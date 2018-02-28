Какие мужчины считались самыми сексуальными в разные годы
Горячие красавчики поджидают нас почти в каждом кинофильме, осталось только выбрать, в кого влюбиться. А кто же покорял дамские сердца, когда не было кино? Самое время узнать, какие мужчины были самыми сексуальными в разные годы — от Древней Греции до нашего времени.
Женская половина редакции AdMe.ru старательно собрала эту подборку, вспомнив героев своего сердца, а также изучив книги по истории и рейтинги модных журналов. Наслаждайтесь!
Древняя Греция
Согласно древним рукописям, у этого красавчика было более 30 возлюбленных, этот парень знал толк в обольщении. Древние греки ценили в мужском образе спортивное и подтянутое телосложение, крупный прямой нос, правильные черты лица и золотистый цвет волос. Также большую роль играл рост — высокие мужчины считались наиболее красивыми.
Средневековая Европа
В средневековой Европе идеалом мужской красоты стали рыцари — жилистые отважные воины. Особое предпочтение отдавалось голубоглазым блондинам, а шрамы добавляли особого шарма.
Эпоха Возрождения
В эпоху Возрождения ценились крупные и правильные черты лица. В моде вьющиеся волосы и удлиненные прически. Особой стати мужчинам добавляла идеально ровная осанка и мужественное телосложение.
XVII век
В это время в моду вошли парики. Идеал красоты того времени — король Франции Людовик XIV. Густая шевелюра, надменный взгляд и острые черты лица не оставляли дамам никаких шансов, а «умение владеть шляпой», то есть снимать и надевать ее по законам этикета, считалось признаком воспитанности.
XVIII век
Покоритель дамских сердец этого времени — напомаженный миловидный мужчина в густом парике и с отсутствием растительности на лице. Мужчины использовали косметику не меньше женщин, поэтому в моде были черные брови и алые губы, пусть и не совсем натуральные.
XIX век
Подтянутый мужчина с короткой стрижкой, галантными манерами и в шляпе-цилиндре — вот он, сердцеед того времени. С другой стороны, пользовались спросом и очаровательные толстячки. Их было все больше, так как пища становилась более доступной.
Послевоенные годы
Военная выправка, идеально ровная спина, ни капли лишнего жира и выраженная мускулатура — вот описание идеала мужчины того времени. Этот образ породил немало киногероев, популярных до сих пор.
60-е годы
Все популярнее худоба и длинные волосы, а законодателями моды становятся музыканты. Поклонники The Beatles все как один стремились сделать себе такую же прическу.
80-е годы
Расцвет бодибилдинга. На смену болезненной худобе пришли чрезмерно накачанные мышцы. За фото с Арнольдом Шварценеггером девушки были готовы горы свернуть, а мужчины, стараясь соответствовать запросам дам, активно занимались дома и в тренажерных залах.
Конец 90-х годов
Идеал мужской красоты этого времени — Брэд Питт в фильме «Бойцовский клуб». Спортивная худоба, мужественность, наглость и уверенность в себе — вот главные характеристики любимца женщин конца ХХ века.
Начало 2000-х
Идеалом мужской красоты становятся киногерои — милые и умело справляющиеся с жизненными проблемами. Они берут своим очарованием и трогают женские сердца не только во время фильма, но и после.
2007-2015 годы
Киногерои все так же на пике популярности, но теперь очаровывают девушек не только красотой, но и умом, харизмой и отвагой. Кстати, образ «плохого мальчика» в эти годы как никогда популярен.
2017 год
Этот год показал, что шаблонные смазливые мальчики постепенно отходят на второй план. Появляются новые герои с нетипичной внешностью.
Актеры не сдают позиций, и на экранах появляются новые обожаемые всеми лица. Так, например, Гарри Стайлз из фильма «Дюнкерк» покорил сердца многих.
В то же время журнал People назвал певца Блэйка Шелтона самым сексуальным мужчиной 2017 года. И с этим согласны толпы поклонниц!
А это Ким Тхэ Хён — южнокорейский певец и актер, который выглядит очень юно и мило, чем и покоряет сердца девушек.
Ну и конечно же, этот мускулистый норвежец, о котором уже, кажется, знает каждая девушка. Он стал популярным благодаря своему инстаграму и каждый день получает сотни лайков и комментариев от поклонниц по всему миру.
А кто герой вашего сердца? Расскажите всему миру в комментариях!
Фото на превью eastnews, lesstudiosdeparis