Как снять с себя груз ответственности, при этом всем угодить и никого не подставить

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Как выйти из сложной ситуации так, чтобы все были довольны, и никого при этом не обидеть? Автор Александр Бессонов в своем рассказе наглядно демонстрирует, что нет ничего невозможного для тех, кто виртуозно владеет смекалкой. Все, кто любит трогательную и вместе с тем юморную короткую прозу, могут ознакомиться с другими работами Александра на его страницах в «ВКонтакте» и Facebook.

AdMe.ru хотелось бы, чтобы таких конфликтов, как в этой истории, было в нашей жизни как можно меньше. А если они все же произойдут, то теперь мы знаем, как нужно себя вести.

Как-то раз мы решили с товарищем пообедать вместе. Договорились так: я к нему заеду на работу, и там выберем, куда пойдем. Мой друг работает исполнительным директором в небольшой торговой компании. Зашел в его кабинет. Он извинился, сказал, что нужно сделать один срочный телефонный звонок. Я присел за его стол напротив. Офис-менеджер принесла мне кофе, и я стал невольным свидетелем разговора по телефону: — Алло, это опять я. По поводу срыва поставки контейнеров. Ну что, я разобрался. Это вопиющий случай. Мне стыдно за действия моих коллег. Мы нашли виноватого в этой ситуации. Это Фролов. Максим Фролов. И вот что я вам скажу, — мой товарищ буквально заорал в трубку. — Максим Фролов больше не работает в нашей компании! Я уволил его к чертовой матери! По статье. Я понимаю, что у него трое детей. Но вы — клиент, и ваши интересы превыше всего. Не думаю, что это как-то изменит ситуацию, но хочу вам сказать: Фролов никогда больше не ступит на порог нашего офиса. Я вам это гарантирую. Более того, если это еще раз случится, я и кадровика нашего уволю, Тамару Федоровну, которая находит такие суперкадры. К чертовой матери! А то распустились! Всего доброго, хороших выходных.

Он положил трубку и обратился ко мне: «Ну что, пошли на обед?» До кафе мы шли молча. По дороге мое богатое воображение рисовало мне незавидную участь неизвестного мне Фролова. Трое детей, ну точно же ипотека, как пить дать. Просрочки. Звонки из банка. Замученная бытом жена. Денег в обрез. Стоит в магазине, выбирает, что купить, картошку или лапшу, а тут старшенькая, обязательно девочка, худенькая, просит: «Ма-а-ам, купи киндер-сюрприз, ну пожалуйста!» Женщина оборачивается и зло бросает ей: «У отца своего попроси». Отец, раздавленный обстоятельствами, режется сутками в World of Tanks. Эскапизм, но он не решает проблему. В носу у меня предательски защипало. В голове родился план спасения Фролова: мы с другом работаем в одной сфере, нужно просто попросить контакты. Да, конечно, придется пободаться с кадровой службой, все-таки увольнение по статье. А вдруг он действительно плохой работник? Себя еще подставлю. Но трое детей...

Я не выдержал:

— Жестко ты. Он прямо так сильно накосячил?

— Не очень. Вывезли груз на 2 дня позже обещанного срока.

— Мне кажется, что клиент будет переживать, что из-за него Фролова уволили. Блин, трое детей. Да еще и с волчьим билетом. Непросто ему будет работу найти.

— Конечно, клиент будет переживать. Я по голосу понял — женщина. Но они с Фроловым напрямую не работали.

— А, понял. Он из логистов или из снабжения?

— Я тебе больше скажу: я его тоже не знаю.

— Как это?

— Максима Фролова не существует. Я его всегда увольняю к чертовой матери. Понимаешь, у нас такое общество — всегда нужно найти виноватого и жестоко наказать. Я просто следую стереотипу.

— А Тамара Федоровна?

— У нас даже кадровика нет. Все на аутсорсинге.

— Забавно.

— Моя личная наработка. Я этого Фролова пару раз в неделю увольняю. Работает схема. Давай заказывай. Тут солянка неплохая.