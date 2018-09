Как я 8 дней носила одни брюки с утра до вечера, но выглядела всегда по-разному

Понедельник. Трудовые будни

Вторник. Образ для активного и насыщенного дня

Среда. На работу как на праздник

Четверг. Образ в стиле спортшик

Четверг, вечер. Встреча с друзьями

Пятница. Когда по утрам уже чувствуется дыхание осени

Пятница, вечер. Выход в свет

Суббота, выезд на природу

Джорджо Армани говорил: «Я всегда считал белую футболку альфой и омегой модного алфавита». Ну а футболки с забавными фразами или надписями, выражающими жизненную философию, — веяние уже наших дней. Например, футболки Dior с надписью We Should All Be Feminists («Мы все должны быть феминистами») стали одной из самых знаковых и модных вещей всего 2017 года. Ну а принт на моей футболке — отсылка к главному спортивному событию этого года, прошедшему в нашей стране, — чемпионату мира по футболу.

Возможно, выбор такого ансамбля с белой футболкой и кроссовками для выезда на природу был бы достаточно предсказуемым и скучным, если бы он не был дополнен аксессуарами в виде круглой сумки и соломенной шляпки-канотье с красной лентой.