«Как взвесить кота». Ироничная история о том, как женская логика победила мужскую

Как взвесить кота? Да очень просто, решил я. Потому что у меня высшее техническое образование плюс IQ, который зашкаливает даже за IQ Шэрон Стоун.

Но у меня же IQ! Берется спортивная сумка с молнией. Взвешивается. Туда запихивается кот. Примерно полчаса запихивается. Потому что пузырек с перекисью водорода закончился и приходится прижигать раны зеленкой. Наконец молния закрывается, невзирая на протесты кота. Взвешивается. Кот дико бьется в сумке, поэтому его вес фиксируется от минус 5 до плюс 40. Так не годится!



Но у меня же IQ! В доме есть и другие весы — напольные электронные! На них ставится сумка с бьющимся котом. Потому что вверх-вниз ему попрыгать на весах уже не удастся! И правильно, не удается, поэтому кот прыгает вбок и сумка все время падает с весов. Вес зафиксирован между 20 и 80 кг. Правда, 80 — это вроде мой вес, потому что, удерживая сумку, я случайно встал на весы.



Но у меня же IQ! Решено, что в условиях свободного обитания кот перестанет материться и метаться. Кот достается из сумки, ему скармливается что-то вкусное, и кот просто ставится на электронные весы. Без сумки. Но без сумки коту неинтересно. Поэтому как только я отпускаю руки, кот исчезает в голубой дали коридора, все так же высказав обо мне все, что думает. Вес кота — 0 кг 0 г. Полегчал, бедолага.



В этот момент из магазина вернулась жена. Послушала мой горестный рассказ. Встала на электронные весы, записала данные. Взяла на руки кота, встала на весы с ним. Из общего веса вычла свой. Получила точный вес кота. Кот был доволен и мурлыкал. Вес был определен совершенно точно.