Как я решила следовать финансовым привычкам и почему не все их буду использовать в реальной жизни

34 14 73 16k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Когда кто-то говорит о жизни миллиардеров, в голове рисуется красивая картинка: мужчина в дорогом костюме прожигает жизнь на большой яхте в окружении длинноногих моделей. Однако большинство богатых людей живут скромно, несколько лет носят одну и ту же пару обуви, питаются в ресторанах фастфуда и пользуются общественным транспортом. Может быть, в этом кроется секрет их материального благополучия?

Специально для AdMe.ru я в течение месяца проверяла на себе финансовые привычки миллиардеров. И, скажу вам, не все они применимы к реальной жизни. А в конце вас ожидает бонус.

Учиться и делать самостоятельно

Дэвид Черитон, один из инвесторов Google, придерживается этого правила. Он не ходит в парикмахерскую, а стрижет себя сам. Попробуйте тоже делать что-то самостоятельно. Можно начать с малого: заменить прокладку в кране, починить бачок или переклеить обои. Я решила самостоятельно подстричь кошке когти. Когтерез был куплен в зоомагазине, кошка — замотана в полотенце и обездвижена. Вся процедура заняла пару минут. А вот сделать каре было непосильной задачей. Но среди моих знакомых оказались начинающие парикмахеры, которым требовалась модель на стрижку. Обновленная прическа мне обошлась в 2 раза дешевле, чем в салоне. Общение со старыми знакомыми — бесценно.

Покупать вещи по статусу

Майкл Блумберг, бывший мэр Нью-Йорка, несколько лет носит всего 2 пары рабочей обуви. Он не видит причины тратиться на что-то другое. Нужно пересмотреть свое отношение к тратам и покупать не то, что модно и статусно, а то, что соответствует потребностям. Очень актуальный совет в преддверии выхода нового iPhone. Поэтому, посмотрев на всю ту обувь, что у меня есть, я решила не тратиться на очередные красивые ботинки, ведь они мне совершенно не нужны.

Инвестировать в себя

Миллиардер Уоррен Баффетт, чье состояние оценивается в $ 27 млрд, считает, что инвестиция в себя — один из лучших способов экономии. Нужно инвестировать в свое здоровье, образование, работу. Все средства, что вы вложите, вернутся в 10-кратном размере. Все, что делает вас умнее, делает вас богаче. Я записалась на курсы английского языка. Месячный абонемент обошелся мне в ₽ 3 000. Как мне кажется, это отличный способ инвестировать в образование. Подсчитала ежемесячные расходы: кофе навынос — ₽ 1 300;

посещение кафе — ₽ 2 182;

такси — ₽ 1 038;

спонтанные покупки (еще одна маска для лица, выпечка в ближайшей пекарне, мороженое в парке и так далее) — ₽ 853. Поняла, что деньги, сэкономленные путем сокращения праздных расходов, можно потратить с пользой. Насколько успешной будет инвестиция, увидим спустя несколько месяцев. Я пока не готова полностью отказаться от поездок на такси или от выпечки, но сокращу свои траты до минимума.

Правило 50/30/20

Эксперт по банкротству Элизабет Уоррен, одна из самых влиятельных персон по версии журнала Time, придумала правило 50/30/20. Она предлагает разделить свои доходы следующим образом. 50 % от дохода следует потратить на вещи, от которых вы не можете отказаться: коммунальные услуги, лекарства, продукты, автомобиль, ипотека и т. д.;

30 % — на бытовые потребности: купить одежду по сезону, подписку на музыку или онлайн-кинотеатр, приобрести посуду;

20 % — на то, чтобы отдать долги или положить на счет. Я составила список ежемесячных трат, разделив их на необходимые и не очень. В необходимые вошли оплата коммунальных услуг, покупка продуктов, кредит, содержание домашних животных, оплата проезда и интернета. Все остальные траты оказались маловажными. В 30 % уместить их не удалось, поэтому пришлось отказаться от некоторых вещей. Например, кофе навынос заменила термокружка, а еженедельные походы в булочную стали реже. Скорее всего, в дальнейшем этим правилом я пользоваться не буду. Оплату коммуналки, продуктов и лекарств, к сожалению, трудно вписать в 50 %, но этот опыт заставил меня пересмотреть свое отношение к тратам.

