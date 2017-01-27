Как выглядят фитнес-модели, когда не позируют для инстаграма

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Никого не удивить парой фото «до» и «после», демонстрирующих достигнутое тело — результат месяцев занятий и правильного питания. Однако сегодня мы в AdMe.ru подготовили для вас совсем другой пример.

Вместо слов фитнес-тренер Анна Виктория решила доказать на собственном примере, что фотографии не всегда отображают действительность и у каждого есть хорошие и плохие ракурсы.

На своих фото девушка демонстрирует две позы: стоя и сидя. На первом снимке ее живот выглядит плоским и подтянутым, а на втором образует небольшие складки. И сделаны эти фото с промежутком в 2 (!) минуты.

Девушка поделилась своими фотографиями, чтобы помочь людям понять, что они не должны чувствовать себя плохо из-за складок на животе или каких-либо других недостатков, которые они упорно видят в себе.

Другие фитнес-блогеры абсолютно согласны с нею.

Никто не идеален, и это абсолютно нормально, потому что каждый хорош по-своему.