«Мне нужно платье сегодня». Текст о том, как важно ставить на место тех, кто упорно не замечает границ

— Ой, Танечка, здравствуйте! А я никак не могу вам дозвониться. Мне очень нужны ваши золотые ручки! Я сегодня иду на юбилей к брату, хочу надеть любимое платье, но без привычных каблуков, а оно без них слишком длинное. Нужно подшить — буквально сантиметров 5! — радостно накинулась на нас с подругой незнакомая, но очень ухоженная и шикарно выглядящая женщина. Дело было прошлым летом. Я приехала в родной городок к маме, вырвалась из дома без детей, чтобы в кои-то веки погулять с подругой спокойно, наболтаться, насмеяться, обсудить все новости. Мы как раз почти вышли к парку, где и собирались сидеть на пледе и есть черешню. — Хорошо, Ирина, я завтра вам позвоню, и все подошьем, — ответила с улыбкой Танюшка и уже повернулась ко мне, чтобы продолжить путь. — Нет-нет, Танюша, вы не поняли, мне нужно подшитое платье сегодня! Я через 3 часа выхожу уже! — каким-то слишком самоуверенным тоном ответила женщина. Таня замолчала на несколько секунд, повернувшись ко мне. Я уже хотела было открыть рот и объяснить женщине, что Таня не может, но вовремя одумалась, что это не мое дело. И сделала вид, что мне надо что-то посмотреть в телефоне. — Я... не смогу сегодня, — неуверенно начала Таня, — ко мне вот подруга приехала издалека, давно не виделись. Простите, попробуйте в ателье сходить. — Ой, там я уже была, они сегодня не успеют, даже если заплачу в 2 раза больше, у них там кто-то на смену не вышел, что-то сломалось, в общем, черт-те что. Да и как-то я к ним ходила, они мне все криво сделали. Я, в общем, зареклась.

Я стою и удивляюсь, как эта милая женщина резко взяла не тот тон и давит, когда ей прямо сказали, что неудобно сейчас. И вообще, на юбилей приглашают не за 3 часа до его начала, значит, о том, что нужно подшить платье, она знала давно, сама виновата, что дотянула до конца. А Таня подозрительно притихла и думает. — Ирина, я не буду подшивать сегодня платье, я договорилась провести время с подругой. Ирина явно не ожидала такого ответа: — Так вот же мой дом, я сейчас вынесу, я уже подколола, до какого места обрезать, — последние слова она уже говорила медленнее, осознав Танин ответ. И потом так грозно: «Значит, вот как вы относитесь к своей работе и постоянным клиентам!» Отвернулась и пошла. Таня выдохнула, продолжила наш путь, но, помрачнев, сказала: «Я только что потеряла самую главную клиентку. Наверное, надо было согласиться, это ж всего работы минут на 40. Ты бы меня простила?» Я шла и молчала. Я гордилась подругой. Прекрасно понимаю ее чувства. Она живет в маленьком городке, работает за двоих, одна обеспечивая себя и детей, и такая подработка ей очень кстати. Особенно учитывая высокий статус клиентки. Но как же важно себя уважать и не прогибаться ни под кого, несмотря на возможную прибыль, хорошее отношение и связи, когда с вами разговаривают в таком тоне.

Конечно, тема нашей девичьей болтовни сменилась на обсуждение ситуации: — Она почти всегда так. Все ей надо срочно, быстро. Сказала, что в ателье готова была заплатить в 2 раза больше, чтобы сделали, а мне так никогда не предложит. Конечно, всегда хвалит, благодарит, но все четко рубль в рубль. А ведь состоятельная дама. У нее фигура нестандартная, покупает дорогие вещи, но почти всегда нужно что-то подправить. Мне повезло, что она у меня есть. — Думаю, ты поступила правильно, — сказала я, — особенно учитывая вышесказанное. Она тебя совсем не ценит! Думаю, повезло не тебе, а ей. — Не ценит, но все подгоняет только у меня, — грустно ответила подруга. — Ее заказы самые частые и дорогие, и теперь я лишусь большей части денег от моей швейной подработки. — Зато ты не лишишься себя, своей ценности и самоуважения! — ответила я. Мы продолжили нашу прогулку, обсуждая, как важно быть собой, расставлять приоритеты, что это мы транслируем и своим детям. Через 3 дня сижу на пляже и слышу разговор 2 дамочек. — И она отказалась, представь себе, — возмущенно говорит одна. — Мужика, что ли, себе нашла? Кто ее и детей содержать будет? Раньше ей всегда деньги нужны были, не отказывала. Надо ж, я про это платье вспомнила уже в последний день. Не влезала в него года 3, а тут похудела. Думаю, надо надеть как раз, так оно к моим глазам подходит. В итоге пошла на каблуках, раз не подшила, измучилась, ноги уже не те, танцевать толком не смогла. Больше никогда ничего ей не понесу, раз носом вертит. Потеряла она своего крупного клиента. — Дура ты, Ирка, куда же ты теперь пойдешь? Танечка все аккуратно делает, быстро, и не халтурит, и ниточки в цвет подберет, и подгоняет как ловко. Мне в ателье в прошлый так штаны укоротили, что я исплевалась вся. Переделывали 3 раза, чтобы все мне подошло. — Мало что ли таких, другую найду, — фыркнула Ирка. О, думаю, та самая, ну и ладно, и не нужны подруге моей такие клиентки. Как будто это она ей одолжение делает, что приносит вещи на подгонку. Если мы, рукодельницы, себя ценить не будем, то и к нам такое отношение будет. Я уже и забыла про всю эту историю. Но у нее было продолжение.