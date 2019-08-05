Как правило 20 минут изменило мою жизнь

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Меня зовут Ирина, мне 38 лет, и я очень неорганизованный человек. Это мешает добиваться поставленных целей, а они у меня есть. Например, выучить иностранный язык, накачать мышцы, научиться рисовать и в конце концов приучить себя наводить порядок — признаться, я просто ненавижу это делать. Я решила в течение 1 месяца следовать правилу 20 минут, то есть уделять каждому из занятий треть часа ежедневно.

Я уже рассказывала читателям AdMe.ru, как отказалась от алкоголя и никотина и начала избавляться от лишних килограммов. Кстати, не пью, не курю и худею до сих пор. А теперь пришло время для нового эксперимента.

Задача № 1: Подкачать мышцы и похудеть

До. С начала похудения я потеряла 30 кг, однако поскольку физические нагрузки были невелики, мышцы находились не в лучшем состоянии. Кроме того, у меня большие проблемы с равновесием: я не могла удержаться на одной ноге больше нескольких секунд, и это тоже захотелось исправить. До этого я занималась нерегулярно — не чаще 1–2 раз в неделю, и, конечно, смысла в этом было мало. Рекорд удержания планки составлял 1 минуту и 1 секунду, а после его установления мне не хотелось шевелиться вообще. Во время. Нагрузки остались те же: отжимания от пола, планка, приседания и упражнения с простым, но эффективным эспандером, который я использовала для рук и ног. За месяц, отведенный на эксперимент, я довела время в планке до 5 минут с небольшим хвостиком. Помимо заметно укрепившихся мышц я стала лучше держать равновесие — получилось простоять на одной ноге полторы минуты. Кроме того, мышцы на руках и передней поверхности бедра стали рельефнее. Спустя 2 недели. Тренироваться я продолжаю каждый день, но уже по полчаса, и, кажется, у меня сформировалась небольшая зависимость. Но это хорошо. Вывод. Работает. И, кстати, планка действительно укрепляет мускулы даже за короткое время. Более того, вес за время эксперимента снизился на целых 5 кг вместо привычных в последние месяцы 2 кг.

Задача № 2: Прокачать умственные способности

До. Мне всегда хотелось научиться играть в шахматы и покер, но, к сожалению, мой «гуманитарный» ум всячески сопротивлялся. Конечно, простые логические задачки вроде «У каждого ученика есть карандаш. Каждый, у кого есть карандаш, ученик» я решать могу, но вот более сложные мне давались с трудом. Цель была выбрана довольно трудная (в моем случае): решить знаменитую задачку Эйнштейна. Во время. Пожалуй, это один из самых непростых опытов эксперимента, поскольку учебник Челпанова, который я выбрала для освоения основ логического мышления, оказался весьма сложным. Настолько, что на 1 главу я выделяла по 3, а иногда и 4 дня и не 20 минут, а 40, но понимание шло, что называется, со скрипом. Но цели я все же добилась: экзамен в виде решения загадки великого гения я выдержала, правда, на это у меня ушло около 1 часа. Через 2 недели. Я продолжаю изучать пособие Челпанова, и, кажется, понимать становится все легче. После него я запланировала прочесть «Органон» Аристотеля, а затем взяться за самоучитель по шахматам. Вывод. Это самый важный для меня результат эксперимента, который доказал, что даже такой «отъявленный лирик», как я, может стать немного физиком.

