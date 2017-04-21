Как выбрать безопасное место в 7 видах транспорта

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В большинстве случаев, садясь в транспорт, мы думаем о комфорте во время поездки. Но не стоит забывать и о безопасности, ведь в каждом виде транспорта есть места, где вероятность пострадать в случае аварии гораздо меньше.

AdMe.ru собрал для вас такие места в 7 видах транспортных средств, безопасность которых была определена на основе различных исследований и статистики.