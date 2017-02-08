Как люди разных профессий играют в игры

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Некоторые считают, что игры — это исключительно детская забава, не имеющая никакого отношения к серьезным и важным людям. Но на самом деле многие взрослые, вне зависимости от возраста и профессии, совсем не прочь провести свободные минуты именно так.

Мы в AdMe.ru решили пофантазировать, как и во что играют представители разных профессий, и спешим поделиться с вами иллюстрациями на эту тему.