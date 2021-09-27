«У меня больше не собираемся». Личный текст о том, почему в моем доме теперь не бывает гостей

Меня зовут Аня. Так случилось, что я не люблю гостей, хотя раньше часто их принимала. Все началось в 5-м классе, когда я пришла в новую школу и обзавелась кучей друзей. Я не могла и дня прожить без того, чтобы не пригласить их к себе. Практически каждый день мы зависали у меня. Однако уже тогда начала закрадываться мысль, что гости — народ нагловатый.

Думаю, что и среди читателей AdMe.ru найдутся те, кто предпочитает домашним посиделкам с друзьями прогулку в парке или посещение кафе. Да все что угодно, лишь бы не у себя дома. Я расскажу о том, как гости долго выводили меня из себя и чем это закончилось.

Обувь вообще-то снимать нужно

Мои гости чаще всего приходили компанией. Знаете, как это бывает: зашли, а ботинки снять забыли. Порой создается ощущение, что некоторые из них пересмотрели фильмов, где люди приходят с улицы и ложатся на кровать прямо в обуви. После чего их накрывают теплым одеялом и дают хорошенько выспаться. Возможно, в где-то такое и практикуют, но не у меня дома. Был вот такой случай. Друзья пришли в гости чуть раньше, чем мы договаривались. Я еще готовила угощения, они потопали в мою комнату. Захожу я туда с тарелками и чуть в обморок не падаю. Они втроем устроились на моей кровати и даже не подумали снять обувь и верхнюю одежду. Так еще и кровать не была застелена покрывалом. Товарищи улеглись прямо поверх постельного белья. Одеяло нагло смяли, а подушки подложили себе под спины, чтобы опираться не на стену, а на что-то мягкое. Потом еще возмущались, мол, Аня, чего ты такая зануда?

«А где котик?»

«Вообще-то я спал».

У меня есть 2 кота. Один из них пухляш. Все вечно норовят его потрогать, подержать на руках и т. д. Он, кстати, все эти проявления нежности терпеть не может. Но, разумеется, его никто не спрашивает. Фраза, которую я чаще всего слышала от гостей: «Ань, а где котик?» Дело не в том, что я не хочу, чтобы кто-то трогал моего кота. Но представьте себе следующую ситуацию. Ко мне пришли 5 человек, 3 из них — мужчины с достаточно пугающим низким голосом. Кошка — ночной хищник, и ее острый слух — один из основных инструментов для охоты. Даже слабые звуки кошки воспринимают острее, чем люди. И вот 5 человек окружили кота, который спокойно спал в своей коробочке. Мало того что они его разбудили, так еще вынули из кроватки и принесли на кухню. — Он на руках вообще сидит? — спрашивает подруга. — Нет, — отвечаю. Подружка все равно берет его на руки. — Лера, — говорю, — ты вся в шерсти будешь, не надо. Да и видишь, ему не нравится. — Ой да ладно. Кот посидел на коленях у Леры ровно 5 секунд, после чего начал яростно вырываться и в итоге убежал в другую комнату. — Блин, — возмущается Лерочка, — я ж вся в шерсти! Чего он у тебя так линяет? Сделай с ним что-нибудь.

«Закройте, пожалуйста, дверь».

Внимание, «Ревизорро»

Был какой-то праздник, и я снова наступила на те же грабли: позвала друзей к себе. Проходит моя подруга в комнату и знаете что делает в первую очередь? Провидит пальцем по краю шкафа. И что она там находит? Правильно, пыль. «У-у-у, грязно», — говорит она и подносит палец так близко к моему лицу, что фокус расплывается. Я ничего ей на это не ответила, но осадок остался, ведь за день до прихода гостей я специально убиралась. Вот зачем так делать? Я ведь не хожу по чужим квартирам и не заглядываю во все щели в поисках пыли, мусора или чего-нибудь еще.

Уходим по-английски, но оставив сюрприз

А вот одна моя подруга любит гостей. Практически каждую пятницу у них с мужем собирается орава знакомых. Удивительно, что даже после этой истории она не перестала устраивать посиделки у себя дома. Позвали друзей на новогоднюю костюмированную вечеринку. Один наш друг Саша привел новую девушку и надолго пропал с ней в ванной. Когда все уже начали расходиться, я пошла в ванную. Захожу, а там прямо на стиралке весь их новогодний наряд и остался. Костюмы Джокера и Харли Квинн. Оказалось, ребята пролили на себя что-то, пошли переодеваться да и побросали мокрые вещи в ванной. Краска с ярких синтетических костюмов отпечаталась на белоснежной панели стиральной машины, я ее еле отмыла. А еще они моим белым полотенцем вытерлись. Смылись они с вечеринки быстро, но, увы, не бесследно.

День, когда мое терпение лопнуло

Это был день рождения моего молодого человека. Мы позвали только близких друзей, а они вдруг привели еще кого-то. Подруга — нового бойфренда, друг — какого-то приятеля Юру. Вишенкой на торте стала пара, которая пришла с 2 маленькими детьми. Официальных приглашений, где указано, в каком составе приходить, не было, конечно. Но я почему-то думала, что это и так понятно. Я бы не стала брать в гости свою родню, если пригласили только меня. Ну или спросила бы, а можно ли прийти с парнем или взять с собой ребенка. Наша вечеринка была запланирована для узкого круга людей, объем блюд рассчитывался по тому же принципу. Да и нужного количества стульев у нас дома просто не оказалось. Начался настоящий хаос: люди ходили по квартире, осматривали каждую комнату. Я то и дело находила в спальне чашки и тарелки. И я была терпелива. Ровно до тех пор, пока кто-то из детей не разрисовал фломастерами мои новые шторы. Пока детишки играли с моими новыми помадами в спальне, я на очень повышенных тонах высказала друзьям все, что о них думаю. Конечно, было некрасиво с моей стороны обсуждать это при гостях. Но завершился тот памятный вечер фразой «Ребята, у меня мы больше не собираемся». Ребята уходили явно обиженные. Но через пару дней все улеглось. Мы обсудили ситуацию, кто-то извинился, кто-то призадумался. Я и дальше общаюсь с этими людьми, мы не перестали быть друзьями. Просто теперь они ко мне не приходят. И мне стало гораздо комфортнее, ведь долгое время я просто терпела то, что мне совсем не по душе.