Как я решилась на свадьбу без гостей, сэкономила кучу денег и избавилась от токсичных людей

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Каждая девушка хотя бы раз в жизни представляла себе, как идет к алтарю в белоснежном струящемся платье и с букетом в руках. Но времена меняются, и все чаще встречаются пары, которые бросают вызов правилам, стереотипам и консервативным родственникам, превращая свадьбу из масштабного торжества в праздник только для двоих. Именно так поступили мы с моим мужем. И несмотря на то что на нашей свадьбе не было огромного торта, тамады и даже родителей, мы все равно считаем этот день самым счастливым в жизни.

Я расскажу читателям AdMe.ru, что за преимущества есть у неторжественного бракосочетания и с какими проблемами обязательно столкнутся жених и невеста, если они осмелятся никого не позвать на свою свадьбу.

С чего все началось

То, что я не буду праздновать свою свадьбу, я решила давно, еще в студенчестве. Тогда моя знакомая вышла замуж, и для того, чтобы с размахом отметить праздник, ее родители и родители жениха взяли внушительные кредиты. Были и тамада, и ужин в элитном заведении, и кольца с бриллиантами. Молодожены прожили вместе чуть меньше года и развелись. А банковские платежи стали ежемесячным напоминанием о неудачном браке. На свадьбе другой подруги я была свидетельницей. Бракосочетание тоже отмечали с размахом: пышное платье, роскошный ресторан, сотня гостей. Невеста поделилась со мной, что кроме денег есть еще очень много проблем, связанных с организацией свадьбы. Один только выбор подвенечного платья чего стоит. А как решить, кого пригласить, а кого нет? А как определиться с местом, фотографом, стилистом, свадебным танцем, диджеем? Оказалось, все это сущий ад для жениха и невесты. Когда я спросила, зачем они на это пошли и почему не обошлись скромным торжеством, она ответила, что родители и друзья «такого бы не поняли». Зато после этих историй кое-что поняла я. Я осознала, что точно никогда не буду делать свадьбу в традиционном понимании этого слова.

Когда мы с моим молодым человеком решили пожениться, мне было 25, ему — 27. До этого мы уже несколько лет жили вместе и особо не задумывались о том, чтобы узаконить наши отношения. Многие специалисты по женской психологии говорят, что если сожительствовать до брака, то «мужчина никогда не женится». Но я с этим не согласна: в мире есть много пар, которые невероятно счастливы без пресловутого штампа в паспорте, и пар, томящихся в неудачном браке. Поэтому я не концентрировала свое внимание на этом, с головой погружалась в учебу, карьеру и наслаждалась жизнью с любимым человеком. Обычно про свадьбу мы говорили лишь в шутку. Но однажды вечером настолько увлеклись этими разговорами, что поняли, что хотим воплотить эту затею в жизнь. Утром мой избранник повел меня в ЗАГС. Я была в шоке, но заявление мы все же подали. И сделали это настолько быстро и легко, что я не верила в то, что все это происходит по-настоящему. Изначально мы хотели скромно отметить свадьбу, позвав только самых близких. Все же мне, как и любой девушке, было неудобно перед друзьями и родственниками. Но каждый раз, когда я начинала думать о подготовительных мероприятиях, вспоминала то, что видела, когда была свидетельницей, и приходила в дикий ужас. Тогда я твердо решила: нет! Никакой свадьбы вообще. Тем более что после бракосочетания мы планировали поехать в отпуск. К счастью, жених поддержал меня, как и родители. Когда я сказала своей маме, что выхожу замуж, но свадьбы не будет, она сначала странно на меня посмотрела, а потом вдруг сказала: «А знаешь, правильно. Мы вот с твоим папой отмечали, а толку-то? Со свидетелями давно не общаемся, с большинством родни — аналогично. А тогда столько денег потратили да и устали до ужаса».

