Как я 8 дней носила одни брюки с утра до вечера, но выглядела всегда по-разному

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Как и большинству девушек, мне хочется одеваться стильно, эффектно, разнообразно, и чтобы все было по последнему слову моды. Но, к сожалению, как часто бывает, размер бюджета не безграничен, да и размер шкафа тоже. Поэтому пришлось выкручиваться и научиться комбинировать вещи между собой так, чтобы каждый день выглядеть по-новому. Дабы убедиться в том, что это возможно, я решила провести эксперимент и в течение недели носить одни брюки-кюлоты. Ходить в них на работу и деловые встречи, провожать ребенка в детский сад, встречаться с друзьями и даже пойти на романтическое свидание.

Специально для читателей AdMe.ru расскажу, что из этого вышло.

Понедельник. Трудовые будни

Чтобы не возникало проблем из серии «купила вещь — не знаю, с чем носить» и «шкаф набит, а надеть нечего», я покупаю новую вещь только тогда, когда точно знаю минимум 3 варианта, как ее можно обыграть и с чем скомбинировать из уже имеющихся в наличии. Это позволяет составить так называемый капсульный гардероб — вещей минимум, а вариантов комплектов много. Именно такой покупкой стали алые брюки-кюлоты из плотной костюмной ткани от популярного демократичного бренда на букву Z. Это вещь, которую можно просто бесконечно миксовать в самых разных комплектах, и они всегда будут звучать по-новому. Кроме того, это вполне себе бюджетный масс-маркет.

Вторник. Образ для активного и насыщенного дня

Расскажу о принципе составления комплектов, который я подсмотрела у модных блогеров и пользуюсь уже давно. Я беру одну конкретную вещь, которую мне хочется надеть сегодня (или завтра с утра), и уже к ней подбираю другие предметы гардероба в соответствии с погодой и ситуацией. Вещью, вокруг которой складывается образ, может быть что угодно: обувь, шляпка или украшение. В данном случае этой вещью стали брюки-кюлоты. При этом другую одежду стараюсь подбирать каждый раз так, чтобы сложился совершенно новый комплект. Это позволяет задействовать пассивы гардероба, в результате чего вся одежда в нем «работает» и не висит без дела, прокачать свою креативность в создании стильных луков и создать иллюзию большого гардероба.

Среда. На работу как на праздник

Многие считают леопардовый сложным в сочетании и даже безвкусным. Но в этом образе красные кюлоты хорошо «подружились» с жакетом и туфлями с леопардовым принтом. Сочетание алого с «леопардом» очень эффектно, а анималистичный принт — это горячий тренд осени-2018. Его представили в своих коллекциях такие дизайнеры, как Dolce & Gabbana, Kenzo, Michael Kors, Max Mara и другие, порой одев моделей в «леопард» с ног до головы. Поэтому правило, гласящее, что более одной такой вещи в образе — это безвкусица, смело можно считать устаревшим.

Четверг. Образ в стиле спортшик

Комфортный повседневный образ в стиле спортшик. Роль вишенки на торте играет брошь в виде большого мака и колготки в крупную сетку, которые по-прежнему актуальны и представлены на подиуме в дизайнерских коллекциях осень-зима — 2018/2019.

Четверг, вечер. Встреча с друзьями

Васильковый плюс красный — очень эффектное и броское сочетание цветов. Поэтому для выхода красные кюлоты были дополнены васильковым пуловером. Из аксессуаров — синий клатч и ожерелье с шелковыми кистями тоже в красно-синих цветах.

Пятница. Когда по утрам уже чувствуется дыхание осени

Когда по утрам уже свежо, можно надеть водолазку, а на плечи набросить палантин. Грубые ботинки и рюкзак помогут придать образу хулиганскую нотку. Такие ботинки (а особенно в тандеме с косухой) можно назвать базовой вещью гардероба. Этот тандем позволит, с одной стороны, сбить «градус торжественности» с длинного шифонового платья и включить его в повседневные городские луки. С другой стороны, с грубыми ботинками и косухой никакое скромненькое ситцевое платьице в мелкий цветочек не страшно — благодаря этой паре получится не деревенский образ, а стильный и очень актуальный.

Пятница, вечер. Выход в свет

Платья, блузы, топы и жакеты, открывающие плечи, актуальны уже не первый сезон. Такой фасон — это утонченная демонстрация женственности и чувственности. В этом образе тандем из жакета актуального силуэта, открывающего плечи, и брюк был дополнен маленькой изящной сумочкой и туфлями с леопардовым принтом.

Суббота, выезд на природу

Джорджо Армани говорил: «Я всегда считал белую футболку альфой и омегой модного алфавита». Ну а футболки с забавными фразами или надписями, выражающими жизненную философию, — веяние уже наших дней. Например, футболки Dior с надписью We Should All Be Feminists («Мы все должны быть феминистами») стали одной из самых знаковых и модных вещей всего 2017 года. Ну а принт на моей футболке — отсылка к главному спортивному событию этого года, прошедшему в нашей стране, — чемпионату мира по футболу. Возможно, выбор такого ансамбля с белой футболкой и кроссовками для выезда на природу был бы достаточно предсказуемым и скучным, если бы он не был дополнен аксессуарами в виде круглой сумки и соломенной шляпки-канотье с красной лентой.

Суббота, вечер. Образ для романтического свидания

Для романтического свидания с мужем я дополнила костюм тельняшкой с розаном. Тельняшка была сшита на заказ (это единственная вещь не из масс-маркета во всей статье), и источником вдохновения для ее создания послужила Кэрри Брэдшоу из сериала «Секс в большом городе». В случае похолодания можно сверху надеть кожаную куртку-косуху, а босоножки заменить ботильонами — это позволит утеплиться и немного «приземлить» образ, сделав его более повседневным.

Воскресенье. Яркий образ для прохладного дня

Комплекты, составленные из разных оттенков красного, покорили подиумы и сердца модниц еще осенью 2017 года. В этом году total red продолжил свое победное шествие и был представлен в коллекциях Dolce & Gabbana, Alexander McQueen, Valentino и др. Могу сказать, что по ощущениям это бомба. Очень сильный прилив энергии и бодрости ощущаешь, одевшись в красное. Да и незамеченной остаться сложно.

Понедельник. И снова на работу

Переменчивая сентябрьская погода побудила снова заменить пальто жакетом, и получился достаточно сдержанный деловой образ, сочетание 3 классических цветов: красного, белого и черного. Кстати, кожаный ремень, дополнивший костюм, — из гардероба мужа. Сняла с супруга, уже практически выходившего на работу.

Как составлять комплекты