Как я отказалась от молочных продуктов на месяц и почему месяц перерос в навсегда
Привет! Меня зовут Наташа, и у меня всегда были проблемы с кожей. В подростковом возрасте я страдала от тяжелой формы акне и перепробовала все: дорогую уходовую косметику, походы по врачам, различные диеты. Пубертатный период миновал, кожа стала значительно лучше, но расширенные поры, комедоны и постакне оставались моими верными спутниками на протяжении долгих лет. Пока однажды я не приняла решение исключить из рациона молочные продукты.
Сегодня я хочу рассказать читателям AdMe.ru о том, что произошло с моей кожей после отказа от молочки, и поделиться опытом, как я уже почти год живу без йогуртов, мороженого и пью кофе без сливок.
Трудности привыкания
Я отказалась от любимых продуктов, но уже через 3 месяца моя кожа сказала мне «спасибо».
Молочная продукция исчезла из моего рациона в 2018 году. Тогда я прочла о ее негативном влиянии на кожу лица, вес и общее самочувствие. Кроме того, я начала замечать, что после поедания молочки в большом количестве мой лоб нередко осыпало новой порцией черных точек.
Надо сказать, что я никогда не была особым любителем кефира, творога, молока в чистом виде. Но вот отказаться от любимых йогуртов, сливочного масла, омлета было действительно трудно. Однако любопытство взяло верх: я решила пойти на этот эксперимент.
Что было самым сложным?
- Молочный коктейль в любимом кафе? Нет. Рожок мороженого в жаркий летний день? Нет. Ложечка сметаны в тарелке борща? Тем более нет. Отказ от привычных продуктов дается нелегко, но в этот момент необходимо взять в кулак свою силу воли. Вдруг это тот долгожданный способ, который наконец-то избавит меня от проблем с кожей? Именно такой вопрос я задавала себе каждый раз, когда боролась с соблазном купить что-то, проходя молочный отдел в магазине.
- Настоящей трагедией для меня стал кофе без сливок. Каково же было мое удивление, когда спустя всего полгода я абсолютно перестала воспринимать капучино и латте и влюбилась (хоть и не с первого взгляда) в американо и эспрессо. У кофе без молока особый насыщенный вкус, гармония и приятный горьковатый аромат. И почему я не замечала этого раньше? С другой стороны, коровьему молоку уже придумано множество растительных альтернатив, так что отказываться от любимого кофейного напитка вовсе не обязательно.
- Родственники не понимали моего выбора и постоянно пытались напоить молоком («Не занимайся глупостями!») и накормить ватрушками с творогом («Давай! Хотя бы один кусочек»). Друзья и коллеги тоже не отставали: услышав о том, что я на антимолочной диете, сразу же начинали давить и предлагать съесть то, что мне нельзя. Здесь лучше всего поступить по принципу мягкой силы: не спорить, не доказывать, но и не поддаваться искушению.
- Рацион без молочных продуктов — тоже своего рода диета. Поэтому нельзя забывать о контроле над собой и риске срывов. Со мной такое случилось только два раза, в самом начале. Важно помнить, что чем скорее вы привыкнете к новой модели питания, тем быстрее произойдет адаптация организма и вы увидите результат. А срывы будут способствовать постоянному возвращению к исходной точке.
Результат: эффект тонального крема
- Состояние кожи действительно улучшилось. Поры стали почти невидимыми, мимические морщинки разгладились, тон выровнялся. Прыщики теперь выскакивают крайне редко, разве что если переборщу со сладким.
- Раньше я часто простужалась. Особенно в холодное время года меня постоянно преследовали непреходящий насморк и неприятные ощущения в горле. За последний год я болела всего один раз. Не знаю, связано ли это с молочными продуктами, но такой стойкости мой иммунитет не выдавал уже очень давно.
- Когда я решилась на эксперимент, то планировала пожить без молока максимум 2-3 месяца. Однако по прошествии этого срока поняла, что такая диета мне отлично подходит, с ней я чувствую себя гораздо лучше. С течением времени у меня элементарно пропало желание покупать молочную продукцию, питание без нее стало для меня нормой.
Такой свою кожу я не видела никогда
Отказ от молочных продуктов поддерживают и некоторые знаменитости. Например, модель Елена Перминова поделилась подобным опытом со своими подписчиками: «Очень долгое время у меня были мелкие подкожные прыщики на лице, невидимые для окружающих, но для меня очень заметные. И вот мой австралийский косметолог посоветовала: попробуйте убрать всю молочку из рациона хотя бы на 2 недели. Ни сыра, ни йогурта, ни молока в каше, нигде! Результат был на 5-й день — такой я свою кожу не видела никогда».
Еще одна знаменитость, которая открыто заявила о том, что перестала употреблять молоко, — актриса Анастасия Задорожная. «На месяц я отказалась от молочной продукции, включая кефир, сметану и творог. Месяц перерос в навсегда. Скучаю? Очень. Но и чувствую себя теперь в разы лучше», — написала звезда в своем инстаграме.
Пить или не пить?
Однозначного ответа на вопрос, полезны или вредны молочные продукты, нет. Кстати, все необходимые вещества (витамины A, D, кальций), которые теряет человек, сидящий на антимолочной диете, можно получить из тофу, миндаля, листовых овощей, брокколи, яиц, грибов, лосося.
Лично мне жизнь без молока пришлась по душе, и я пока не стремлюсь возвращаться к первоначальному питанию. Я больше не трачусь на косметику по уходу за кожей, не делаю чистки лица и не пользуюсь тональным кремом. Покупаю только гель для умывания и средство для демакияжа. А на сэкономленные деньги беру новые платья. И мне это нравится.
Возможно, кому-то будет полезно отказаться от этих продуктов лишь на некоторое время, а затем вновь добавить их в рацион. В любом случае организм каждого человека уникален. Поэтому, если вы хотите испытать эту диету на себе, для начала проконсультируйтесь с врачом.