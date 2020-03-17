«Все сдали головы?» Актриса театра рассказывает о том, что скрывается за яркими представлениями

23 4 17 5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Все мы слышали, что театр начинается с вешалки. Но редко кто рассказывает о том, чем еще живет это волшебное место. Досадное упущение решила исправить наша читательница Елена Михайлина, которая работает артисткой хора Ставропольского государственного театра оперетты.

Мы в AdMe.ru искренне благодарим Елену за этот текст и приглашаем вас «посетить» театральную кухню вместе с нами.

Театр начинается с...

Приветствия. Первое правило в театре — говорить «Здравствуйте» всем, кто встретится на пути. Неважно, знаем мы этого человека или нет. Мы заходим через служебный вход и оказываемся в небольшом коридоре. Из него есть выход в грим-уборные и на сцену, также тут можно найти расписание репетиций, спектаклей, объявления, поздравления. Именно здесь артисты сидят в ожидании выхода на сцену. Здесь же они любят обменяться новостями, пообщаться, обсудить дела театра, поговорить о детях. В гримерках царит особая атмосфера. Артисты-вокалисты занимают гримерные за кулисами ближе к сцене, хор и балет имеют свои гримерки. У артистов хора гримерные находятся на втором этаже. В гримерке мы не только готовим себя к выходу на сцену, но можем и отдохнуть между репетициями, попить чаю. Для многих гримерка становится вторым домом, так как люди приезжают сюда на целый день.

«Все сдали головы?»

Это любимая фраза постижера — специалиста, который создает прически, парики, усы, бороды. Нам запрещено самим делать прически. На каждый спектакль постижер причесывает артистов в соответствии с их сценическими образами. Постижер должен быть мастером своего дела. Ему необходимо точно знать стилистику времени, места, моды, которые представлены в спектакле. Всего 3 постижера в течение часа должны создать прически хору, балету и актерам. Иногда артист меняет образ по нескольку раз за спектакль, и у постижера есть всего пара минут на новую прическу без права на ошибку.

Одеваем-раздеваем

В театре «скорость» — очень важное слово. У нас все спектакли костюмные. Корсеты, сложные шнуровки, детали наряда. Никаких молний. Одеться к спектаклю нам помогают одевальщицы. Нужно очень быстро зашнуровать, застегнуть, приколоть. Порой случаются форс-мажорные ситуации, к которым одевальщицы должны быть готовы. Иногда приходится срочно придумывать, как спасти наряд. Например, одной артистке не успели пришить застежки на платье, и пришлось просто закалывать его множеством булавок. Спереди было очень красиво, а сзади она напоминала ежика.

Казусы

Они случаются. И, как всегда, в самый неподходящий момент. Из многих ситуаций позже рождаются знаменитые театральные байки. Конечно, когда все внезапно идет не по плану, да еще и перед полным зрительным залом, это вызывает волнение. Задача артиста состоит в том, чтобы либо сделать казус незаметным зрительскому глазу, либо достойно обыграть ситуацию. Однажды на спектакле «Летучая мышь» откуда ни возьмись действительно появилась большая летучая мышь. Она летала по зрительному залу и сцене, отвлекая зрителей от действия спектакля. Еще случай. Мы играли спектакль «Прекрасная Елена». У солиста балета был греческий костюм — короткая юбочка, надетая поверх трико. И прямо во время сольного танца та с него слетела. Но он не моргнув глазом продолжил танец в одном трико. Сами артисты потом со смехом вспоминают такие случаи.

Осторожно: театр!

У нас весьма травмоопасная работа. Часто есть риск поскользнуться, когда ты поднимаешься или спускаешься с высоких декораций. В одном из спектаклей артисты хора стояли на станке, который представляет собой большую лестницу и платформу. Высота около 3 м. Так как нас больше 10 человек на каблуках и приходится еще и танцевать, то кажется, что конструкция шатается, но иногда артистам бывает некомфортно в такой ситуации. Зритель видит яркое шоу. А мы улыбаемся, глядя в зал почти с потолка.

График ненормированный

Обычный день артиста таков: репетиция начинается в 10 утра. Но приходить нужно за час до репетиции и за 1,2–2 часа до спектакля. Получается, в 9 утра мы уже в театре. Сама репетиция длится до 14:00. Затем перерыв, и в 17:00 — начало новой репетиции или подготовка к спектаклю. В свой перерыв многие артисты не отдыхают, а работают: разучивают роли, вокальные или танцевальные партии. Наш рабочий день заканчивается в 22:00. Когда весь народ отдыхает, мы работаем. Все новогодние, майские и другие праздники — это наше рабочее время.

Театральные интриги

Возможно, они есть. Но у нас в театре царит очень дружелюбная атмосфера. Артисты с удовольствием общаются с работниками других цехов. У нас нет кастовости, элитарности, не бывает случаев со стеклом в пуантах и так далее. Мы все стараемся помогать друг другу. Девушки делятся украшениями, аксессуарами. Тебя всегда подкормят и напоят кофе или чаем. Мне кажется, что, когда в театре царит атмосфера интриг и зависти, хорошего искусства быть не может. Мы все в одной лодке — делаем большое общее дело. Каждый человек важен.

Вечная любовь

Всех сотрудников объединяет одна черта — огромная любовь к своему театру. Без нее невозможно работать в таком месте. Зритель всегда чувствует настроение, атмосферу, эмоции. Сразу видно, когда спектакль сделан с душой. Когда зрители смеются, грустят, внимательно слушают и аплодируют, мы, артисты, расцветаем. Нам хочется делать еще больше, выкладываться не на 100, а на 300 %. Когда ты находишься на сцене и чувствуешь энергетику зрительного зала, это непередаваемое ощущение. Именно зритель заряжает актера творческой энергией.

И напоследок

Дорогие зрители! От лица всех артистов хотелось бы попросить: придя на спектакль, пожалуйста, не забудьте перевести телефон в беззвучный режим. Поверьте, сигнал телефона очень отвлекает артистов, нарушает магию момента, мешает сидящим рядом зрителям. Такая мелочь действительно очень важна. И еще: не скупитесь на аплодисменты и эмоции. Вы приходите в театр, чтобы отдохнуть и расслабиться, а мы создаем для вас сказку. Не бойтесь стать ее частью. Приходите к нам почаще. Ведь театр — это и есть сама жизнь.

А какое представление вы видели последним? Расскажите о своих впечатлениях.