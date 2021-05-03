Никогда не была хорошенькой и наконец нашла в этом прелесть: стареть и терять красоту вообще не страшно

Ежегодно миллионы женщин тратят огромные деньги на походы в салоны красоты и на различные омолаживающие средства. И все ради бескомпромиссной борьбы с возрастными изменениями. Они отважно сражаются с каждой морщинкой, уделяя этому массу времени и сил. В этом отношении повезло нам — «серым мышкам». Мы не боимся потерять красоту. Просто потому, что никогда ею и не блистали. К таковым отношу себя и я. Когда мальчишки сражались за право нести портфель красотке с пышными бантами, а подружки примеряли кружевные наряды принцесс, я карабкалась по деревьям, играла в футбол и послушно кивала маме на ее слова: «Зато ты у нас умненькая!»

Специально для AdMe.ru я решила написать, почему не впадаю в ужас от каждого нового седого волоска или предательской морщинки. Да и вам не советую.

Я никогда не блистала красотой — ни в детстве, ни в юности, ну и во взрослом возрасте тоже. Одноклассницы расцветали розовыми бутонами, я с тихой завистью на них поглядывала. Зачитывалась приключенческими романами, а с мальчишками не ходила на свидания, а играла в индейцев и пиратов. Милым юбочкам предпочитала майки и джинсы. Все равно блистать особо нечем. На переменках все шушукались, обсуждая свидания, романтические записочки, и решали, кто с кем будет танцевать на следующей дискотеке. С некоторым изумлением обнаружила, что и я умудрилась обзавестись поклонником. Одноклассник провожал меня до дома и каждый день просиживал там целыми часами. Подружки хихикали и многозначительно улыбались. Никто из них даже не подозревал о том, что роман у парнишки не со мной, а с моим компьютером. Прошло 2 месяца, и поклонник воспылал светлыми чувствами к другой девочке. Что меня не слишком опечалило. Зато крайне расстроило подружек и учительницу. Последняя жалостливо вздохнула и сообщила: «Надо тебе, моя хорошая, на учебу побольше налегать. Нам с тобой, экзотическим уродам, в жизни непросто!»

Неудивительно, что собственная внешность мне совершенно не нравилась. Попыталась хоть как-то исправить ситуацию со свойственным юношеским максимализмом. Решила отрастить волосы и челку подлиннее, чтобы максимально скрыть прыщики на лбу и пухлые щеки. Вооружилась массивными очками, тем более и зрение было не очень, а джинсы и футболки сменила на бесформенные балахоны и юбки. Тот момент, что одежда, напоминающая мешок, навряд ли может облагородить силуэт, меня почему-то не смущал. Однако перемены во внешности особой популярности мне не принесли. Мой компьютерный поклонник так и остался первым и последним в школьные годы. Да и на дискотеки старалась не ходить: что толку жаться в уголке и «теребить косынку» целый вечер?

В последующие годы мало что изменилось. Меня искренне восхищали приятельницы, которые умудрялись элегантно и красиво выглядеть даже в простейших вещах. А я и косметикой-то особенно не пользовалась. Мне казалось, что пользы от нее все равно не особенно много. И душевные страдания как-то отступили. Даже милые сентенции предполагаемой свекрови: «Вот Петенька у нас красивый, а Машенька зато умная!» — уже не вызывали обиды, а лишь кривоватую ухмылку и тихое хихиканье с моей стороны. Ну и весьма логичное окончание романа с Петенькой тоже не опечалило.

