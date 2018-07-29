Какие уроки я вынесла для себя, переехав от родителей в 16 лет

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Меня зовут Маша. В 16 лет я окончила 11 классов, и передо мной встал первый сложный выбор: уехать в большой пугающий город или остаться в маленьком 20-тысячном городишке, где все друг друга знают. Взвесив все за и против и проведя несколько семейных советов, я все же собрала чемоданы и отправилась покорять огромный, взрослый, неизвестный мир. И вот уже 9 лет я живу отдельно от родителей. Не могу сказать, что переезд дался мне легко. Я очень долго привыкала к новым условиям, к городу, к окружению. Но спустя какое-то время я поняла, что у такой жизни есть свои преимущества, которыми нужно наслаждаться.

Специально для AdMe.ru я решила рассказать, с какими трудностями я столкнулась, начав жить одной, и какие уроки для себя вынесла.

Я научилась планировать свое время

Итак! Я поступила в университет и заселилась в общежитие. Честно скажу, в первый месяц самостоятельной жизни мне категорически не хватало ни на что времени. Cамоорганизация вообще не мой конек (мы, творческие люди, такие). А потом я начала понимать, что не могу разрываться между конспектами, бытом и личными делами. И если учеба целиком и полностью поглощала меня, то не оставалось времени на готовку и здоровый сон.

Спустя месяца два из-за этой бесконечной карусели «общага-учеба-общага» я была больше похожа на панду, чем на человека. Но выбраться из этого состояния мне помогло упражнение, которое мы обсуждали на парах. Нужно записывать в течение дня все то, что вас отвлекает от важных дел: ролики на ютубе, болтовня с подружками или залипание в соцсетях. А вечером посмотришь на списочек и понимаешь, что вместо того, чтобы смотреть онлайн на капибар, можно пойти и нажарить себе котлеток с пюрешкой.

Я научилась тратить деньги

Взрослая жизнь начинается, когда ловишь себя на мысли: «О! Надо 15 кг риса взять, пока он в магазине по 25 рублей!» Когда живешь с родителями на всем сытом и готовом, то особо не задумываешься над тем, как планировать свои финансы. В начале месяца я ездила домой, за первую неделю благополучно проедала все деньги и голодала до стипендии. Пришлось в экстренном порядке учиться экономить.

Вести бухгалтерию и записывать все траты в тетрадочку надоело быстро. А уж тем более собирать все чеки и анализировать траты. Проще всего оказалось покупать товары по акциям, расплачиваться баллами и делать закупки на неделю вперед. И не стоит забывать про старый дедовский метод: ходить в магазин со списком и не отклоняться от поставленной задачи.

Я научилась правильно питаться

Невские булочки, эклеры, медовик, корзиночки со сгущенкой... Такие вкусные, нежные, тающие во рту. И я сорвалась. Сейчас я понимаю, что сладким и булочками я просто заедала свои проблемы. Заедала, заедала и дозаедалась. За первый учебный год я поправилась с 65 до 83 кг. Что сказать, ситуация плачевная. Пришлось штудировать интернет. Так я узнала, что полнеем мы не от жиров, а от быстрых углеводов. Что нужно иногда баловать себя вредностями, чтобы не сорваться. Что похудательная еда может быть вкусной и разнообразной. И я похудела! Вернула свои 65 кг! Так что лучше с первого дня начать следить за тем, как ты ешь и что ты ешь. Лишний вес на самом деле — капля в море проблем. Обострения болезней ЖКТ на фоне неправильного питания и стресса — вот что самое неприятное.

Я научилась не держать в себе эмоции

Когда тебе 16 лет, мир делится на черное и белое, все незначительные проблемы раздуваются до планетарных масштабов. Особенно если на тебя резко сваливаются уборка, готовка, учеба и попытки наладить хоть какие-то отношения с противоположным полом. И я пошла к психологу. Как оказалось, это по карману даже нищему студенту. Есть муниципальные центры, где могут оказать бесплатную психологическую помощь. Или за небольшую сумму. Главное — помнить, что психолог не решит твои проблемы, а даст инструменты и советы, как вытянуть себя из трудной ситуации. Помог ли мне психолог? Однозначно да. Я пересмотрела свое отношение к жизни и быту и поняла, что нужно проще ко всему относиться и не взваливать на себя больше, чем смогу вынести.

Я научилась общаться с людьми

И это была нелегкая задача. Нужно было не просто научиться общаться с людьми, но и постепенно выстраивать, как это модно сейчас говорить, свой личный бренд. Когда тебя окружают люди разных возрастов и у каждого свои тараканы в голове, то рано или поздно приходится вылезти из кокона интроверта и идти в народ. Общаться нужно хотя бы для того, чтобы строить контакты с преподавателями и одногруппниками. Это очень здорово поможет в учебе. Сложно. А что поделать?