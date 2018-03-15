5 лабиринтов, из которых не все смогут выбраться

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Представьте, что вы — искатель приключений. И по всем законам жанра вам в руки попала карта, которая ведет к древним сокровищам. Но, конечно же, так просто клад вам не достать: он находится в самом сердце джунглей, в пирамиде пяти лабиринтов.

Лабиринты полны ловушек и опасностей, но, к счастью, на вашей карте указаны правила, которые помогут остаться в живых. Вам нужно лишь отыскать верный путь. AdMe.ru желает вам удачи, о отважный герой! А правильные ответы ищите в конце статьи.

1. В первом лабиринте спрятаны круглые камни. Их масса на карте условно обозначена цифрами. Вы должны пройти лабиринт от входа вверху до выхода внизу, ни разу не пересекая свой путь. При этом нужно собрать камни таким образом, чтобы их масса в сумме равнялась 20. Если все сделано верно, вы положите камни на весы у выхода и откроете дверь в следующий лабиринт. Если нет — провáлитесь в яму с крокодилами.

2. Во втором лабиринте нет перегородок. Однако почти все плиты на полу — фальшивые и готовы развалиться в прах прямо под ногами, увлекая вас за собой в подземелье. Единственный верный путь начинается на одной из верхних плит и заканчивается на одной из нижних. При этом настоящие плиты отмечены числами, которые нацело делятся на 7. И учитывайте, что попытки пройти по диагонали моментально пресекаются вылетающими из стен языками пламени.

3. Благополучно миновав огненные преграды предыдущего зала, вы попадаете в небольшую комнату с похожими каменными плитами на полу. Вам необходимо пересечь комнату из левого верхнего угла в правый нижний. При этом обязательно нужно пройти через все клетки, не вставая на одну и ту же дважды. Передвигаться можно по горизонтали, вертикали и диагонали. Ваши шаги должны соответствовать последовательности: 1-2-3-4-5-6-1-2-3- и т. д. В данном случае плиты — это кнопки с кодом к следующей двери. Наступая на плиту, вы нажимаете на соответствующую цифру. Если ошибетесь, сверху мгновенно упадет тяжелая решетка и вы окажетесь в тюрьме без возможности выбраться. Берегитесь и тщательно обдумайте каждый шаг.

4. Следующий лабиринт не кажется таким мрачным и сложным, как предыдущие. Он ярко освещен колоннами с каким-то «ядовитым» светом, который режет глаза и мешает сразу разглядеть стены. Попав внутрь, вы будете вынуждены ориентироваться в основном на ощупь, а к светящимся колоннам лучше не прикасаться — они действительно ядовиты. Попробуйте заранее проложить путь по карте от входа слева вверху до выхода справа вверху.

5. В последнем зале вы видите, что прямо рядом с той дверью, в которую вы вошли, есть еще одна. Кажется, это и есть вход в сокровищницу, но он, само собой, закрыт. Чтобы дверь открылась, придется соблюсти много правил. Кружками на карте отмечены кольца, прикрепленные на подставке ровно к середине каждой плиты. Вы находитесь в левом верхнем углу, и возле вас лежит длинная веревка. Чтобы дверь открылась, вам нужно протянуть веревку через все кольца (белые и черные), вернувшись в исходную точку. При этом: веревка должна входить и выходить через середину сторон плит;

на плите с черным кольцом веревка должна поворачивать направо или налево;

через плиту с белым кольцом веревка протягивается только прямо;

веревка не должна поворачивать на плитах сразу перед или сразу после плиты с черным кольцом;

веревка должна поворачивать вправо или влево на плитах сразу перед или сразу после плиты с белым кольцом;

на пустой плите веревка может загибаться направо или налево;

через любую плиту веревка может пройти только один раз и не может пересекать саму себя.

Если все выполнено правильно, вы поджигаете веревку-фитиль и с замиранием сердца следите за тем, как заветная дверь сокровищницы открывается...

Так удалось ли вам найти сокровище? Мы заботливо сохранили все страницы карты, на которых красным маркером отмечены верные маршруты. Ищите их под стрелкой.

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