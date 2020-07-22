Я работала администратором гостиницы и расскажу, как мне удалось накопить на путешествие на Карибы и что из этого вышло

В начале 2017 года я загорелась мечтой устроить себе каникулы на далеких Карибских островах. Мечта мечтой, а финансы финансами: для того чтобы купить авиабилет и обеспечить себе комфортный отдых в тропическом раю, мне пришлось научиться жить по жесткому финансовому плану.

Для читателей AdMe.ru я решила обобщить свой опыт и рассказать, как именно мне удалось накопить ₽ 150 тыс., которые были необходимы для перелета и временного проживания в далеком государстве Тринидад и Тобаго, и чему жизнь в строгих финансовых рамках меня смогла научить.

С чего я начинала

Меня зовут Дарья. Примерно 2 года назад я работала администратором службы приема и размещения в одном из сетевых отелей при аэропорте Шереметьево. Зарплата в ₽ 35 тыс. тогда позволяла мне снимать однушку в пригороде, покупать продукты, какую-то одежду и оплачивать дорогу на работу. Как вы можете догадаться, вознаграждение за работу портье и аренда квартиры сильно ограничивали мои мечты о путешествиях, что было несколько иронично, учитывая специфику работы в месте, откуда ежедневно вылетали десятки и даже сотни международных рейсов. Пожалуй, именно атмосфера аэропорта подлила масла в огонь моей давней мечты, в какой-то момент заставив задаться целью накопить приличную сумму денег. Для того чтобы устроить себе долгожданные каникулы, мне пришлось забыть про отдых, развлечения и даже сон, хотя без последнего обходиться мне было особенно тяжело.

Я отменила все развлечения

На помощь в исполнении моего едва ли не безумного желания искупаться в теплом Карибском море пришло то, что обычно называют финансовым планом. На листе бумаги А4 я расписала мои периодические платежи, начиная от жизненно необходимых трат в виде ежемесячных переводов за съем квартиры и заканчивая необязательными, но такими приятными расходами на походы в кафе или кино. Разумеется, все мои развлечения из списка пришлось временно отменить, как и полностью забыть о такси и перейти только на общественный транспорт. Все это помогло «высвободить» около ₽ 3 000 в месяц, или приблизительно ₽ 40 тыс. в год. Что ж, начало режима сверхэкономии было положено.

Открыла счет в банке с выгодным процентом

Моим следующим шагом при составлении финансового плана стало создание накопительного счета в одном из банков. В таком случае желание снять и потратить сбережения на какую-нибудь милую, но бесполезную вещицу столкнулось бы с некоторыми трудностями. Эта весьма полезная опция не только уберегла мой кошелек от непредвиденных трат, но и помогла немного заработать на вкладе благодаря процентам, которые предлагает банк за хранение той или иной суммы денег. Хотя неснимаемый депозит в банке не гарантирует серьезного увеличения дохода, его наличие может защитить финансы от инфляции и внезапного желания купить во-о-он то вечернее платье или дорогую, но такую «ультрачерную» тушь.

Начала ходить в магазин со списком покупок

Еще одним способом оградиться от непредвиденных трат для меня стала привычка жить только на сумму, которую я указала в финансовом плане. Сразу после получения зарплаты я оплачивала съемную квартиру и услуги связи, чтобы поделить оставшуюся сумму пополам: на жизнь и для того, чтобы положить на счет в банке. То, что оставалось на жизнь в результате всех манипуляций, тратилось в основном на покупку продуктов и какие-то мелкие повседневные расходы. Чтобы сократить число последних, я взяла за привычку ходить в магазин со списком, где указывалось все необходимое. Эта простая методика позволяла мне не превышать установленный лимит выделенных средств до следующей зарплаты.

Стала больше работать и меньше тратить

Часто блогеры и авторы умных книжек о финансах пишут, что важным шагом на пути к увеличению дохода является поиск способов дополнительного заработка. Я с ними полностью согласна: в свое время я тоже задумывалась над возможностью репетиторства, хотя в моем случае большой помехой этому стал скользящий график работы в отеле. Но и в этом случае нашлись свои лазейки на пути к каникулам мечты: к моему большому счастью, в гостинице, где я работала, имелась возможность подработки в дополнительные смены, в которые я выходила всякий раз, когда нужно было подменить коллег.

Хотя жизнь на работе привела к тому, что в какой-то момент я практически перестала появляться дома, дополнительные смены означали для меня не только двойную оплату за труд, но и дополнительную возможность сэкономить в стиле «больше работаешь — меньше тратишь». Не могу сказать, что подобный режим и полное отсутствие личной жизни делали меня счастливым человеком, однако то, как постепенно увеличивались цифры на моем онлайн-счете, придавало накопительству некоторый привкус азарта.