Задача № 3: Выучить иностранный язык

До. Учить норвежский я стала примерно за полгода до эксперимента, но продвинулась не очень сильно: немного освоила сложное произношение и научилась правильно читать различные буквосочетания — в этом языке с ними все не очень просто. Мой словарный запас был небольшим — его хватало только для того, чтобы представиться и сказать несколько слов о себе. Целью было посмотреть 1 серию сериала Skam («Стыд») и понять хотя бы половину из того, что там говорят. Во время. 20-минутное занятие я разделила на 2 блока: 10 минут на учебник и столько же на просмотр обучающего видео в интернете, причем каждому уроку и видео я посвящала по 3 дня. 1-й блок помогает освоить грамматику и учить новые слова, а 2-й — воспринимать речь на слух, что довольно сложно, учитывая непростую фонетику и запредельное количество диалектов. Через 20 дней я включила «Стыд» и, к своему удивлению, в общих чертах сумела понять, о чем говорят герои. Правда, у меня были включены субтитры, но тоже на норвежском. Спустя 2 недели. Программа занятий осталась та же, но я прибавила еще 10 минут на просмотр норвежского телевидения. И чем больше я занимаюсь, тем больше понимаю иностранную речь. Следующая цель — посмотреть полнометражный фильм «Тельма». Вывод. Пожалуй, это один из самых значительных результатов за весь эксперимент. Метод полностью рабочий, но, пожалуй, 20 минут все же маловато.

Задача № 4: Научиться вставать на 20 минут раньше

До. Примерно год назад я приучила себя просыпаться в 6:30, чтобы успевать как можно больше. Я подумала, что 20 минут никогда не бывают лишними, и решила сдвинуть время подъема еще на треть часа. Мне как классической сове это представлялось довольно непростым делом, поскольку к новому режиму я привыкала около полугода. Во время эксперимента. Рассказывать тут, по большому счету, не о чем, поскольку, вопреки ожиданиям, выполнить условие оказалось несложно: я легко вставала с постели в 6:10, даже несмотря на то, что ложилась спать как обычно. Главное — не валяться в кровати, а вместе со звонком ставить ноги на пол. А вот польза была значительной: если раньше я садилась за работу в 7:00, то теперь — в 6:30. Ни сонливости, ни ухудшения концентрации и внимания не было и нет. Через 2 недели. Сейчас я завожу будильник на 6:00 и планирую раз в месяц сдвигать время пробуждения на 10 минут, пока не дойду до 5:30. Вывод. Научиться вставать раньше может любой человек, считающий себя совой. Если, конечно, задаться целью.

Задача № 5: Освоить навык, к которому нет таланта от природы

До. Желание научиться рисовать было у меня давно, но взяться было страшно: в силу своего характера я тяжело переношу даже малейшие неудачи, а мои художественные способности, мягко говоря, весьма средние. Особенно меня привлекают портреты, поэтому в качестве цели я выбрала губы, которые кажутся мне самой выразительной частью человеческого лица. Во время. В моем учебнике говорилось, что первым делом нужно попробовать изобразить предмет так, как позволяет уровень ученика. Так как «художник» был совсем начинающим, результат оказался далек от желаемого, однако уже через неделю стал виден прогресс. К 3-й неделе эксперимента губы получились лучше, а к завершению финальной мне удалось нарисовать глаз. Через 2 недели. На самом деле освоить азы изобразительного искусства может каждый человек, главное — практика. Я продолжаю рисовать, но уже не каждый день. Сильной страсти к живописи у меня не проснулось, однако своей цели — создать портрет — я все же достигну. Вывод. Работает при достаточном желании.

Задача № 6: Работать не отвлекаясь 20 минут

До. Как я уже говорила, человек я неорганизованный, поэтому научиться концентрироваться на работе мне жизненно необходимо. Получалось это с трудом, хотя я уже предпринимала попытки приучить себя к дисциплине, которые оканчивались фиаско. Во время. Я установила в браузер специальное расширение, отсчитывающее время для работы и отдыха, и закрыла все потенциально отвлекающие вкладки типа YouTube или Instagram. Чтобы не фокусироваться на посторонних звуках, в уши вставила беруши, которые на 100 % изолировали от любого шума. Первые несколько дней было очень тяжело не открыть «запрещенную» вкладку, но 20 минут пролетали так быстро, что хотелось даже сместить время отдыха и еще поработать, однако я четко следовала правилу. Через неделю я смогла работать без берушей — мозг научился полностью сосредотачиваться на работе и отсекать все ненужное. Через 2 недели. Метод прижился, и я неукоснительно его придерживаюсь, правда, теперь выделяю на работу 30 минут, а на отдых — 7 минут вместо 5. Раз в 3 часа я прерываюсь на одну из других 20-минуток, например на изучение норвежского или чтение учебника логики. Вывод. Работает, причем очень хорошо. Продуктивность заметно увеличивается, а усталость — наоборот. Главное, приучить себя не отвлекаться на посторонние дела в течение времени, выделенного на работу.

