Как я разрешила своему 4-летнему ребенку целый день делать то, что он захочет

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Сегодня, после долгого дня, когда моя 4-летняя дочь не захотела есть ничего из того, что я ей приготовила, не спешила выполнять мои поручения и отказалась заняться чем-нибудь развивающим, я присела на минуточку, и мне в голову пришла идея. Почему бы не устроить разгрузочный день? Только не для живота, а для души. Будем делать то, что скажет ребенок, тем самым дав мне отдохнуть от родительской ответственности, а ребенку — от указаний и запретов.

Специально для читателей AdMe.ru расскажу, что будет, если целый день давать ребенку делать только то, что он хочет.

Меня зовут Алиса, и у меня двое замечательных детей: 4-летняя дочка Майя и годовалый сын Таир. С утра я сказала Майе, что сегодня она главная и я буду готовить, играть и делать все по ее указаниям. Скажу сразу: ее эта новость ОЧЕНЬ обрадовала. Только мы сразу оговорили нерушимые правила: Это не должно никому причинять боль или неприятные ощущения.

Это не должно наносить вред или ущерб.

В моей голове день мог проходить примерно так

Мы бы сожгли на костре всю брокколи, цветную капусту, отметили бы это дело горой сладостей и отправились на полдня смотреть мультики. Потом скакали бы по всему дому как оголтелые, вытворяя всяческие маневры и разрушая все на своем пути. Но, как ни странно, все обошлось без ремонта и вызова врачей.



Первая команда звучала так:

— Сегодня в садик мы не пойдем!

— Так точно, мой генерал! В садик сегодня не пойдем! Второе, что она сделала, — это составила себе меню.

Так выглядит меню мечты моей дочки

Меню дочка скорректировала на свой вкус. На завтрак она попросила яичницу. На обед — яичницу. Благодаря своим дедуктивным способностям и женской интуиции, я почему-то точно знала, что ребенок будет просить на полдник и ужин. И чтобы избежать яичной передозировки, сказала дочке, что яйца закончились и на полдник придется придумать что-нибудь другое. В итоге на полдник мы съели самодельное мороженое, которое хранилось в морозильнике на особый случай. А на ужин умяли целую пачку кукурузного печенья и выпили почти литр компота. В перерывах между уплетанием своих любимых блюд мы по команде Майи отправлялись поближе к телевизору.

Герой мультфильма сказал нам: «Хватит вам смотреть мультики, дорогие детки. Идите-ка лучше играть во двор». Но мы не пошли, а остались смотреть дальше.

В игры мы играли как обычно, тут изменений особых не было. Зато мультиков мы посмотрели раза в 2 больше, это точно. Если обычно общее использование телевизора и любых гаджетов составляет 1–2 часа в день, то сегодня в этом плане мы оторвались по полной. Майя сказала мне никуда не уходить и сидеть рядом с ней все время. Да я и не была против: готовить не надо, сиди себе мультики смотри и отвечай на все вопросы по сюжету. Гулять Майя любит, поэтому скоро я услышала команду отправляться на улицу.

Кредо моей дочери при выборе одежды — практичность

Оделась дочка согласно тренду 2015–2016 гг. — платье поверх брюк.

Когда маленький генерал отдал приказ выходить на улицу, я пошла одевать себя и сына, а Майя осталась выбирать себе наряд. На улице было прохладно, поэтому так выглядел ее прикид: платье наизнанку (потому что так надо) поверх спортивных штанов, розовая кофта и розовые носки (потому что это ее любимый цвет). Волосы не собирали (потому что «эти резинки уже надоели»), просто надели кепку — и вперед. Майя сказала, что хочет, чтобы ее несли на руках, как малыша. Приказы не обсуждаются, поэтому я взвалила 15 кг очарования на руки, и мы отправились гулять. После прогулки мы довольные вернулись домой.

Наш день подходил к концу, и я сделала выводы

За целый день не было ни одного каприза или истерики, дочка ходила радостная и важная, ведь сегодня она была главной. А я была беспрекословным исполнителем, которому можно было не напрягать мозг и чья ответственность сегодня спала крепким сном. Судя по яичнице, я поняла, что фантазия ребенка в 4 года еще не так «страшна» для родителей. Но для себя решила, что такой одновневный эксперимент буду проводить в разном возрасте, чтобы лучше понять, чего хочет мой ребенок, да и просто покуражиться. Ведь мне и самой, уже взрослой тете, тоже иногда хочется расслабиться. Что уж говорить о детях, которые только знакомятся с этим миром, с его правилами и со всеми «хорошо» и «плохо». Одного дня нам вполне хватило. На следующее утро мы снова взяли себя в руки, включили дисциплину, разбудили ответственность и отправились вперед — к новым свершениям!