стушевался, сконфузился и тут же принялся жалеть Светлану. В жалости, к слову, она совершенно не нуждалась. Я же абсолютно уверена, что лезть к людям с вопросами об их внешности, личной жизни, смерти и религии категорически нельзя.

Ты знаешь, что вегетарианство вредно?

Как-то мы собрались большой компанией, в которую друзья приводят друзей: ты своих тянешь, и вот уже вас много, незнакомых знакомцев. Шашлык, колбаса, помидоры, лето, дача, хорошо. Один молодой человек отказался от шашлыка, пояснив, что он вегетарианец. И тут же многие стали его расспрашивать: «И обувь носишь из заменителя?», «И что, ремень такой же?», «А что, зверюшек жалко?», «Болеть не боишься, знаешь, к чему недостаток белка в организме приводит?» Глядя на парня, я видела, что это он слышит в тысячный раз. Похрустывая огурчиком, он ждал, когда расспросы закончатся. Как же сложно в нашей среде быть собой и иметь позицию! Ты ничего плохого не делаешь, но почему-то обязан отчитаться перед обществом. Кто-то спросит: а что плохого в вопросах? Если просто интересно. Отвечу: просто интересно детям до 5 лет, которые мир познают с помощью взрослых. Взрослым людям это не подобает. Интересно? Почитай в интернете, сходи в библиотеку, попроси аудиенции у заинтересовавшего тебя объекта, но никак не выставляй все таким образом, будто человек на допросе, если вы в дружеской компании.

Почему ты не пьешь?

Другой яркий пример. Коллега мне жаловался, что многие его знакомые приятели прекратили общение с ним, когда он перестал употреблять алкоголь. Встретился однажды с друзьями, заказал чай — и началось: «Эй, дружище, что случилось? Почему не пьешь? Закодировался? Болеешь? О чем же с тобой говоришь, если не пьешь?» Эти расспросы преследовали его везде, в любой компании, по любому поводу. А друзья ведь и не алкоголики вовсе. Но с их точки зрения не может человек резко перестать употреблять алкоголь без важной на то причины. Обязан объясниться. «Ну хоть одну рюмочку!» Если ты не пьешь, тебя начинают подозревать в некой страшной болезни, о которой ты умалчиваешь. Болен коллега не был, просто принял решение пожить безалкогольной жизнью. Он стал отцом, ему очень хотелось иметь ясный трезвый ум и быть полноценным помощником своей супруге. Но в нашем обществе не принято принимать людей, отличающихся от массы. Нужно постоянно быть начеку. Отличаешься? Обоснуй!

Что означает твоя татуировка?

Многим кажется, что если ты сделал татуировку, то отныне ты человек-телевизор: смотри в меня, задавай вопросы! У меня на руке есть татуировка. Надпись. Одна женщина выкручивала мне руку, чтобы запомнить надпись и поискать в интернете, что же она означает. Из-за того, что я отказалась раскрыть секрет своей татуировки, она сочла меня гадкой особой, напустившей непонятную таинственность. Подруга жаловалась, что тоже утомилась от вопросов «А что означает твоя татуировка? Когда следующую набьешь? Все вы синей болезнью страдаете, знаем!» Одна маленькая девочка лет 7 задрала ей рукав, чтобы лучше рассмотреть, что там у нее за рисуночек такой. Подруга сделала замечание любопытной девочке, на что услышала от матери ребенка: «А что вы хотели? Ей же интересно!» То есть ты обязан развлекать всех любопытствующих вокруг, даже пусть под майку полезут. Ничего, нормально, сам виноват. Откуда в наших людях это порочное желание подвергать сомнению любое проявление индивидуальности? Люди, посмевшие отличаться от других своим внешним видом, становятся цирковыми клоунами, призванными развлекать праздную толпу, вызывая насмешки и любопытство.

Почему ты не крестишь ребенка?

