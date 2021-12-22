Как я платье покупала, или «Женщина, куда вы лезете руками?»

Всегда раздражает, если кто-то вторгается в ваше личное пространство, пусть даже из лучших побуждений. В этот момент одни поднимают шум и ставят нарушителя на место, а другие, напротив, предпочитают промолчать и сделать вид, что ничего не произошло.

Мы в AdMe.ru обратились к блогу Ольги Савельевой, которая решила описать один случай из жизни, когда ей пришлось столкнуться с бытовым хамством и нарушением личных границ.

Я на днях гуляла по ТЦ. В целом я не люблю шопинг, для меня это стресс, но тут надо было убить полчаса, и вот болтаюсь по магазинам. Вижу в витрине манекен в милом платьице с воротничком. Скромненькое такое, но с изюминкой, как я люблю. У меня, в принципе, этих платьев — вагон, не влезают в шкаф, но это вроде понравилось, можно и померить. Консультант — строгая женщина в возрасте:

— Подсказать что-то?

— Да, спасибо. Есть такое платье 50-го размера?

— Есть, но они маломерят, вам нужно 54-го.

— Ну если маломерят, давайте 52-й, потому что 54-й, мне кажется, прямо перебор.

— Ничего не перебор.

Консультант подходит ко мне вплотную, без предупреждения распахивает пальто и лезет руками. Я прямо опешила. Надо было сказать: «Что происходит, женщина? Как вы смеете?»

В этот момент я взяла и, наоборот, даже руки расставила, чтобы ей удобнее было. Я только в интернете дерзкая, а в реальной жизни только уточняю:

— Что вы делаете?

— Что-что — меряю.

Я вдруг замечаю сантиметр у нее в руках. А! Она пытается измерить параметры моей фигуры.

Я часто пишу про границы. В блоге их нарушают так или иначе каждый день, разными, порой причудливыми способами. И я учусь это замечать и не допускать, мол, не надо так. А тут будничная жизнь, и какая-то тетенька беспардонно лезет мне под пальто, а я, как та школьница, которой мама на глазах у одноклассников наслюнявленным носовым платком стирает что-то со щеки, пунцовею, но молчу. Или сквозь сжатые зубы бормочу: «Ну не надо, ну зачем, ну что вы».

— Принеси 54-й, — выносит женщина вердикт помощнице, которая рядом ждет команды. На меня смотрит, как бы говоря: «Я же лучше знаю, я была права».

В это время помощница принесла платье 54-го размера. Мой внутренний диалог:

— Надо померить. Человек старался, рылся на складе. Неудобно.

— Да все удобно, ведь ты уже не хочешь это платье.

— Но вот как просто уйти, после того как в меня инвестировали время? Грубо как-то. Померить надо и притвориться, что не подошло. Это их работа.

— И они делают ее плохо. Нельзя трогать покупателей. Так что смело, как взрослая, встала и пошла.

— Да ладно, она же хотела как лучше. И ты будь вежливой: просто примерь и уходи.

Я иду в примерочную. Надеваю платье 54-го размера. Оно мне велико. В груди, в талии, в бедрах. Не знаю, что тут маломерит, но такое платье мне нужно 50-го размера, потому что даже 52-го будет велико.

— Выходите, мы посмотрим, — велит мне женщина-консультант.

«С чего это? — хмуро думаю я. — Зачем вам смотреть на меня? Я сама разберусь. Что это за „Модный приговор“? Ну а с другой стороны, разве от меня убудет? Пусть посмотрит эта строгая женщина, увидит, что ошиблась размером». Я выхожу из примерочной.

— Ну вот. Отлично же! — говорит женщина-консультант.

— Оно мне велико.

Я собираю на талии лишний объем, демонстрирую ей:

— Сюда еще полменя войдет.

— Ой неправда. Если взять размер поменьше, то верх уже не влезет. Вы по плечам, по плечам смотрите. Плечи свои вы видели? Широкие. Вот они на месте, это ваш фасон — идеально просто.

Я уже ничего не хочу мерить, пропало настроение. Не нужно мне никакое платье. Хотя что такого случилось-то? Ну померили меня, тоже мне проблема! Но я уже не хочу ни платьев, ни воротничков. Хочу, чтобы чужие тетеньки меня не трогали. Можно это как-то устроить? Я смотрю на себя в зеркало и вижу платье, которое мне велико и не нужно. И женщину, которой 40 лет, которая смелая только в блоге, а в реальной жизни — нюня слизняковая. И плечи эти... 54-го размера. Я и не замечала, какие у меня, оказывается, широкие плечи. Халк какой-то.

Я сбегаю в примерочную, переодеваюсь обратно в свои джинсы.

— Берем? — спрашивает консультант во множественном числе. Как будто я в единственном числе не подниму, и если берем, то непременно вдвоем.

— Оно мне велико.

Я оставляю платье в кабинке, стремительно выхожу из нее и сбегаю из магазина. Кофе, где тут раздобыть кофе?

— Капучино, будьте добры. Нет, сироп не надо добавлять, добавьте в меня уверенности в себе. Что, нет такой добавки? Тогда ничего не надо.

Не люблю шопинг. А воротнички такие уже не носят. Такие только Джейн Эйр носила, ясно? И вообще, вы что-нибудь слышали о личном пространстве, о неприкосновенности тела? Нет? Очень плохо, что нет. Ух, как я сильна. Я так хлестко ту строгую женщину уделала. Жаль, что мысленно.