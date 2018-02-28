Какие мужчины считались самыми сексуальными в разные годы

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Горячие красавчики поджидают нас почти в каждом кинофильме, осталось только выбрать, в кого влюбиться. А кто же покорял дамские сердца, когда не было кино? Самое время узнать, какие мужчины были самыми сексуальными в разные годы — от Древней Греции до нашего времени.

Женская половина редакции AdMe.ru старательно собрала эту подборку, вспомнив героев своего сердца, а также изучив книги по истории и рейтинги модных журналов. Наслаждайтесь!

Древняя Греция

Согласно древним рукописям, у этого красавчика было более 30 возлюбленных, этот парень знал толк в обольщении. Древние греки ценили в мужском образе спортивное и подтянутое телосложение, крупный прямой нос, правильные черты лица и золотистый цвет волос. Также большую роль играл рост — высокие мужчины считались наиболее красивыми.

Средневековая Европа

В средневековой Европе идеалом мужской красоты стали рыцари — жилистые отважные воины. Особое предпочтение отдавалось голубоглазым блондинам, а шрамы добавляли особого шарма.

Эпоха Возрождения

В эпоху Возрождения ценились крупные и правильные черты лица. В моде вьющиеся волосы и удлиненные прически. Особой стати мужчинам добавляла идеально ровная осанка и мужественное телосложение.

XVII век

В это время в моду вошли парики. Идеал красоты того времени — король Франции Людовик XIV. Густая шевелюра, надменный взгляд и острые черты лица не оставляли дамам никаких шансов, а «умение владеть шляпой», то есть снимать и надевать ее по законам этикета, считалось признаком воспитанности.

XVIII век

Покоритель дамских сердец этого времени — напомаженный миловидный мужчина в густом парике и с отсутствием растительности на лице. Мужчины использовали косметику не меньше женщин, поэтому в моде были черные брови и алые губы, пусть и не совсем натуральные.

XIX век

Подтянутый мужчина с короткой стрижкой, галантными манерами и в шляпе-цилиндре — вот он, сердцеед того времени. С другой стороны, пользовались спросом и очаровательные толстячки. Их было все больше, так как пища становилась более доступной.

Послевоенные годы

Военная выправка, идеально ровная спина, ни капли лишнего жира и выраженная мускулатура — вот описание идеала мужчины того времени. Этот образ породил немало киногероев, популярных до сих пор.

60-е годы

Все популярнее худоба и длинные волосы, а законодателями моды становятся музыканты. Поклонники The Beatles все как один стремились сделать себе такую же прическу.

80-е годы

Расцвет бодибилдинга. На смену болезненной худобе пришли чрезмерно накачанные мышцы. За фото с Арнольдом Шварценеггером девушки были готовы горы свернуть, а мужчины, стараясь соответствовать запросам дам, активно занимались дома и в тренажерных залах.

Конец 90-х годов

Идеал мужской красоты этого времени — Брэд Питт в фильме «Бойцовский клуб». Спортивная худоба, мужественность, наглость и уверенность в себе — вот главные характеристики любимца женщин конца ХХ века.

Начало 2000-х

Идеалом мужской красоты становятся киногерои — милые и умело справляющиеся с жизненными проблемами. Они берут своим очарованием и трогают женские сердца не только во время фильма, но и после.

2007-2015 годы

Киногерои все так же на пике популярности, но теперь очаровывают девушек не только красотой, но и умом, харизмой и отвагой. Кстати, образ «плохого мальчика» в эти годы как никогда популярен.

2017 год

Этот год показал, что шаблонные смазливые мальчики постепенно отходят на второй план. Появляются новые герои с нетипичной внешностью.

Актеры не сдают позиций, и на экранах появляются новые обожаемые всеми лица. Так, например, Гарри Стайлз из фильма «Дюнкерк» покорил сердца многих.

В то же время журнал People назвал певца Блэйка Шелтона самым сексуальным мужчиной 2017 года. И с этим согласны толпы поклонниц!

А это Ким Тхэ Хён — южнокорейский певец и актер, который выглядит очень юно и мило, чем и покоряет сердца девушек.

Ну и конечно же, этот мускулистый норвежец, о котором уже, кажется, знает каждая девушка. Он стал популярным благодаря своему инстаграму и каждый день получает сотни лайков и комментариев от поклонниц по всему миру.

А кто герой вашего сердца? Расскажите всему миру в комментариях!