К сожалению, не всегда получается противостоять чужой бестактности. Молчание, уклончивость, улыбка — хорошее оружие в этой странной войне с бескультурьем. Но иногда приходится сдаваться. Так сдалась я, когда речь зашла о крещении ребенка. Сейчас я поговорю о моем понимании религии, поэтому особо чувствительных верующих людей предупреждаю, что выражаю свою точку зрения и никого и ничто оскорбить не пытаюсь. Стоило мне заикнуться о том, что я не буду крестить сына, как я подверглась острым нападкам со стороны родственников. Узнала о том, что у сына не будет ангела-хранителя, он будет постоянно болеть, его могут сглазить, он не попадет в рай. «Почему?» — громко спрашивали меня. Дело в том, что я во все вышеперечисленное не верю. Если ангелы существуют, то они есть с рождения у каждого человека. И никакие ритуалы, жертвоприношения, свистопляски не помогут тебе попасть в рай. Если уж и существует нечто хорошее после нашей смерти, то заслужить это можно, не делая никому зла. Все церковные обряды, точнее крещение, напоминает мне некий тонкий психологический ход, схожий с понятием: если ты не с нами, то ты не в тусовке. Это как прийти в балетках в пафосный ночной клуб. Ты не проходишь, детка. Фейсконтроль, такие дела.

Я не хочу верить в мир, где ритуалы важнее человека и его души. Но когда я представила, что всю жизнь мне придется отвечать на вопрос о крещении, оборонять свою точку зрения, естественно, обижая этим глубокого верующих родственников, я осознала, что проиграю. Каждый раз, когда мой ребенок заболеет, мне будут напоминать, что это моя вина. Почему? Потому то и пишу эту статью о нашей бестактности, где люди считают себя вправе лезть в нашу жизнь, как кошки в постель, без спроса. А я просто устану в этой бессмысленной войне религий и мнений. Своего сына я окрестила. Решила, если это безвредно, то пусть будет. Теперь достаточно на вопрос «Ты окрестила сына?» ответить «да». Но ведь разница мировоззрений — это нормально. Доказывают теоремы в математике, а не свое видение жизнеустройства.

Когда ты выйдешь замуж?

Венцом всего это бестактного безобразия является извечное «Когда ты выйдешь замуж?» Как выражается одна знакомая-сценарист, контрольный выстрел в голову. Самое невыносимое в этой ситуации то, что человек, задающий этот вопрос, в принципе догадывается о его глупости и неприятности. Что девушке придется как-то выкручиваться, оправдываться, отвечая на него. Но это уже своего рода садистская игра, иначе не назову, — смотреть жертве в лицо и наслаждаться процессом. Наблюдать, царапая глазами лицо, улавливая малейшие признаки смущения и беззащитности. Игра продолжается долго, не одно поколение женщин выросло на этом вопросе. Единственный способ остановить это безобразие, мне кажется, ответить вопросом на вопрос: «А какое твое дело?» В период весеннего авитаминоза или в День святого Валентина можно даже матом. Как в Саудовской Аравии отрубали руки за воровство, так и здесь отбить охоту лезть не в свое дело можно только жестким способом. Общение людей должно происходит легко, без желания обидеть, без неприличного в своей простоте любопытства. Бестактными вопросами можно обидеть человека, не зная о некой внутренней боли, вогнать в депрессию особо ранимых людей, а культурных и воспитанных поставить в тупик.

Примеры, приведенные мною, — это то, что происходит именно здесь в наши дни. Однажды я поставила на место человека, задавшего мне один из вышеперечисленных вопросов, а в ответ услышала, цитирую: «А что такого я спросила? На что обижаться? Я ж по-доброму». Оправдания этому нет. Никакого. Люди, пожалуйста, перестаньте спрашивать то, что волнует только вас самих. Учитесь быть воспитанными. Есть одно высказывание у Пауля Хейзе (немецкий писатель, 1830–1914): «От бессердечных защитишься тем, что не покажешь им своего сердца. Глупые люди могут еще быть тебе полезны, потому что всякий ведь все-таки что-нибудь да знает и умеет, но если бестактные тебя окружают, то это может довести тебя до полного отчаяния».