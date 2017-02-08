Как люди разных профессий играют в игры
Некоторые считают, что игры — это исключительно детская забава, не имеющая никакого отношения к серьезным и важным людям. Но на самом деле многие взрослые, вне зависимости от возраста и профессии, совсем не прочь провести свободные минуты именно так.
Мы в AdMe.ru решили пофантазировать, как и во что играют представители разных профессий, и спешим поделиться с вами иллюстрациями на эту тему.
Стюардессы играют в «Камень, ножницы, бумагу»
Актеры драматического театра играют в «Мафию»
Художники играют в «Морской бой»
Порноактеры играют в «Твистер»
Студенты-биологи играют в «Cлова» на латыни
Строители играют в «Дженгу»
Врачи играют в «Крокодила»
Химики играют в «Слова»
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Инопланетяне играют в «Крестики-нолики»
Иллюстратор Astkhik Rakimova специально для AdMe.ru