Найти несколько источников дохода

Писатель Томас Корли исследовал привычки богатых людей. Он выяснил, что у большинства из них был не один источник дохода, а несколько. Это не значит, что вам срочно нужно искать вторую работу. Можно монетизировать то, что у вас неплохо получается. Я вспомнила, что умею шить и фотографировать. Из шкафа была извлечена швейная машинка, а всем подругам я предложила услуги по ремонту одежды: брюки по длине подшить, заменить молнию или застежки на куртке. Пара человек заинтересовалась. В преддверии 1 сентября нашлись и желающие на фотосъемку: школьные линейки, праздник в детском центре и кафе. Главное — не бояться и опубликовать объявления в социальных сетях. На заработанные деньги я купила стеллаж для книг и немного средств отложила на ремонт. Но все же посвящать все свободное время дополнительному заработку не стоит. Можно быстро перегореть. Тогда сил не хватит даже на основную работу.

Практикуйте совместные покупки

Актриса Хилари Суонк вырезает купоны из газет и обменивает их на скидки и бесплатные продукты в магазинах. Купоны у нас не так распространены, а вот всяческих акций («1 + 1 = 3», «2-й товар за ₽ 1», «скидка 50 % на 2-ю вещь» и так далее) полно. Отслеживать их можно на сайтах магазинов, в рекламных буклетах и социальных сетях. У меня закончился любимый крем, и, о чудо, в магазине на него была акция «2 = 1». Я скооперировалась с мамой. Ей тоже были нужны крем для лица, бытовая химия и шампунь. Большая корзина покупок досталась нам с 50%-й скидкой. С акцией «1 + 1 = 3» все было куда интереснее. Желающих скооперироваться и получить 3 вещи по цене 2 я нашла через Instagram: опубликовала Stories, списалась со знакомой и пошла с ней в магазин. Заодно встретились, поговорили, вспомнили былое.

Общайтесь с продавцами

Основатель IKEA Ингвар Кампрад, считавшийся самым богатым человеком в Швеции, жил скромно. Он ездил на общественном транспорте, питался в недорогих кафе и торговался на рынках. Умер Ингвар в 2018 году. Половину своего состояния Кампрад завещал направить на развитие северных земель Швеции. Чтобы на минуту почувствовать себя Кампрадом, я отправилась на городской рынок. Если приехать за несколько часов до закрытия и мило побеседовать с продавцами, можно получить скидку. Охотно соглашаются на это торговцы мясом и молочными продуктами. Плюсы покупок на рынке — богатый выбор, приемлемые цены и возможность торговаться. За 1 кг свинины на рынке я заплатила на 30 % меньше, чем если бы купила аналогичный кусок в магазине.

Бонус: еще несколько советов по экономии

Правило 24 часов. Прежде чем купить дорогую вещь, дайте себе сутки на обдумывание. Импульсивные покупки чаще всего нецелесообразны.

Прежде чем купить дорогую вещь, дайте себе сутки на обдумывание. Импульсивные покупки чаще всего нецелесообразны. Устраивайте дни без трат. Составьте план покупок на неделю и выберите пару дней, в которые вы не будете тратить деньги. Эта привычка поможет вам планировать свой бюджет.

Составьте план покупок на неделю и выберите пару дней, в которые вы не будете тратить деньги. Эта привычка поможет вам планировать свой бюджет. Не гонитесь за легкими деньгами. Помните, что сомнительные финансовые авантюры могут оставить вас без средств к существованию. Даже игры на фондовым рынке не являются гарантией, а уж тем более «работа с высоким доходом для мамочек в декрете».

Помните, что сомнительные финансовые авантюры могут оставить вас без средств к существованию. Даже игры на фондовым рынке не являются гарантией, а уж тем более «работа с высоким доходом для мамочек в декрете». Постоянно заводите новые знакомства. Общение — валюта богатых людей.