Как из-за простого домика у моря родственники показали, кто есть кто

Жить у моря — это ужасно. Точнее, для самих жителей-аборигенов — настоящая лафа. А вот иметь многочисленную родню со всех уголков страны, которая требует бесплатного проживания, — это ад. Особенно если живешь в собственном доме, да еще и с несколькими комнатами для сдачи в аренду незнакомым отдыхающим, с помощью которых можно заработать в сезон. Но чаще всего родня этого не понимает, особенно если она уже прикормилась за несколько лет, посещая каждое лето «морских» родственников совершенно бесплатно. Вот так и получилось в семье Романовых. Глава семьи Борис за 12 лет упорного труда бизнесмена смог заработать приличную сумму денег, продал свою квартиру в средней полосе и купил домик в поселке рядом с Анапой, который со временем достраивался. Его жена Алла и сын Вася тоже помогали, как могли. И вот тут-то и активизировалась вся родня до седьмого колена. — Борь, привет, это твой троюродный брат Славик из Архангельска! Мы тут с женой хотели бы приехать, погостить у вас немного, недельки на две. Не откажешь? — голос был наглый. Борису хотелось сказать: «Ну ты же мне отказал, когда я собирал деньги на первоначальный капитал для бизнеса, вот и ты иди лесом!» Но вместо этого Боря любезно согласился принять братца с его женой.

— Борь, привет! — это уже звонит родная сестренка Жанна. — Хотела приехать, но не получается, отпуск не дают. Прими там свою племяшку Ленку с ее двумя подружками. Ну а что, молодые девки, пусть себе резвятся и с парнями знакомятся! И так постоянно. «То тюлень позвонит, то олень». Родители — это святое. Если приезжала мать Бориса или отец и мать Аллы, то для них была отдельная комната. И то они приезжали сменами: сначала мать Бориса, потому что не любит жару, а во второй половине лета — родители Аллы. А вот в остальных комнатах никак не получалось поселить отдыхающих на аренду и заработать на них. Ведь уже с начала марта напирала многочисленная родня, и кто первый успевал договориться, тот и ехал. Ладно, что делать: Боря открыл свой магазинчик хозяйственных товаров и разной мелочи по саду и огороду для частных домов. Каждый год — настоящий ад. Но хуже всего было с детьми и молодежью. Но если дети еще визжали и вытаптывали грядки, сметая с кустов ягоды, то с молодежью было гораздо хуже. С той же племянницей Леной, которая приехала с подружками. Девки молодые, 20-летние, но бедокурили они не в меру, и кавалеры в их комнату через забор и окна лазили. Хуже всего — за них надо было отвечать перед Бориной сестрой. — Борь, ну ты же дядя, а не конь с бугра! — возмущалась Жанна. — Приструни их хорошенечко! Пусть девки к 11 ночи возвращаются домой. Борь, я же не могу бросить работу и контролировать их! Родственники сменялись с одних на других. Дети пищали, молодежь гуляла, во дворе постоянно вычесывался лохматый пес тетушки Гали, и шерсть клоками летела по огороду. Племянницы выходили замуж, рожали и привозили свое новое поколение. Трижды за все эти 10 лет приезжал Славка из Архангельска со своей вечно недовольной женой. Она рассчитывала, что ее будут обслуживать как в апартаментах, где все включено, а на деле — комнатка с одним окном и видом на яблоню. Готовить надо самой — плита на веранде. Когда заканчивался сентябрь, Романовы облегченно вздыхали. — Ну все, хватит быть добренькими, — сказал жене Борис после очередного сезона. — Дела идут неважно, мы так долго не протянем. Родители, конечно же, святое, но в следующий год остальная родня обойдется без моря. Или уже пусть платят соответствующую цену, как все отдыхающие. Никаких поблажек!

Первым в феврале позвонил Славик: — Привет, Борь! Так, нам с женой нужен июль, самое начало, пары недель достаточно. И знаешь, может быть, ты нам сдашь комнату слева? Она просторнее. Или хотя бы в той комнатушке с яблоней ремонт забабахай, а то уныло как-то там! — Слав, все, альтруизм закончился. Комнаты теперь у нас платные. Если ты не согласен, то извини: будем сдавать в аренду отдыхающим. С бизнесом проблемы, такие дела! — ответил Борис. — Борь, ты чего? Шутишь? Что я теперь жене скажу, она уже отпуск на июль взяла! Да ты что, комнату зажал? Ну ладно, можешь ремонт и не делать! Все равно аренду платить? Ну ты и жмот. Всегда в тебе это подозревал. Да пошел ты со своей халупой! — Славка отключил телефон. Следующим этапом был разговор с сестрой Жанной, самый неприятный. Она опять не могла приехать, но «комнату дочке с зятем и внучками ты все же приготовь». Пришлось объяснять, что скидка будет, но платить все же придется: надо как-то капитал сколачивать! Вон уже звонки по аренде пошли. — Борь, ты нормальный? Это же твоя племянница с семьей! Куда им ехать? — кричала в трубку Жанна. — Ты не понимаешь, что такое внуки? Им чистый воздух нужен! У вас Васька вон мореходку окончил и все время в морях, семью заводить не собирается, ты даже не понимаешь, как важно вывозить детей на юг! Ты с ума сошел, что ты такое замутил с арендами и дерешь еще в три шкуры?! В конфликт Жанна вмешала мать, которая со слезами просила сына одуматься, а потом и вовсе сказала, что она в знак солидарности с дочерью тоже будет бойкотировать сына и не приедет к нему в этом году. Ну что ж, на одну половину сезона есть еще одна комната. Звонков было много. Некоторые родственники все понимали, но большинство были шокированы: что это значит — халява закончилась? Как так? Причем эти разговоры были еще задолго до сезона и покупки билетов.

Весть о том, что Романовы решили сдавать в аренду комнаты, расколола родню на 2 части: малая часть их оправдывала, но основная ругала за эгоизм и алчность. В основном баталии происходили в переписках и телефонных разговорах. — Ну какой эгоизм? — говорила малая часть. — Они и так 10 лет ни с кого и копейки не брали! Был у них свой бизнес, да сплыл! Как им выживать, если люди, живущие у моря, всю жизнь сезонной арендой жили?! Что-то вы не торопитесь платить Боре такие деньги! — Это они косили под добреньких, не все так уж и бесплатно было! — отвечала большая часть. — Хотя они и не просили, но за свет брали, когда им деньги давали! Подарки, опять же, все привозили: Романовы же брали их, и ничего! Обиднее всего то, что всем надо теперь планы менять! Что теперь делать? Совсем зажрались эти морские царьки! — Не смейте ругать Боречку с Аллочкой, они хорошие! Они меня все 10 лет с моим Тишкой принимали, ни разу не отказали! — так за Романовых больше всего заступалась тетушка Галя, у которой лохматый песик уже помер. Этим летом, в его первой половине, она одна была приглашена бесплатно пожить в пустующую комнату Васи, который был в морях. Тетушка старенькая и одинокая, по приезде ей был подарен еще один песик, правда, гладкошерстный, но тетя Галя была безумно рада подарку и бесплатному отдыху. А с остальными? Да как хотят! Многие занесли Романовых в соцсетях в черный список, общаться с ними не желают. Неприятно, конечно, но всего лишь за несколько месяцев до начала сезона выяснилось, кто есть кто из родни. Но, наверное, с такими родственниками и врагов не надо.