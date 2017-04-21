Как выбрать безопасное место в 7 видах транспорта

В большинстве случаев, садясь в транспорт, мы думаем о комфорте во время поездки. Но не стоит забывать и о безопасности, ведь в каждом виде транспорта есть места, где вероятность пострадать в случае аварии гораздо меньше.

AdMe.ru собрал для вас такие места в 7 видах транспортных средств, безопасность которых была определена на основе различных исследований и статистики.

Автомобиль

  • Безопасные места: на заднем сиденье за водителем и в центре, так как эта часть машины при аварии «лоб в лоб» меньше всего подвергается деформации.
  • Опасные места: рядом с водителем, так как при столкновении он рефлекторно попытается увернуться, и тогда в опасности окажется сидящий рядом.

Маршрутное такси

  • Безопасные места: расположенные спиной по ходу движения, так как при резком торможении меньше шансов удариться головой о спинку кресла.
  • Опасные места: у окон и дверей, так как при аварии они могут порезать, придавить разбитым стеклом. Следует избегать, как и в автомобиле, места рядом с водителем.

Троллейбус

  • Безопасные места: в правом ряду у прохода (в случае правостороннего движения), так как встречный поток транспорта движется слева, а поэтому и шансов пострадать меньше. Также безопасными считаются места в середине салона, расположенные спиной по ходу движения.
  • Опасные места: так же, как и в маршрутных такси, не стоит садиться у окон и дверей, чтобы не пострадать от осколков стекла.

Городской автобус

  • Безопасные места: крайние правые места в середине салона, расположенные по ходу движения, так как они находятся дальше остальных от встречного транспорта.
  • Опасные места: на первых двух рядах сидений, так как в огромное лобовое стекло часто влетают посторонние предметы и осколки. То же касается и мест возле окон и дверей. Задний ряд сидений опасен в случае удара сзади.

Поезд

  • Безопасные места: ближе к центру состава. Купе тоже лучше выбирать 5-е или 6-е, то есть ближе к середине, так как при столкновении 1-й и последний вагоны либо сминаются, либо сходят с рельс.
  • Опасные места: места против направления движения, так как при резком торможении с них больше шансов упасть.

Корабль

  • Безопасные места: палуба и каюты, расположенные ближе к ней, так как верхняя часть корабля уходит под воду последней.
  • Опасные места: нижние каюты, так как в случае пробоины, например, их начинает заливать изо всех щелей и выбираться оттуда гораздо сложнее.

Самолет

В какой части лайнера выбирать место, специалисты до сих пор не могут определить из-за множества разногласий. Но большая часть экспертов утверждает, что хвостовая часть менее опасна, чем первые ряды передней части самолета.

Но самое главное — не впадать в паранойю и помнить о технике безопасности, а также соблюдать правила движения и поведения в общественном транспорте. В таком случае вероятность попасть в аварию снизится до минимума.

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