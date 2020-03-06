Как я перестала отмечать 8 Марта и почему это не тот праздник, который мы все заслужили

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8 марта городские улицы неизменно наполняются мужчинами, которые спешат домой с букетами цветов. А социальные сети атакуют дамы и их эффектные снимки на фоне роз и роскошных интерьеров. Если девушке в этот день не подарили пресловутые 3 тюльпана, многим может показаться, что с ней явно что-то не так. Даже если она построила успешную карьеру и у нее все в порядке с личной жизнью.

Я не отмечаю Международный женский день вот уже несколько лет и расскажу читателям AdMe.ru, почему в этот праздник лучше обойтись без нежности и как провести его на ура, даже если на вашем столе не стоит ваза с шикарным букетом.

Как я разлюбила 8 Марта

Меня часто спрашивают, как я перестала праздновать 8 Марта. Когда училась в университете, подрабатывала администратором в центре современного искусства. Работа нравилась, но вот зарплата оставляла желать лучшего. Перед 23 Февраля нас попросили сдать деньги на подарки мужской части коллектива, причем достаточно солидную сумму, которая здорово ударила по моему студенческому карману. Когда наступило 8 Марта, нам торжественно вручили по скромному букету завядших тюльпанов и сертификат на прыжок с тарзанкой. Кто подсказал идею такого необычного подарка — неизвестно. Но в тот день я мечтала лишь об одном: пусть никто не догадается, как сильно я расстроилась, поскольку боюсь высоты и такой подарок совсем не для меня. Купон, кстати, где-то лежит до сих пор. Однажды даже хотела отдать подруге, но потом заметила, что срок его годности уже истек. Естественно, после этого случая я еще миллион раз сдавала деньги, чтобы дарить и получать в ответ бессмысленные безделушки. Пока однажды не попала в исключительно женский коллектив. Там действовал один закон, который непременно надо было соблюдать всем. Дело в том, что каждое 8 Марта у моих коллег было совсем не принято обмениваться подарками. Тогда я подумала: «А что, разве так можно?» — и сразу же влюбилась в такую новаторскую традицию. И эта любовь длится по сей день.

Почему не всем женщинам нужны цветы

Какие пожелания вы слышите каждое 8 Марта? Обычно нам говорят оставаться такими же прекрасными и женственными, согревать окружающих своим теплом и радовать улыбками, любить и быть любимыми. Но вряд ли кто-то из мужчин и даже женщин вспомнит, что истинное назначение этого праздника — борьба против дискриминации слабого пола, и упомянет, скажем, эмансипацию или отмену списка запрещенных для женщин профессий. Как бы странно это сейчас ни казалось, первоначально идея этого знаменательного дня была именно такой — объединение женщин по всему миру, чтобы раз и навсегда покончить с неравноправием и ущемлением. Тем временем каждый год торговые сети во главе с маркетологами наживаются на женском дне. Если взглянуть на предпраздничную рекламу, можно подумать, что всем нам непременно нужен или гигантский букет роз, или флакон изысканного парфюма. Ну или пылесос. Однако на самом деле мы уже давно перешагнули наши стереотипы и стали удивительно разными. А по дороге еще и обзавелись разными вкусами, желаниями и мечтами. Одни бы с легкостью выиграли чемпионат по готовке самого вкусного борща и сходят с ума от нежности, когда слышат топот маленьких ножек на кухне. А другие до безумия любят своего кота и считают, что нет ничего лучше топота уже других ножек — которыми бежишь к комоду, чтобы взять оттуда загранпаспорт для покупки билетов в новое путешествие. Да, мы все разные. Но это не делает нас более или менее женственными.

Что дарить и где отмечать

Очень многие празднуют этот день с особым размахом — усердно готовятся и собирают гостей за широким столом с игристым и салатами. А оставшаяся часть как минимум отправляется на ужин с любимым человеком или подругами. Но ведь для праздника нужен не повод, а расположение духа. Поэтому не стоит ждать красного дня в календаре, чтобы поставить жизнь на паузу и насладиться подлинным счастьем, которое греет нас изнутри. Так что если 8 марта настроение вдруг выветрилось, как духи к концу рабочего дня, или отметить не получится по каким-то иным причинам, лучше оставить праздник на потом. Уверена, словно по мановению волшебной палочки мы можем сделать особенным абсолютно любой день. Успехи на работе? Наконец-то приобрели долгожданный комод в гостиную? Эти маленькие радости не менее достойный повод для зажигательных танцев и откупоренной бутылки любимого напитка, чем дань традициям. Иногда самые классные подарки на «гендерные» праздники — их отсутствие. Мы с мужем практикуем такую добрую традицию уже не первый год. У нас общий бюджет, и гораздо лучше, если каждый купит себе то, что ему реально нужно, чем будет приурочивать подарок к определенному празднику, да еще и ждать. А когда мы были не на таком уровне отношений, часто ошибались с сюрпризами. Думаю, с подобным сталкивалось большинство новоиспеченных пар. В таком случае можно устроить совместный поход по магазинам, в ходе которого каждый подберет себе желанный презент.

Как справиться с давлением общества

Многие сталкивались с тем, что родственники или друзья сводят с ума своими расспросами о том, что вам подарили на 8 Марта или насколько шикарно вы отметили этот праздник. А соцсети в этот день буквально превращаются в ринг, где люди соревнуются, у кого букет круче, а колье — шире. Кстати, еще существует отдельная категория пользователей, которые словно создают в интернете «параллельную реальность», демонстрируя подписчикам своего якобы идеального партнера, даже если на деле их отношения висят на волоске. По-настоящему счастливым людям необязательно доказывать свою важность посредством публикаций в сети. Психологи уверены: такое дикое желание хвастаться подарками говорит о том, что человек всего лишь хочет убедить себя и других в том, что у него все хорошо. Я считаю, что уверенная в себе женщина вправе жить так, как она пожелает. Ее не должна заботить стоимость чужих подарков, размер чьих-то зарплат, губ или пятых точек. Ей не нужно следить за жизнью друзей и блогеров, чтобы понять, как жить. Потому что она знает, что на самом деле абсолютно никто не в курсе, как это делать правильно.

И несколько выводов

В Международный женский день цены на букеты, косметику и блюда в ресторанах взлетают до небес. Но девушки все равно очень радуются любым цветам, даже купленным в спешке в 10 раз дороже, чем их реальная стоимость. Не знаю, было ли бы мне сейчас приятно получить от мужа такой подарок. Но зато я абсолютно точно уверена, что букет, подаренный после работы без повода, просто потому что любит, а не потому что 8 Марта, доставит мне гораздо больше удовольствия. И все же 8 Марта — отличный повод вспомнить, что каждая женщина прекрасна и бесценна сама по себе. И не один день в году, а все 365. Мы одинаково невероятны и в шикарном платье, и в кофте из полиэстера. С броским макияжем или без макияжа вообще. А женское счастье, которого нам так часто желают и к которому все так яро стремятся, точно не измеряется количеством цветов в вазе.