Отказалась от кредитов и кредитных карт

Важным плюсом на пути к мечте, как мне кажется, стало отсутствие у меня кредитов и кредитных карт в принципе. По моим наблюдениям, иногда даже небольшая задолженность отнимает много сил и мотивации, а потому лучше воздержаться от кажущихся невероятно выгодными предложений банков.

Купила авиабилет в 3 часа ночи

Пожалуй, я никогда не забуду ту ночь, когда я едва ли не дрожащими руками нажимала на заветную кнопочку «Купить авиабилет онлайн». Когда ты стоишь в одном шаге от реализации мечты, тебе невольно приходит в голову мысль: «А стоит ли оно того?» Это как последняя проверка: действительно ли ты хочешь что-то изменить в своей жизни или ты еще не готов столкнуться с собственными предубеждениями и реализовать то, к чему так давно стремился. В результате всех вышеперечисленных действий мне удалось накопить нужную сумму практически в срок, который был запланирован ранее, — за 1 год и 1 месяц.

Для того чтобы накопленной за это время суммы хватило не только на перелет, но и на проживание, мне пришлось перечитать кучу информации в интернете о том, как и когда выгоднее всего совершить покупку на популярных сервисах по продаже авиабилетов. Как выяснилось, оптимальным временем для приобретения считаются ночи всех будних дней, кроме понедельника и пятницы. Кроме того, при продолжительных авиаперелетах стоимость билетов сильно отличается в зависимости от выбранной компании-перевозчика. Так что, если однажды вы тоже решитесь «бросить все и уехать на Карибы», советую вам пользоваться услугами недорогой немецкой авиакомпании Condor, которая заберет вас из аэропорта во Франкфурте-на-Майне. И да, не забудьте появиться в аэропорту вовремя. Иначе с вами произойдет то, что произошло со мной.

Столкнулась с крахом ожиданий

В то утро я никуда не улетела. Из-за того, что я никогда в жизни не пользовалась самолетами, я опоздала на рейс, прибыв в аэропорт за 3 (!) часа до назначенного времени вылета. Можете представить себе мои чувства в тот момент? Так глупо и нелепо я не ощущала себя никогда в жизни. Я целый год копила деньги на дорогую, долгожданную поездку, но в день вылета случилось то, чего никто не ожидал. Оказалось, что по ошибке я перепутала время посадки и время вылета. Да, мне не хватило буквально нескольких минут для того, чтобы оказаться в салоне самолета в сказку. Покидала аэропорт я в слезах. Жалела о том, что вообще решилась на столь глупую затею. Могла бы придумать себе более достойную цель — на машину накопить, например.

Решила попробовать во второй раз

Свой пропавший отпуск я отсидела в съемной квартире. После отдыха я вернулась назад на ресепшен, где как раз начиналась горячая пора — чемпионат мира по футболу — 2018. Так вышло, что я одна из своего отдела владела испанским языком, который люблю с самого детства. Оказалось, что знание иностранного языка во время каких-то глобальных массовых событий может сыграть очень большую роль не только в вашей карьере, но даже в обычной жизни. Так, количество дополнительных смен на работе для меня в этот довольно долгий период увеличилось, как и желание закрыть свой гештальт с неудавшейся поездкой. Да, я решила попробовать во второй раз. Действуя по той же самой схеме, что и раньше. Только в этот раз я решила для начала попробовать слетать куда-нибудь по России. Например, в Сочи. Слетала. И влюбилась в полеты.

Изменила свою жизнь

Пожалуй, одно из главных желаний в жизни человека — это желание найти себя. В моменты, когда каждый из нас чувствует себя потерянным, психологи часто рекомендуют обратиться к истокам — тому, чем вы занимались в детстве. Помня об этом, спустя несколько месяцев после моей неудачной поездки я решила покинуть должность администратора гостиницы и устроилась внештатным автором в небольшое интернет-издательство. Возможность работать удаленно позволила мне переехать со съемной подмосковной квартиры в свой родной город и накопить-таки на авиабилет.

Моя вторая попытка пожить на Карибских островах оказалась гораздо успешнее, чем первая. Может, это потому, что я чувствовала себя более подготовленной. А может, потому что у меня уже есть горький опыт финансовых ошибок. Осознание того, что у меня наконец-то получилось, скрасило 15-часовой перелет из Москвы до острова Тобаго, где мне удалось прожить целых 3 месяца, впервые в своей жизни встретить Новый год в 30-градусную жару, завести латиноамериканских друзей и как следует подтянуть свой английский. Стоило ли все-таки рисковать во второй раз? Определенно стоило.