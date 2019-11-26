Я похудела на 85 кг и расскажу, как потерять лишний вес и обрести себя

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Всем привет! Меня зовут Юля, мне 27 лет, и мой вес при росте 169 см составляет 75 кг. Да, возможно, кто-то посчитает меня полной, но я довольна своим весом и телом, ведь каких-то пару лет тому назад я весила 160 кг.

Специально для AdMe.ru я расскажу о том, через что мне пришлось пройти, чтобы заново обрести себя, и как я осознала, что любовь к себе помогает бороться с лишним весом куда эффективнее, чем изнурительные диеты.

Еда как способ снять стресс

Я выросла в небольшом уральском городке и была довольно счастливым, активным ребенком. Мои проблемы начались в возрасте 11 лет: я стала превращаться в замкнутого подростка, появились проблемы в общении с мамой. Это сейчас я знаю, что она была загружена работой и погрязла в куче проблем при отсутствии личной жизни, но в тот момент я этого не понимала и страдала из-за недостатка любви и ласки. Мама выплескивала на меня свои отрицательные эмоции, и каждый день я слышала упреки и обидные слова. С тех пор начались мои проблемы с весом: еда помогала мне снять стресс.

Я начала быстро поправляться, а это только усиливало недовольство мамы. К 11-му классу мой вес достиг 85 кг. Казалось, что все мои проблемы в жизни только из-за лишнего веса — кому захочется общаться с толстой девчонкой? Я и подумать не могла, что сама же отталкиваю людей: я себя ненавидела и очень зло шутила над самой собой.

В 17 лет поступила в университет, переехала в Казань и стала жить одна. Тогда я надеялась, что новая жизнь поможет взять себя в руки и я наконец-то похудею, но проблема с весом никуда не исчезала, ведь корень зла таился в моей собственной голове. Безусловно, я замечала, что превращаюсь в кабана, затем в бегемота, а после и вовсе в стадо слонов. Я пыталась что-то делать: сидела на диетах, занималась спортом. Несколько раз я сбрасывала по 30–40 кг, а однажды я похудела почти на 50 кг, но удержать вес не удавалось. Я была готова голодать хоть целый месяц и истязать себя ненавистным спортом, но принять такой образ жизни навсегда отказывалась. Стоило вернуться к привычному образу жизни - и потерянные килограммы возвращались с лихвой. Моя пищевая зависимость не исчезала, малейшая проблема, малейшая критика или негатив доводили меня до слез, и я тут же мчалась к своему главному успокоительному - еде.

К окончанию студенческой жизни я весила 130 кг. Глубочайшая депрессия, постоянные истерики и заедание внутренней опустошенности. Я не могла на себя смотреть, старалась избегать любых отражающих поверхностей. Мне не хотелось ухаживать за собой, покупать одежду или косметику, мне вообще ничего не хотелось: днем я работала, а вечером приезжала домой, заедала свою боль и плакала. Друзья знали о моих истериках раз в полгода-год, но о том, что я рыдала каждый вечер, не знал никто. Мне было стыдно. С подросткового возраста и в течение 12 лет я худела и толстела, перепробовала все диеты и тренировки, успешно сбрасывала по 30–40 кг, а потом набирала их снова, потому что попросту не могла справиться с жирными тараканами в своей голове. В 24 года я поняла, что так больше продолжаться не может. Я не могла принять и полюбить себя в таком весе, мне было очень дискомфортно. Я стала самым жирным человеком среди своих знакомых, на работе, среди друзей. И решилась на операцию.

Операция

Буквально за месяц я окончательно приняла решение, сдала все анализы и легла в больницу. Тогда я весила 159,4 кг. 15 марта 2017 года мне сделали 2 сложные и даже рискованные операции - шунтирование желудка, а также по показаниям пришлось удалить желчный пузырь.

Восстановительный период был очень-очень сложным: слабость, тошнота, а вскоре прибавились осложнения в виде страшного обезвоживания и воспаления прохода в желудок - пришлось снова ложиться в больницу. К слову, сейчас, спустя почти 3 года после операции, я до сих пор страдаю от осложнений, остались проблемы с желудком и кишечником, что сильно отравляет мне жизнь. Всем, кто хочет похудеть подобным образом, я советую тщательно взвесить все за и против, найти хорошего доктора и клинику. И ни в коем случае нельзя чувствовать свою вину за то, что вы не смогли похудеть самостоятельно и решились на операцию. Много людей пишет мне, что я слабачка и моей заслуги в сбросе такого большого веса нет, ведь «это все благодаря операции». Да, операция мне помогла, но она стала лишь стартом к моему похудению. За первые 4 месяца я потеряла около 30 кг и практически ничего для этого не делала, но потом вес "встал" и мне пришлось действовать самой.

