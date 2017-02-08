Как люди разных профессий играют в игры

Некоторые считают, что игры — это исключительно детская забава, не имеющая никакого отношения к серьезным и важным людям. Но на самом деле многие взрослые, вне зависимости от возраста и профессии, совсем не прочь провести свободные минуты именно так.

Мы в AdMe.ru решили пофантазировать, как и во что играют представители разных профессий, и спешим поделиться с вами иллюстрациями на эту тему.

Стюардессы играют в «Камень, ножницы, бумагу»

Актеры драматического театра играют в «Мафию»

Художники играют в «Морской бой»

Порноактеры играют в «Твистер»

Студенты-биологи играют в «Cлова» на латыни

Строители играют в «Дженгу»

Врачи играют в «Крокодила»

Химики играют в «Слова»

Бонус:

Инопланетяне играют в «Крестики-нолики»

Иллюстратор Astkhik Rakimova специально для AdMe.ru

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