Задуматься о своей внешности меня заставил один случайный знакомый. Мы встретились на вечеринке и неожиданно договорились сходить в кино на выходных. Стали обсуждать, где пересечемся перед сеансом и как узнаем друг друга, а то поболтали всего-то 5 минут. Тут он мне и заявляет: «Не волнуйся, тебя довольно сложно забыть. У тебя лицо такое... интересное и живое». Наверное, это был один из самых запоминающихся комплиментов в моей жизни. Я неожиданно поняла, что быть яркой и запоминающийся ничуть не хуже, чем быть красивой. Кстати, с парнем мы в кино сходили, но отношения у нас, увы, не завязались. Его пригласили на работу в другой город, и мы потеряли друг друга. Конечно, какие-то сомнения возникали все равно. Мой муж профессиональный фотограф. И тут поняла, что я на его кадрах встречаюсь редко. Набралась храбрости и спрашиваю: «Я так плохо выгляжу, что не фоткаешь меня?» А он и говорит: «Родная, я тебя созерцаю каждый день. Мне не нужен фотоаппарат, чтобы запомнить, как ты выглядишь. Да и дома я работать не люблю».

Как показывают исследования ученых, привлекательным людям значительно легче устроиться на работу и быстро продвинуться по служебной лестнице. Поэтому уж если меня принимали на работу и давали повышение, я точно знала, что честно это заслужила, а не получила благодаря выигрышной внешности. И эта мысль очень греет. Это же помогало и в работе с коллегами: без разных отвлекающих личных факторов наладить отношения и трудовой процесс было значительно проще. Когда твое лицо или фигура не притягивают внимание собеседника, он лучше воспринимает суть высказывания. Что ускоряет рабочие моменты. Умение четко и быстро формулировать мысли, увлекать именно идеями поспособствовало мне в карьере. Начальники встречаются разные, и не всех воодушевляет именно женское очарование. Я точно знаю, что все достижения — это заслуга моего ума и характера. Ни в коем случае не осуждаю тех, кто смог чего-то добиться и другими способами. Но мне кажется, что такой путь и сложнее, и болезненнее. Да и оставляет в душе чувство неуверенности.

Пока приятельницы судорожно вздыхают, пристально изучая свою внешность, и бегут наперегонки записываться к косметологу, я только пожимаю плечами. Мне действительно симпатичен мой более взрослый облик, и я мало стесняюсь седых прядей и других следов возраста. И то и другое очень хорошо подходит к моему внутреннему самоощущению. Мне же уже не 25 лет. Поэтому и выглядеть на эти годы не очень-то хочется. Оценивать собственный внешний вид, опираясь на постоянно меняющиеся каноны красоты или чужие предпочтения, — дело неблагодарное. Пришла свекровь и радостно улыбается: «У меня для тебя подарок!» Разворачиваю, а там краска для волос. Удивленно приподнимаю брови, а она мне: «У тебя же седые волосы, закрасить надо!» Ну я и отвечаю: «Спасибо большое. Я, пожалуй, воздержусь, меня и так все устраивает». Это не значит, что себе не нужно уделять внимания. Но между косметическим уходом и записью к пластическому хирургу, по-моему, лежит целая пропасть. Привлекательность не равноценна подростковому облику. Когда подруги восклицают: «Эх, вот вернуться бы обратно в свои 16!», я только нервно ежусь. Нет уж, спасибо большое! Я значительно комфортнее чувствую себя в свои 40. Увереннее, умнее, спокойнее. Конечно, юность хранит в себе немало приятных воспоминаний. Но мне кажется, что не менее яркие, пусть и немного другие, эмоции можно получить и в 40, и 50, и в 60 лет.

Есть множество известных женщин, которые с возрастом только расцветают и становятся интереснее. Например, Мерил Стрип и Хелен Миррен. Они добиваются этого эффекта не с помощью корректирующих операций, а благодаря советам стилистов и услугам парикмахеров. Их внешность далека от классической, зато яркая и запоминающаяся. Они умудряются выглядеть женственно и обаятельно, не подгоняя свой облик под приевшиеся каноны красоты. Меня подобный пример вдохновляет. Так что следы возраста не вгоняют в паническую дрожь. По-моему, переживать по поводу морщинок и седины — это неблагодарное дело.