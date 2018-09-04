Как я ездила по неделе на такси и личном автомобиле, чтобы выяснить, что выгоднее

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Привет, меня зовут Маша, и совсем недавно я устроилась на хорошую работу. Добираться до нее на общественном транспорте нужно с тремя пересадками. Летом на остановках стоять жарко, а зимой холодно. Поэтому я задумалась над покупкой автомобиля, но перед этим решила проверить, что выгоднее — такси или личный транспорт. Я взяла на неделю автомобиль у папы, затем неделю ездила на такси.

Специально для AdMe.ru я решила рассказать о том, что же выбрать: автомобиль или такси. Для этого я рассчитала стоимость поездок на том и на другом, взвесила все плюсы и минусы и нашла для себя оптимальный вариант.

Стоимость владения автомобилем

Расстояние от дома до работы и обратно у меня занимает 30 км. Еще магазин, встреча с подружками или другие дела, которые грех не решить, если ты за рулем. Итого в день получается примерно 43 км. В неделю вышло 300 км, что при расходе примерно 10 л составляет 1 300 руб. Плюс 800 руб. мойка и 300 — парковка. Итого 2 400 руб. в неделю. Чтобы картина затрат была полной, я добавила годовые траты на содержание автомобиля, о которых рассказал папа. Транспортный налог, ОСАГО, техосмотр еще 24 500 руб.

Поменять резину с зимней на летнюю и обратно (предположим, она у вас есть), заменить технические жидкости — 7 000 руб.

При покупке подержанного автомобиля (а я буду покупать подержанный) раз в год придется заменить ремень ГРМ, лампочки и прочие мелочи еще на 55 000 руб. Выходит 86 500 в год, 1 663 руб. в неделю. Плюс 2 400 руб., о которых шла речь выше. Итого в 4 063 руб. в неделю или 580 в день мне будет обходиться личный автомобиль.

Плюсы и минусы личного автомобиля

С материальной стороной вопроса разобрались, перейдем к моральной. У личного авто, несомненно, есть свои плюсы: Мобильность. Можно сесть и спокойно уехать куда угодно (если, конечно, бензин в баке есть, у меня пару раз его не было).

Комфорт. Собственный автомобиль — это не только средство передвижения, но и место, где можно хранить много всего нужного: от бутылки воды до теплых вещей, если вдруг похолодает.

Решение некоторых бытовых вопросов становится проще: можно закупиться продуктами на месяц вперед, например, или по дороге на работу завезти в приют собранные дома ненужные вещи.

Спонтанные поездки за город, автопрогулки по ночному городу — тут и объяснять не надо, насколько это круто.

Теперь перейдем к минусам. Пробки и проблемы с парковкой. Перед выходом из дома приходилось тратить минут 10 на то, чтобы продумать маршрут. Той улицей я не поеду, там всегда пробки. В тот магазин тоже не поеду — там не припаркуешься.

Если вдруг куда-то позвали друзья вечером, всегда в первую очередь надо думать, что делать с машиной, где оставить, как забрать. Из-за этого стала часто отказывать себе в посиделках.

А еще я один раз очень неподходяще заглохла. И сначала не могла даже капот открыть.

Портятся задники обуви, поэтому я завела специальные поездочные туфли. Быстро закрыть дверь машины и пойти по делам? Нет. Сначала нужно переобуться.

Ну и кульминацией всего стали друзья и коллеги по работе, которые постоянно просили куда-то отвезти, что-то привезти.

Расходы на такси

Такси — это лотерея. Может приехать чистая иномарка, а может и разваливающийся автопром.

Время рассчитать стоимость услуг такси. Моя поездка от дома до работы и потом обратно домой стоила примерно 400 руб. Несколько раз из-за нехватки машин пришлось воспользоваться тарифом «Повышенный спрос» и доплатить еще по 100 руб. за поездку в одну сторону.

Без личного транспорта я старалась ехать сразу домой. Все дела, которые требовали передвижения на дальнее расстояние, я отложила на выходные и в итоге заплатила еще 700 руб.

Неделя поездок на такси в итоге обошлась в 3 000 / 429 руб. в неделю / в день.

Плюсы и минусы такси

Современные агрегаторы такси заранее высчитывают тариф в дневное и ночное время. И это весьма удобно. Ты примерно знаешь, сколько будет стоить твоя поездка от дома до работы.

По дороге на работу можно заниматься своими делами: например, полистать ленту на фейсбуке. Не надо мыть машину, волноваться о пробках и т. д.

А еще можно выпить и не беспокоиться о том, как доберешься до дома. Но у такси тоже есть свои минусы. Болтливые таксисты, иногда не очень аккуратные салоны, которые пачкают одежду.

В час пик или непогоду мало того, что цена может вырасти, так еще и авто очень сложно найти. Один раз я опоздала на работу по этой причине.

Так что же получается?

Если сравнить годовые затраты на личный автомобиль (при условии, что он у вас есть) и такси, выходит примерно 215 000 против 160 000 руб. (цифры я округлила в большую сторону). Безусловно, своя машина — это независимость и комфорт. Но так как в моем случае автомобиль рассматривался лишь как средство для передвижения из дома на работу и обратно, для меня разница в 55 000 руб. оказалась весомой. И пока я выбрала такси. Кстати, кроме финансовой стороны, за 2 недели своего эксперимента я выявила еще один значительный для меня минус использования личного транспорта, но об этом ниже.

Как обстоят дела в Европе

Мне стало интересно, как же обстоят дела в других странах. Знакомый из Германии рассказал, во сколько ему обходится его автомобиль. Страховка машины экономкласса — € 300, столько же налог на авто. В целом на содержание автомобиля он тратит примерно € 3 000 в год. Плюс затраты на бензин (если считать мои 300 км в неделю по € 1,5 за литр) еще € 2 300. Итого € 5 300 в год, или 415 000 руб. Что меня удивило, так это цены на такси. Поездка, аналогичная моей из дома на работу и обратно, стоит около € 50. Даже если исключить поездки на выходные, выходит около € 13 000 или миллион рублей в год. Кажется, добавить тут нечего.