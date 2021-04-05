Как одна женщина посетила психолога, и потом вся ее жизнь «пошла под откос»

Поход к психологу может кардинально изменить жизнь. Так и случилось с героиней рассказа врача-невролога Марии Пановой, которая является автором блога «Мозговедение». В этом небольшом тексте Мария описывает жизнь Лены — женщины, которая казалась всем удобной и хорошей, но не была счастливой.

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Всю жизнь Лена была хорошей. Ее любили соседи, коллеги по работе, случайные дети знакомых и буквально все вокруг. В этом не было никакой магии. Просто Лена была удобная. Соседям всегда давала взаймы. Коллегам по работе в поликлинике помогала писать отчеты, которые не входили в ее должностные обязанности. Случайные дети знакомых сидели у Лены на голове, пока она развлекала их и читала им сказки. Знакомые же в это время шумно отмечали у нее на кухне очередной праздник, отдыхая душой и телом.

Жизнь у Лены была хорошая. Потому что все как у людей: в двадцать вышла замуж, родила двоих детей. Со свекровью не ругалась, уважала ее. Терпела нападки, непрошенные советы, иногда и прямые оскорбления. А что — не чужие ж люди. На работе ничем не выделялась, делала свое дело тихо и без жалоб. Хобби у Лены не было, потому что некогда. Летом дача и закатка банок. Осенью дача и закатка банок. Зимой дни короткие, тут бы успеть приготовить ужин после работы, всех накормить и сделать с детьми уроки. Весной просто не было ни на что сил. Однажды Лена сделала странное. Взяла и пошла к психологу. С этого момента ее прекрасная жизнь пошла под откос.

Лена уволилась с работы. На вопросы завполиклиникой и главного врача с улыбкой пожала плечами: «Денег платите мало, а работала я всегда за себя и того парня. Мне давно предлагали другую работу. Я согласилась». И правда ведь, через полмесяца вышла на другую работу, в известный медицинский центр. Лена принялась учиться. Какая учеба в тридцать? А Лена знай себе после работы открывает ноутбук и слушает лекции, тесты проходит и улыбается, словно Мона Лиза. Будто это не два часа унылого бубнежа про какие-то там артерии и линейную скорость кровотока, а сакральные знания. Совсем умом тронулась! Дальше — больше. Через месяц общения с психологом Лена подала на развод. Муж в шоке! Как теперь оплачивать коммунальные услуги? Где найти парные носки? Кто приготовит ужин? Бросила такого хорошего мужика ни за что ни про что. На все вопросы свекрови и бывшего супруга снова включала Мону Лизу и пожимала плечами: «Простите, мне очень жаль». А сама — светится просто, змея подколодная! Будто пара невидимых крыльев у нее за плечами выросла. Девчонок своих с собой жить забрала. Одну отдала на танцы, вторую — на занятия живописью. Дочки довольные, успехи делают. А она знай себе улыбается: «Хорошо, что у меня время на вас появилось. И деньги. Правда?» Была Лена хорошая, а стала плохая. Для всех вокруг плохая. Кроме своих дочерей. Да еще нового начальника — директор медицинского центра, где она работала, в ней души не чаял: она подняла им продажи вдвое, запись к ней была за два месяца. А она знай себе работает да улыбается. Знакомая такая улыбка, где-то он ее видел. На картине какого-то художника, Леонардо, что ли? Вот что психологи с людьми делают. Рушат крепкие браки, увольняют с работы, рассоривают со свекровями. Мозг — дело темное!