Задача № 7: Приучить себя к уборке

Оказалось, что после уборки на полках появляется много свободного места.

До. Я ненавижу уборку и считаю ее самым отвратительным занятием на свете. Я живу с подругой, которая раз в неделю устраивает «день чистоты», а в мои обязанности входит только приготовление еды и уборка пола пылесосом раз в 2 дня. Однако эксперимент предполагает не только приятные, но и нужные 20-минутки, поэтому уборка была включена в его план. Во время. Честно признаться, эта часть «программы минимум» была прервана после 2 недель, поскольку количество потерянных мною нервных клеток приблизилось к критическому. Я успела навести порядок в нескольких шкафах на кухне и одном платяном, а также вытереть пыль на всех 11 книжных полках, помыть холодильник и разобрать кучу вещей, висящих на не предназначенном для этого турнике. Словом, метод на самом деле действенный. Через 2 недели. Полное и безоговорочное фиаско. Уборку я возненавидела пуще прежнего, однако надо признать, что порядка в доме во время моего недолгого эксперимента стало гораздо больше. Вывод. Работает, однако любви к домашним делам не прибавляет.

Задача № 8: Научиться полноценно отдыхать

До. Для меня отдых — это возможность почитать книгу, посмотреть ролик на одном из любимых научно-познавательных каналов или кино. Однако правило 20 минут подразумевает под отдыхом нечто иное: нужно просто полежать, послушать легкую музыку и подумать о чем-то приятном. Во время. Хотя я думала, что это простейший из всех пунктов программы, на деле он оказался самым сложным. Возможно, я не умею расслабляться, потому что в течение всего 20-минутного «ничегонеделания» постоянно размышляла о том, что могла бы посмотреть или почитать в это время. А однажды и вовсе провела его в думах о том, что прошла уже половина жизни, а я просто лежу на кровати и ничего не делаю. Эксперимент был прерван на 3-й неделе из-за очевидного провала. Через 2 недели. Видимо, подобный релакс не для меня. Однако теперь я все же выделяю 20 минут в день на чтение или просмотр чего-то легкого и незапоминающегося. Вывод. Такой отдых, скорее всего, будет идеален для людей, которые могут погружаться в позитивные мысли или освоили медитацию.

Задача № 9: Освоить навык с нуля

До. Моя мама вяжет всю жизнь и пыталась приобщить меня к этому занятию, однако никакого желания у меня не было. Говорят, что вязание — это нечто сродни медитации, а так как я человек довольно нервный, решила попробовать освоить этот навык. Во время. Для обучения я выбрала ролики в интернете, предназначенные для детей. Первые несколько дней пальцы болели так, будто по ним кто-то ударил молотком, а по ночам мне снился инквизитор, который засовывал их в тиски. Через неделю боль прошла, а я научилась аккуратно набирать петли на спицы. К концу следующих 7 дней у меня получилась ровная гладь, а к началу 3-й недели я решила связать шапочку для куклы племянницы, что и удалось сделать за оставшиеся дни эксперимента. Через 2 недели. Я еще раз убедилась, что мы с вязанием не созданы друг для друга, поэтому нитки и спицы были навсегда отправлены в отставку. Вывод. Научиться вязать простые вещи за месяц вполне возможно.

Итоги эксперимента

Несмотря на то что некоторые пункты месячной программы давались мне не без труда, в целом я довольна экспериментом. Я приучила себя работать не отвлекаясь, заметно подтянула норвежский, освоила вязание и немного рисование. Но есть и вещи, которые не изменились, например я не научилась расслабляться. А с некоторыми и вовсе окончательно «рассорилась» — уборку я теперь ненавижу еще больше, хотя не могу не признать продуктивность метода. Теперь у меня в планах обыграть компьютер в шахматы. Пока на начальном уровне. Но это только пока.