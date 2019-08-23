Как я отказалась от молочных продуктов на месяц и почему месяц перерос в навсегда

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Привет! Меня зовут Наташа, и у меня всегда были проблемы с кожей. В подростковом возрасте я страдала от тяжелой формы акне и перепробовала все: дорогую уходовую косметику, походы по врачам, различные диеты. Пубертатный период миновал, кожа стала значительно лучше, но расширенные поры, комедоны и постакне оставались моими верными спутниками на протяжении долгих лет. Пока однажды я не приняла решение исключить из рациона молочные продукты.

Сегодня я хочу рассказать читателям AdMe.ru о том, что произошло с моей кожей после отказа от молочки, и поделиться опытом, как я уже почти год живу без йогуртов, мороженого и пью кофе без сливок.

Трудности привыкания

Я отказалась от любимых продуктов, но уже через 3 месяца моя кожа сказала мне «спасибо».

Молочная продукция исчезла из моего рациона в 2018 году. Тогда я прочла о ее негативном влиянии на кожу лица, вес и общее самочувствие. Кроме того, я начала замечать, что после поедания молочки в большом количестве мой лоб нередко осыпало новой порцией черных точек. Надо сказать, что я никогда не была особым любителем кефира, творога, молока в чистом виде. Но вот отказаться от любимых йогуртов, сливочного масла, омлета было действительно трудно. Однако любопытство взяло верх: я решила пойти на этот эксперимент. Что было самым сложным? Молочный коктейль в любимом кафе? Нет. Рожок мороженого в жаркий летний день? Нет. Ложечка сметаны в тарелке борща? Тем более нет. Отказ от привычных продуктов дается нелегко, но в этот момент необходимо взять в кулак свою силу воли . Вдруг это тот долгожданный способ, который наконец-то избавит меня от проблем с кожей? Именно такой вопрос я задавала себе каждый раз, когда боролась с соблазном купить что-то, проходя молочный отдел в магазине.

. Вдруг это тот долгожданный способ, который наконец-то избавит меня от проблем с кожей? Именно такой вопрос я задавала себе каждый раз, когда боролась с соблазном купить что-то, проходя молочный отдел в магазине. Настоящей трагедией для меня стал кофе без сливок . Каково же было мое удивление, когда спустя всего полгода я абсолютно перестала воспринимать капучино и латте и влюбилась (хоть и не с первого взгляда) в американо и эспрессо. У кофе без молока особый насыщенный вкус, гармония и приятный горьковатый аромат. И почему я не замечала этого раньше? С другой стороны, коровьему молоку уже придумано множество растительных альтернатив, так что отказываться от любимого кофейного напитка вовсе не обязательно.

. Каково же было мое удивление, когда спустя всего полгода я абсолютно перестала воспринимать капучино и латте и влюбилась (хоть и не с первого взгляда) в американо и эспрессо. У кофе без молока особый насыщенный вкус, гармония и приятный горьковатый аромат. И почему я не замечала этого раньше? С другой стороны, коровьему молоку уже придумано множество растительных альтернатив, так что отказываться от любимого кофейного напитка вовсе не обязательно. Родственники не понимали моего выбора и постоянно пытались напоить молоком («Не занимайся глупостями!») и накормить ватрушками с творогом («Давай! Хотя бы один кусочек»). Друзья и коллеги тоже не отставали: услышав о том, что я на антимолочной диете, сразу же начинали давить и предлагать съесть то, что мне нельзя . Здесь лучше всего поступить по принципу мягкой силы: не спорить, не доказывать, но и не поддаваться искушению.

. Здесь лучше всего поступить по принципу мягкой силы: не спорить, не доказывать, но и не поддаваться искушению. Рацион без молочных продуктов — тоже своего рода диета. Поэтому нельзя забывать о контроле над собой и риске срывов. Со мной такое случилось только два раза, в самом начале. Важно помнить, что чем скорее вы привыкнете к новой модели питания, тем быстрее произойдет адаптация организма и вы увидите результат. А срывы будут способствовать постоянному возвращению к исходной точке.

Результат: эффект тонального крема

Состояние кожи действительно улучшилось. Поры стали почти невидимыми, мимические морщинки разгладились, тон выровнялся . Прыщики теперь выскакивают крайне редко, разве что если переборщу со сладким.

. Прыщики теперь выскакивают крайне редко, разве что если переборщу со сладким. Раньше я часто простужалась. Особенно в холодное время года меня постоянно преследовали непреходящий насморк и неприятные ощущения в горле. За последний год я болела всего один раз . Не знаю, связано ли это с молочными продуктами, но такой стойкости мой иммунитет не выдавал уже очень давно.

. Не знаю, связано ли это с молочными продуктами, но такой стойкости мой иммунитет не выдавал уже очень давно. Когда я решилась на эксперимент, то планировала пожить без молока максимум 2-3 месяца. Однако по прошествии этого срока поняла, что такая диета мне отлично подходит, с ней я чувствую себя гораздо лучше. С течением времени у меня элементарно пропало желание покупать молочную продукцию, питание без нее стало для меня нормой.

Такой свою кожу я не видела никогда

Отказ от молочных продуктов поддерживают и некоторые знаменитости. Например, модель Елена Перминова поделилась подобным опытом со своими подписчиками: «Очень долгое время у меня были мелкие подкожные прыщики на лице, невидимые для окружающих, но для меня очень заметные. И вот мой австралийский косметолог посоветовала: попробуйте убрать всю молочку из рациона хотя бы на 2 недели. Ни сыра, ни йогурта, ни молока в каше, нигде! Результат был на 5-й день — такой я свою кожу не видела никогда».

Еще одна знаменитость, которая открыто заявила о том, что перестала употреблять молоко, — актриса Анастасия Задорожная. «На месяц я отказалась от молочной продукции, включая кефир, сметану и творог. Месяц перерос в навсегда. Скучаю? Очень. Но и чувствую себя теперь в разы лучше», — написала звезда в своем инстаграме.

Пить или не пить?