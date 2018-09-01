Как я решилась разорвать отношения длиной в 10 лет и посмотреть на себя с другой стороны

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По статистике, чуть ли не 50 % всех заключаемых в мире браков заканчивается разводом. Я никогда не думала, что попаду именно в эту половину. Всегда хотелось выйти замуж один раз и на всю жизнь, родить и вырастить детей и прожить долго и счастливо, как в сказке. Я встретила человека, с которым мы были на одной волне. И мы провели вместе целых 10 лет, но, несмотря на это, наш брак закончился разводом. В чем причина?

Автор статьи делится сугубо личным опытом и переживаниями, вы можете согласиться с ними или нет. Однако мы в AdMe.ru уверены, что наши читатели могут вынести из статьи несколько ценных мыслей.

До женитьбы мы разговаривали о будущем, и я думала, что знаю, за кого выхожу замуж

Меня зовут Женя, этой весной мне исполнилось 30 лет. И в мае этого года я приняла болезненное, но необходимое решение уйти от мужа, с которым в общей сложности пробыла вместе треть своей жизни. Мы не разлюбили друг друга. Нашу лодку периодически било о быт и финансовые трудности, но мы старались быть рядом и вполне неплохо жили — наверное, как и все. Еще до свадьбы мы планировали будущее и даже выбирали детям имена.

Но первые пару лет семейной жизни мы не задумывались о пополнении

Мы просто наслаждались жизнью, делали друг другу подарки своими руками, сочиняли песни и весело носились по квартире. Мы оба работали, а потом у супруга возникла возможность развивать собственный бизнес (а когда затея не удалась, то еще один и еще). Я без раздумий согласилась помогать мужу, прикрывать финансовый тыл и дать ему заниматься тем, что он любит.

Я вкалывала на двух работах допоздна, иногда и без выходных, тащила быт, пока муж креативит

Доверие — один из главных столпов любых отношений. Ведь так?

Практически весь период нашего брака (а это почти 6 лет) у меня было две работы. Я вкалывала допоздна, зачастую без выходных, при этом не забывала о быте и собственной привлекательности. Муж поддерживал меня готовностью пообедать пустой гречкой, но никак не поиском дополнительного заработка, хорошо спал и много отдыхал, чтобы иметь «светлый ум» и генерировать новые идеи для будущих проектов. Он часто пропадал на каких-то планерках, я всегда старалась отпускать, если ему хотелось пойти развеяться с друзьями.

Передо мной встал нелегкий выбор: продолжать ждать либо уйти

Муж то решительно начинал заниматься здоровьем, то снова просил отложить планирование беременности. А вскоре сказал, что дети нам не нужны (а может, и нужны, но потом, когда-нибудь) и они, оказывается, не вписываются в его понятие свободы. Передо мной встал нелегкий выбор: продолжать ждать и тащить все на себе, надеясь, что он передумает, либо уйти.

Торт на нашу третью годовщину свадьбы.

Почему я не приняла решение о разводе раньше?

Я однолюб и буквально приросла к человеку за 10 лет. Я знала, что, если я захочу добавить в блюдо побольше чеснока, он обязательно добавит еще несколько зубчиков от себя. Если я только открывала рот, чтобы о чем-то спросить, он практически всегда угадывал и отвечал в тему невысказанного вопроса. Мысль о том, что я буду видеть какого-то другого человека в своем доме каждый день, вызывала дрожь. Мне казалось, что просто невозможно полюбить снова.

Я боялась, что никто не полюбит меня. Возможно, я не худшая женщина в мире, но эта мысль точила меня изнутри. Скоро все изменится. Сколько вложено труда и лет в эти отношения! Терять их было просто жаль. Да и постоянные обещания создавали иллюзию того, что сказанное вот-вот исполнится. А что подумают другие? Я очень боялась, что друзья отвернутся от меня и что все вокруг только и будут обсуждать меня.

Почему я все-таки ушла?

Просто пришло время наконец-то подумать о себе, а не об обеспечении «свободы» другого человека, хоть и бесконечно мной любимого. Почему я не разглядела этого раньше? Любовь слепа, а вера в хорошее практически бесконечна. Я всегда была готова отдать супругу все до последней капли. Мне было невероятно сложно решиться и колоссально больно делать этот шаг, но я сделала его, когда точно поняла, что расти в отношениях и двигаться дальше хочу только я одна. А еще я внезапно поняла, что за неполные 6 лет брака я особо и вспомнить ничего не могу, кроме работы, постоянного ожидания, четырех стен и пары совместных поездок.

За прошедшее после разрыва время я поняла, что «разведенка» — это не клеймо

Я стараюсь следить за собой. Отметила, что на меня все так же обращают внимание мужчины. В свое время я получила два высших образования и, наверное, могу поддержать разговор практически на любую тему. Помимо этого, я неплохая хозяйка, благо опыт есть. Да и от женщин с печатью о разводе в паспорте никто не шарахается, проверено. Человека невозможно изменить, сколько ни старайся, пока он сам не захочет стать другим. Возможно, мне стоило прийти к этой мысли раньше, но время не вернешь.

Мои родители для меня лучший пример семьи.

Познакомиться можно где и когда угодно. Например, мой папа, будучи курсантом военного училища, 34 года назад выпросил у мамы номер телефона в троллейбусе, проехав всего две остановки. По улицам каждый день ходят и неженатые, и без детей, и кучерявые, и лысые, и в крапинку, но симпатичные. Отыскать среди них своего сложно, но можно.

У меня есть и останутся друзья. В трудный момент меня поддержали не только родители и ближайшие подруги, но даже те, на кого я не особо рассчитывала, — друзья моего мужа. Меня приглашали и продолжают приглашать в гости и общаются точно так же, как раньше. Это окрыляет и вселяет в меня веру, что эти люди останутся со мной на долгие годы.

Никакие переломы не заставят нас с подругами отменить встречу.

Я поняла, что передо мной открыты все дороги. Словно я снова выпускница университета. Получила опыт и могу построить жизнь заново, пойти по любой дороге: сменить работу, прическу, страну, планету (хотя с последним могут быть сложности). Могу научиться чему-то новому и повернуть свою жизнь в любую сторону.

Отпуск! Самое время рвануть в путешествие с подругой, с которой мы не виделись 18 лет.

Очень сложно вычеркнуть из жизни целых 10 лет, за которые было пережито так много