О дне икс

В день свадьбы я совсем не волновалась. Кроме того, поскольку мы рассказали о том, что женимся, лишь родителям и нескольким близким друзьям, нам удалось избежать лишних расспросов вроде «По залету что ли?», «Все-таки уговорила его на тебе жениться?» и т. п. Все было просто и осознанно, словно делаешь что-то само собой разумеющееся. Я думала, что волнение появится, стоит нам только доехать до ЗАГСа, но этого не произошло даже в пункте назначения. Перед самой росписью работница ЗАГСа подошла к нам и уточнила, действительно ли мы не хотим торжественную регистрацию. Мы покачали головой. Она в недоумении подняла бровь, посмотрела с сожалением, а затем позвала в кабинет. Что интересно, она даже произнесла для нас проникновенную речь и дала сигнал обменяться кольцами. Это был очень душевный момент, и, по рассказам знакомых, такого жеста редко дождешься от сотрудников ЗАГСа, если вы не оплатили торжественную регистрацию и марш Мендельсона. Отсутствие пышного белого платья за круглую сумму — еще одно крутое преимущество. Ведь на самом деле платье невесты потом очень сложно продать, а брать напрокат решаются очень немногие из-за разных суеверий. В итоге наряд принцессы годами пылится в шкафу. Я выбрала свой свадебный костюм примерно за час. Это белые брюки и белая блузка за $ 80. Еще сделала себе прическу у парикмахера. Жених был в восторге, и все это обошлось мне еще где-то в $ 20. Наряд я в будущем смогу надеть как на посиделки в кафе, так и на встречи по работе. В любом случае его точно не ждет участь до конца дней одиноко пролежать в кладовке.

Мы вдвоем пришли в ЗАГС, а затем отметили новый статус в ресторане неподалеку. Там под влиянием эмоций и пары бокалов игристого я решила поделиться событием в соцсетях. «Чего уж скрывать?» — подумала я и опубликовала один из памятных снимков. Тогда я даже представить себе не могла, чем это все обернется.

С чем мы столкнулись после свадьбы «для двоих»

Как оказалось, такой поступок помог выявить реальных друзей в моем окружении. Например, родственница, с которой мы не общались несколько лет, вмиг вспомнила мой номер и написала сообщение с претензиями, как я могла не пригласить ее на свадьбу. Все мои оправдания, что как таковой свадьбы у нас не было, ее не успокаивали. «Как это? Вообще-вообще? Даже родственников не позвали?» — негодовала она. Не позвали. Да еще и позволили себе дерзость отметить наш праздник в ресторане только вдвоем. А близкая подруга вообще решила проигнорировать мою свадьбу, хотя она была одной из немногих, кому я все же рассказала о предстоящем событии. Позже от общих знакомых я узнала, что она не поздравила меня намеренно и жутко обижена, что я ее не пригласила. А ведь о том, что отмечать мы не планируем, я неоднократно ей говорила. После свадьбы мы отправились в небольшой отпуск — почти медовый месяц, но только длительностью в неделю. Когда я выложила «свадебный» пост, а затем пару фото с отдыха, несколько человек без слов удалили меня из друзей. Не знаю, чем они руководствовались, но этот странный поступок безусловно говорит красноречивее любых слов.

Но было и кое-что очень хорошее, что буквально растопило мое сердце тогда и греет душу до сих пор. В тот день я получила много поздравлений и пожеланий счастья от людей, от которых совсем не ожидала таких теплых слов. С некоторыми из них мы возобновили или улучшили отношения. Думаю, подобная свадьба поможет увидеть истинные лица людей в окружении, понять, кто относится к вам искренне, а кто лишь хочет, чтобы вы так думали.

И несколько выводов

Как отмечать свадьбу — дело каждого. Если вы всегда мечтали о пышном торжестве, то точно не стоит лишать себя этого удовольствия. Но если ваши родственники и друзья хотят погулять на свадьбе больше, чем сами жених и невеста, стоит сто раз подумать, прежде чем решаться на такую сомнительную затею.

Свадьба — отличный способ реально взглянуть на свои доходы. Традиции говорят нам, что отмечать новый статус молодожены непременно должны с размахом. Но статистика свидетельствует об обратном. Ученые обнаружили, что у тех пар, которые тратят на организацию свадьбы до $ 10 000, вероятность разводов почти в 3,5 раза ниже, нежели у тех, что спустили на эти цели более $ 20 000. А пары, в которых мужчины покупают обручальные кольца за $ 2 000–4 000, разводятся в 1,3 раза чаще, чем влюбленные, выбравшие кольца стоимостью от $ 500 до $ 2 000. В любом случае свадебный день должен быть таким, каким его желают видеть в первую очередь жених и невеста. В окружении сотен гостей или в узком кругу самых близких людей. В пышном платье, в котором ощущаешь себя королевой, или в удобный джинсах, в которых чувствуешь себя собой. Семейное счастье точно не измеряется числом людей на свадебном торжестве и количеством подарков. И каждый вправе поступать так, как ему велит сердце и душа. В конце концов, это только ваш день и больше никто другой не вправе советовать, должен ли он быть шумным или спокойным, а также стоит ли тратить $ 1 000 000 или достаточно только госпошлины в ЗАГСе.