«Какое вам дело, на сколько лет я выгляжу?» Пронзительный текст женщины, уставшей от навязываемых стереотипов

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Канадка Анник Робинсон возвращалась домой в Монреаль после рабочей поездки. Естественно, она устала после долгой и насыщенной командировки и очень хотела поскорее увидеть свою семью. В аэропорту к ней подошел консультант по продаже косметики и начал задавать вопросы, которые впоследствии привели Анник к размышлениям, и ее поддержали тысячи женщин по всей планете.

Вчера я ужасно устала. Я была в аэропорту и как раз направлялась к выходу, когда парень-консультант заговорил со мной, вручив мне бесплатное натуральное мыло. Но в современном мире нет ничего бесплатного. По крайней мере в аэропортах, не так ли?

Дальше между нами произошел такой диалог:

– Ваша кожа выглядит естественной. Вы без макияжа, верно?

– Эмм, да.

– Давайте я угадаю ваш возраст (называет число на 12 меньше, чем мой возраст).

– Я выгляжу на свой возраст, и это вполне нормально.

Мужчина (не зная, как реагировать на такой ответ):

– Позвольте, я вам покажу нашу серию для лица. Если вы не начнете ухаживать за лицом сейчас, то морщинки станут намного глубже уже к 45 годам, и тогда косметика уже не поможет.

– А что плохого в том, что женщина выглядит на 40 лет?

– Давайте лучше поговорим о мешках под глазами и мимических морщинках. Могу вам предложить крем для кожи вокруг глаз, который избавит вас от этих проблем за 15 минут.

– Что не так с моими глазами? У меня дома маленький ребенок, и я не высыпалась нормально последние 2 года, поэтому у меня мешки под глазами, и я счастлива, что они есть. Мы с мужем часто смеемся, отсюда и морщинки. Это все его вина. Но ему нравится, как я выгляжу. Я не думаю, что мне нужен ваш крем.

– Возможно, сейчас он вам не нужен, но к 50 годам будет уже слишком поздно что-то менять. Если вы не начнете действовать сейчас, морщины будут настолько глубокими, что поможет только операция.

– А что ужасного в том, что женщина стареет? Мы с мужем не раз говорили о том, как будем жить и встречать старость вместе, будем такой забавной пожилой парой с кучей морщин. Мой муж ведь тоже стареет, все мы стареем. Это неотъемлемая часть жизни.

Мужчина (нервно поглядывая на других прохожих, которые стоят возле его киоска и слышат разговор):

– Подождите, если вас беспокоит цена, то я могу предложить хорошую скидку: 3 баночки крема за $ 199. Это дешевле, чем ботокс!

– Я выгляжу нормально, на свой возраст, и я буду выглядеть нормально, когда мне будет 50 или 60 лет, потому что нет ничего криминального в том, что женщины стареют. Пожилой возраст – это привилегия, которую отрицают многие. Я не одобряю то, как вы пытаетесь разрекламировать молодость вместо ваших товаров и очерняете старение, превратив это в тактику продаж.

После этого разговора я решила сделать прямо здесь фотографию своего морщинистого лица с мешками под глазами. Это лицо любят мои дети и муж, так что, пожалуй, похожу еще с ним в таком виде.