«Как же вы живете, бедные аккуратисты?» Ироничный текст об уютном бардаке и недостижимом порядке

43 33 40 338

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Битва поборников чистоты и любителей помусорить стара как мир. Кто из них прав, а кто виноват, непонятно. Мы бы так и мучились этим вопросом, если бы нам на глаза не попался откровенный текст Аси Явиц. Она ведет честный и смешной телеграм-канал "Будни плохой матери" и рассказывает о своей ежедневной борьбе с общественным мнением и осуждением со стороны "людей в белых пальто". И да, чистота в чужом доме их тоже сильно волнует.

Мы в AdMe.ru прочитали этот текст и задумались: интересно, а к какому лагерю принадлежит каждый из нас? Даже в нашей редакции одни любят повсюду оставлять кружки с недопитым чаем, а другие переживают из-за малейшей пылинки на рабочем столе.

***

Бывают такие люди, которые проходят по комнате — и становится чище. Простыни у них не сбиваются, вещи от пола отскакивают в шкаф, а дети сами требуют снять с них ботинки при входе в дом и крошат хлебные крошки сразу в урну. Мы с мужем, конечно, не из таких. Вокруг нас уютный бардак распространяется волнами. И я вот, например, убираю в доме, как все адекватные люди: перед гостями, перед уборщицей и если мама звонит в скайпе. А с рождением Яши так и это через раз. Но тут у нас возник Повод. Бабушка приезжает на дачу после двухнедельного отсутствия.

За пару дней до приезда водораздел между чистоплюйной и засирательной частями нашей большой семьи стал особо заметен. Первые сновали по всему дому, вооруженные языками и зубными щетками, не щадя ни одного милого сердцу тайничка с хламом на своем пути. Вторых просто не пускали в дом. Ну не в весь, конечно, только в отсеки с биркой «Стерильно». А число их стремительно росло. В какой-то момент я даже предложила свою помощь. Риторически, естественно. А ее, как назло, приняли. Так что я тоже поучаствовала в этом Драй-фесте. Реальный выхлоп весьма скромен: 7 разобранных полок (на 8-й я нашла паука, и менеджер перекинул меня на другой объект) и 2 подметенных квадратных метра. Дальше я ударилась головой о чугунную лестницу, и нецелевое использование моего потенциала прекратилось окончательно.

Поэтому напишу про идеологические выводы. Из плюсов: Яша наблюдал за мной, открыв рот. У него прямо никак «мама + швабра» в голове не укладывалось. Только если «мама встала на табуреточку рассказывать стишок про швабру». «Шваброй мама трет обильно.

Чище стало. Но не сильно». А «мама мыла раму» — это для Яши вообще фэнтези.

Еще я поняла, почему я редко убираю. И вот не только потому, что лень. И не потому, что люблю грязь. Я очень люблю чистоту, особенно когда ее тихонечко создает кто-то другой. Просто если бы я драила сутками, я бы стала мизантропом. Потому что эти твари, то есть родные и близкие, постоянно гадят. Ты только выстроила все гели для душа в идеальном порядке — кто-то мыться, видите ли вздумал. Ты выковыряла мох из всех межплиточных отверстий, а туда закинули кинетический песок. Ты вымыла туалет, а эти все — сами понимаете.