«Ко мне на консультацию пришла изможденная женщина». Честный рассказ психолога об изнанке многих браков

Итак...

Вам никогда не скажут, что брак не спасает ни от проблем, ни от пустоты, ни от одиночества. Другой человек не заткнет и не компенсирует ваш собственный дефект, скорее, наоборот, он его или усилит, или обнажит, и только вам придется с этим справляться.

Вам честно не скажут, что честнее и правильнее оставаться одному (одной), чем хвататься за какой-то единственный вариант из-за страха, что другого не окажется.

Дети — это не всегда счастье. Это проблемы, недосып, полное отсутствие своего времени, а иногда и жизни. Если вы это осознаете — прекрасно. Но, если у вас есть иллюзии, что с рождением ребенка ваша жизнь запахнет розами — подумайте хорошо, стоит ли вам вообще иметь детей.

Отношения — это обоюдная ответственность, и если каждый будет отвечать за себя, а не за партнера, то всем будет лучше и комфортнее.

Почти во всех семьях есть измены. Только вам решать, что с этим делать.