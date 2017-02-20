К этому доктору хочется прийти на прием, даже если ничего не болит

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Вряд ли кто-то из нас любит ходить по врачам и поликлиникам, но и здесь бывают исключения: что, если вместо привычной медсестры вас осмотрит симпатичный и молодой красавчик? Кажется, жительницам Мадрида крупно повезло — просто взгляните на этого медбрата и делайте выводы. А пока женская половина редакции AdMe.ru уже вовсю гуглит, в какой клинике он принимает.

Знакомьтесь, Фран Суареc (Fran Suarez) — молодой медбрат, который работает в госпитале Мадрида.

А еще он настоящая звезда Instagram с армией подписчиц, и, кажется, от его фотографий их сердечные ритмы однозначно не будут в норме.

Фран часто остается на ночные дежурства и с заботой относится к своим пациентам.

В свободное от работы время парень усердно тренируется.

Иногда Фран подрабатывает моделью. И что-то нам подсказывает, что теперь выгодных контрактов у него станет еще больше!

Ну как не записаться к нему на прием?

Увы и ах, но сердце самого горячего медбрата занято — судя по фотографиям, Фран счастлив со своей девушкой.