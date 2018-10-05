Как я похудела на 4 кг за 4 недели и мне за это еще и заплатили

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Я люблю вкусно и плотно поесть, поэтому быстро набираю вес. За свои 30 лет я перепробовала сотни диет и много раз начинала заниматься спортом. Но ни разу так и не получилось довести дело до конца, потому что мне мешала лень. Знаете, как это бывает: начинаешь с железной решимостью, а через пару недель все бросаешь.

Но хорошо выглядеть все равно хочется даже ленивым людям, поэтому я постоянно ищу разные уловки, чтобы облегчить себе задачу, и одним из таких трюков я хочу поделиться с читателями AdMe.ru. Сразу оговорюсь, это мой личный опыт и все, о чем я буду рассказывать здесь, — это мое субъективное мнение, которое я никому не хочу навязывать.

Привет, я ленивая Карина, которая не любит диеты и спорт, но сумела похудеть.

Вы наверняка слышали или видели шоу про похудение, аналоги есть в разных странах, но суть одна: участники с помощью тренировок и диеты сбрасывают вес и побеждает тот, кто потеряет больше не в килограммах, а в процентном соотношении. Как известно, лучший мотиватор — деньги, поэтому на Западе уже давно практикуют денежные вознаграждения за потерю веса. Также есть много разных сайтов и сервисов, где похудение за деньги происходит в игровой форме. Я решила попробовать. Но использовать подобные сайты я не стала, а просто позаимствовала принцип, предложив подругам сделать ставки на похудение.

Меня заинтересовал самый простой вариант, где нужно сбросить 4 % своего веса за 4 недели. Выигрывают все, кто справился с задачей

Если это 1 человек, то весь выигрыш достается ему, если несколько — деньги проигравших делятся поровну между победителями. Никаких голосований по фото, онлайн-розыгрышей призов и обязательных заданий-упражнений, победители считаются математически, получается, все зависит только от вас. Когда я рассказала девочкам, сразу согласились человек 10–15, но к началу игры нас осталось 5. Хотя чем больше людей, тем больше шанс выиграть сумму поприличней, но для этого сгодятся и 2 человека. На кон лучше ставить сумму, которую потерять обидно, а выиграть приятно. Мы поставили по € 20.

Мой вес на начало эксперимента — 71 кг.

Когда я рассказала подругам про правило 4/4 (4 % веса за 4 недели), все прикинули, сколько кому надо сбросить, и сразу посыпались предложения увеличить ставки

Все решили, что пара кило за месяц — это несерьезно. Ведь, по идее, чем меньше лишнего веса, тем проще от него избавиться. Но у меня наоборот. Когда я к 2014 году сильно поправилась, вот тогда, поверьте, было легко сбросить 14 кг за полгода, потому что мне было противно смотреть на себя в зеркало, и это подстегивало не сходить с намеченного пути. А чем ближе цель, тем ближе к плинтусу моя мотивация. Стоит мне близко подобраться к идеальной в моем представлении фигуре, как я кажусь себе не такой уж толстой, расслабляюсь, и получается замкнутый круг, из которого я никак не могу выбраться.

Слева - я в октябре 2014 года, вешу 82,4 кг. Справа - в январе 2015-го, вес - 68 кг.

Еще до начала этой игры я уже знала, что буду использовать для достижения цели

В покере на похудение, в отличие от марафонов, которые сейчас очень популярны, нет обязательной программы упражнений и питания. Каждый участник сам решает, как ему удобнее худеть. И я пошла по простому пути, положившись на: 2–3 раза в неделю — индивидуальные занятия с тренером по кроссфиту. В общей сложности в тренажерку отходила месяц: 2 недели до начала эксперимента с похудением и 2 недели во время. За этот короткий период я неожиданно для себя открыла, что хорошенько пропотеть можно и без железа, а с простыми приседаниями, отжиманиями и качанием пресса.

В общей сложности в тренажерку отходила месяц: 2 недели до начала эксперимента с похудением и 2 недели во время. За этот короткий период я неожиданно для себя открыла, что хорошенько пропотеть можно и без железа, а с простыми приседаниями, отжиманиями и качанием пресса. Приложение по подсчету калорий и воды. Я много раз сидела на разных диетах, но никогда не считала калории. Просто не хотелось связываться с этими подсчетами, что-то записывать, высчитывать. Но простая программка по подсчету стала для меня палочкой-выручалочкой. Оказалось, что я катастрофически мало пью жидкости и, несмотря на то что практически не ем жирного / жареного / копченого, все равно потребляю много жиров.

Я много раз сидела на разных диетах, но никогда не считала калории. Просто не хотелось связываться с этими подсчетами, что-то записывать, высчитывать. Но простая программка по подсчету стала для меня палочкой-выручалочкой. Оказалось, что я катастрофически мало пью жидкости и, несмотря на то что практически не ем жирного / жареного / копченого, все равно потребляю много жиров. Азарт и жадность. Именно они помогли мне с такой легкостью и без внутренней борьбы отказаться от вредной еды и с упорством заниматься. Лежит в холодильнике «Сникерс» и смотрит на тебя. И мысли: съесть или нет? Ответ — € 20. Захотелось хачапури — забила в программу, увидела, что это половина дневной нормы жиров. Сразу перехотелось.

Приложений по подсчету калорий существует множество, выбирайте любую. Я пользовалась XbodyBuild. Слева программа рассчитала для меня количество КБЖУ на 4 недели, а справа показывает недобор по белкам, воде и перебор с жирами.

Все шло по плану, пока мы не поехали на археологические раскопки на 3-й неделе эксперимента, где случилось непредвиденное

Все прелести жизни в палатках и археологических раскопок заменили мне физнагрузку. А вот с едой была беда. В первое же утро я долго собиралась, и муж сам сходил на раздачу и принес мне завтрак — это была овсянка со сгущенкой, цукатами и изюмом. Конечно, если бы я сама пошла, то попросила бы не добавлять все эти сладости, но надолго ли меня хватило бы — не знаю. В общем, сахар взял крепость моего разума без боя. Сразу за сладким завтраком последовали мороженое, газировка и пончики, за которыми мы начали ходить каждый день в магазин. К счастью, недельный загул не слишком отразился на весе, хоть все же и отодвинул меня от цели. По возвращении мой вес был 68,7 кг. Впереди оставалась неделя, и надо было догнать и перегнать всех. Но себя в первую очередь.

Чтобы перестраховаться, я решила применить экстренный метод: села на бессолевую экспресс-диету

Она рассчитана на 9 дней, по 3 дня на каждый этап, где нужно съедать примерно по 800 граммов еды. Я решила себя пожалеть и сократила диету до 3 дней, не ставя себе жесткие рамки, ела столько, сколько хотелось: Несоленый и ничем не заправленный рис. Вареное или запаренное куриное мясо тоже без специй и соли. Овощи и фрукты кроме картофеля, бананов и винограда. Диета закончилась за день до контрольного взвешивания. Я стала на весы и не поверила своему счастью — 67 кг. За 4 недели я похудела не на 2,8 кг, а на 4 кг. Вторая радость: из 5 человек справились с поставленной целью только 2 — я и еще одна девочка. Получить выигрыш было приятным бонусом к победе над собой.

Разница небольшая, но она есть, и это чувствуется по одежде. В объемах ушло по несколько сантиметров — стали меньше складочки на спине, выделилась талия.

Для меня это был хороший способ взять себя на слабо, но и в нем есть ложка дегтя