Если бы дело ограничилось одной лишь операцией, я бы так и осталась в весе «за 100 кг». К сожалению, люди, не разбирающиеся в подобных хирургических вмешательствах, воспринимают операцию на желудок как чудо-способ, который помогает похудеть до «идеального веса» и предоставляет возможность есть что угодно и в любых количествах. На деле же даже после «урезания» желудка вы спокойно можете набирать вес или топтаться на месте - для существенных изменений придется трудиться. А уж перепрограммировать вашу голову и изменить пищевые привычки не способна никакая операция. Разве что лоботомия.

Волшебной палочки не существует

Очень быстро я поняла, что волшебной таблетки для похудения попросту нет и никогда не было, теперь все зависит только от меня. Все банально: я изменила свою систему питания и поняла, что это не временная мера, а навсегда, потом добавила в свою жизнь спорт, который всегда ненавидела. Из-за резкого сброса веса кожа стала обвисать, и тренировки стали жизненной необходимостью: раз в неделю я занималась с тренером и еще 2 раза уже самостоятельно. Теперь, если у меня было плохое настроение, я бежала не к холодильнику, а выходила на улицу и гуляла пешком по городу, чтобы пройти самый длинный маршрут, который я только могла преодолеть.

Я начала ходить к психологу, и, пожалуй, это одно из лучших решений за всю мою жизнь: наконец-то я стала потихоньку принимать и любить себя такой, какая я есть, начала разбираться со своими проблемами в голове, которые в действительности мешали мне жить. Вес продолжал снижаться, и это вдохновляло меня, я постепенно втянулась в новый образ жизни: мне нравилось правильно питаться, я полюбила занятия в тренажерном зале и свои бесконечные прогулки. Пришлось ежедневно пахать ради того, чтобы продолжать худеть и не сойти с выбранного пути.

Тем обиднее, когда я вижу в соцсетях свои фотографии "до" и "после", которые нечестные продавцы и даже врачи воруют для рекламы своего товара или услуги для похудения. Я не рекламирую таблетки или экспресс-диеты, более того, я категорически против этих средств. Люди даже пишут, что, увидев мои фото у какого-то горе-хирурга, решились сделать липосакцию, а в итоге получили изуродованное тело и проблемы со здоровьем. Про случаи, когда отчаявшиеся похудеть женщины приобретали чудо-коктейли вроде «Сбрось 10 кг за 3 дня» и зарабатывали язву желудка, я вообще молчу. Они думают, что я заодно с теми, кто пытается нажиться на их неспособности похудеть самостоятельно, предъявляют претензии, даже угрожают судами.

Это, конечно, крайне неприятно. Понимаю, я сама решила вести публичный блог, выкладываю лакомые для мошенников фото, но я хотела помогать людям. Показать им на своем опыте, что меняться можно (и нужно!), если этого очень хочется. Даже несмотря на все обстоятельства. Если мои ошибки и мой опыт пригодятся хотя бы одному человеку, то это уже здорово. Не верьте манипуляциям мошенников и не ищите волшебную таблетку, тщательно выбирайте врача, если решились на операцию, но, главное, приготовьтесь к ежедневной монотонной работе над собой. Будет очень нелегко, но если я смогла похудеть со 160 кг, то почему не сможете и вы?

Самое важное - это любовь к себе

С тех пор как я похудела, в моей жизни многое изменилось: я встретила любимого мужчину, мы поженились, у нас родилась дочка. Мне часто пишут о том, что если бы не эти кардинальные изменения, то мужа у меня бы не было. Потому что просто невозможно полюбить ту прежнюю толстушку. Отчасти я согласна: влюбиться в ту Юлю было тяжелой задачей. Но не из-за внешности. Многие прекрасные девушки "в теле" находят свою любовь без особых преград. И очень счастливы, порой даже больше тех, кто может похвастаться так называемой идеальной фигурой.

Меня было сложно полюбить с весом 100–160 кг, потому что я сама себя не любила. Нет, даже не так. Я себя ненавидела. И не давала никому шанса меня полюбить, изначально демонстрируя всему миру посыл: «Я глубоко несчастна и утяну любого, кто ко мне приблизится, в омут уныния». Жир отравляет нам жизнь, обволакивая не только наши животы и бедра, но и мозги. Многолетнее заточение в панцире из комплексов не приводит ни к чему хорошему, и даже если ты потихоньку превращаешься из гадкого утенка в подобие лебедя, это совсем не означает, что ты начинаешь им себя считать. Даже сбросив 80 с лишним килограммов, можно остаться жирным в душе. И без борьбы с тараканами в голове не обойтись.

Сейчас я стала спокойнее, увереннее в себе, я горжусь своей силой воли и стойкостью. Мне комфортно в моем теле, и оно мне нравится, я знаю, что смогу стать еще лучше, и продолжаю работать над этим. Но в то же время я люблю себя любую: вместе с растяжками, морщинками, несовершенствами. После стольких лет, когда посторонние люди говорили мне: «Полюби себя», а я плакала и отвечала, что не могу, я наконец-то полюбила. Непередаваемое ощущение гармонии.