«Извини, мне не стыдно». Отрезвляющий текст об отношениях с человеком, который умеет любить только себя

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Слово «нарцисс» стало синонимом любого проявления эгоизма. Татьяна живет с этим расстройством личности и считает, что понятие «нарциссизм» гораздо глубже, чем все привыкли думать. С помощью своего канала «Атипичный нарциссизм» она пытается научить людей распознавать ей подобных и разрушает стереотипы вокруг этого явления.

Мы в AdMe.ru запойно прочли все посты Татьяны и предлагаем вашему вниманию несколько текстов, рассказывающих о том, каково быть в отношениях с настоящим нарциссом. Повествование будет вестись от лица мужчины, но в реальной жизни очередной жертвой могут стать представители обоих полов.

Свидание глазами нарцисса

Знакомство и первые встречи всегда очень волнительны. Ты собираешься, готовишься и, возможно, даже представляешь себе все до мельчайших подробностей. Мы тоже готовимся. Но немного иначе. Сквозь ореол романтики и первых прикосновений попробуй обратить внимание на то, что мы делаем. Чаще всего мы: Говорим только о тебе. Я окружу тебя облаком внимания. При этом я очень постараюсь рассказать тебе о себе как можно меньше. Мне неинтересна ты. Но я точно знаю, что людям приятно, когда они говорят о себе.

Я окружу тебя облаком внимания. При этом я очень постараюсь рассказать тебе о себе как можно меньше. Мне неинтересна ты. Но я точно знаю, что людям приятно, когда они говорят о себе. Возводим тебя на пьедестал. Ты такая замечательная! Ты идеальная! В тебе нет ни одного изъяна! Где же ты была раньше? Сравниваем с другими. Сначала в твою пользу: «Я никогда не встречал такой женщины, как ты». Даже комплименты я буду говорить через призму сравнения. «Ни одна моя бывшая не обладала таким поразительным чувством юмора, как ты!» или «Твой борщ затмевает борщи лучших ресторанов столицы!»

Сначала в твою пользу: «Я никогда не встречал такой женщины, как ты». Даже комплименты я буду говорить через призму сравнения. «Ни одна моя бывшая не обладала таким поразительным чувством юмора, как ты!» или «Твой борщ затмевает борщи лучших ресторанов столицы!» Торопим события. Через пару часов после начала общения я могу сказать что-нибудь вроде «А вот это сделаем традицией на годовщину!» или «Я буду рассказывать внукам, как смешно их бабушка хлебала чай на первом свидании». Возможно, твое сердце сладко замрет, потому что «часики-то тикают», а ты наконец-то нашла того самого!

Через пару часов после начала общения я могу сказать что-нибудь вроде «А вот это сделаем традицией на годовщину!» или «Я буду рассказывать внукам, как смешно их бабушка хлебала чай на первом свидании». Возможно, твое сердце сладко замрет, потому что «часики-то тикают», а ты наконец-то нашла того самого! Скрываем важное. Ты спишь и видишь семью с 8 детьми. Или 2. Или хотя бы одним, но чтобы обязательно дети. О том, что я сознательно сделал вазэктомию 6 лет назад, я расскажу тебе очень нескоро. В идеале — только после того, как я почувствую, что ты очень сильно привязалась и теперь-то никуда не денешься. Конечно, каждый нервничает на первом свидании и может выдавать те или иные триггеры совершенно случайно. Но все вышеперечисленное — очень веский повод насторожиться и не давать себе прыгнуть в отношения с головой.

Любовь глазами нарцисса

Я — нарциссист. И я тебя не люблю. Я говорю, что я люблю. Я даже верю в это какое-то время. Но я тебя не люблю. Я не знаю, что такое любовь. Я не знаю, что такое чувства. Поэтому мне нужна ты. Мне нужны твои чувства и эмоции, чтобы я мог притворяться и дальше, что они у меня тоже есть.



Мне нужно счастье, радость, весь спектр положительных эмоций, о которых ты знаешь и умеешь их чувствовать, а я только слышал. Поэтому я буду радовать тебя подарками и милыми сюрпризами. Я буду радовать тебя и купаться в ворохе твоих эмоций, кутаться в них, как в шаль, вдыхать их, как особо изысканные духи.



Потом я устану от этого и мне нужна будет грусть и горечь. Мне будет нужно все, что может вызвать боль и слезы. Не мою боль и не мои слезы, конечно. Я не умею плакать. Но я хочу знать, что это такое. И я буду делать тебе больно. Я знаю как. Люди — нормальные люди, как ты, — описали множество вещей, которые причиняют им боль. Я буду манипулировать тобой, я буду тебя игнорировать, я буду замыкаться в себе и молчать. Я сделаю все, чтобы тебе было больно. Мне нужны твои слезы, чтобы отсутствие моих не казалось мне таким странным. Но и это пройдет. И в нашу жизнь снова вернется радость и смех, потому что мне нужны положительные эмоции. И такие качели будут до тех пор, пока ты не уйдешь. Если сможешь уйти.



Главное, ты мне нужна сильной. Мне не нужна собачка на поводке, мне нужен сильный человек рядом, с богатым внутренним миром и полным спектром чувств и эмоций, которые я тоже смогу увидеть.



Извини, мне не стыдно. Я тебя не люблю.

Расставание глазами нарцисса

Иногда жертвы нарциссов вырываются из порочного круга и уходят. Часто изрядно потрепанные — морально и / или физически. И пока ты зализываешь раны, отчаянно пытаясь прийти в себя и возродить из пепла свою самооценку, твой нарцисс уже заводит новые отношения. Твои чувства при этом варьируются от простых «да как он мог» до более, казалось бы, изощренных: «Сейчас я его снова завоюю, а потом как сделаю больно, чтоб знал!» Проблема в том, что этого никогда не случится.



Мы — нарциссы — видим людей немного иначе, чем здоровые люди. Мы видим их как объекты.



Простой пример. Я купил вазу. Мне она очень нравится. Я хочу, чтобы она понравилась моим друзьям, которые скоро придут в гости, поэтому я ставлю вазу на достаточно видное место, кручу ее из стороны в сторону, чтобы она нормально смотрелась. Волнует ли меня в этот момент то, что чувствует ваза? Странный вопрос, правда? Именно так тебя видит твой нарцисс, когда вы только познакомились. Ты — ваза. Ты — красивое украшение. Я о тебе забочусь ровно настолько, насколько мне нужно, чтобы мои друзья тебя оценили (значит, оценили мой выбор и мой стиль жизни в целом). Остальное — твои чувства, эмоции, желания — мне не нужно.

Ваза стоит у меня дома какое-то время. Друзья к ней привыкли и больше не восхищаются так, как раньше. Я тоже к ней привык. Но вот она есть — и вроде как хорошо. Если я не хочу ее видеть, я ее передвину куда-нибудь в чулан: «Ко мне приедут друзья, побудь пока на кухне», «Сходи к моей маме на 15 минут, пока моя бывшая заберет свои вещи». Я бегу куда-то и очень опаздываю. Я не могу найти свои ключи. В панике я рыскаю по всей комнате, задеваю вазу и разбиваю ее. Что я чувствую? Злость на вазу — она оказалась у меня на пути так не вовремя! Раздражение — теперь мне придется тратить деньги на покупку новой вазы.

Обиду — еще одна ваза снова разбилась. Может быть, я немного погрущу, ведь ваза и правда была хороша. Но совсем недолго.



Могу ли я принять вазу обратно? Если ваза признает, что была неправа, многократно извинится и склеит себя сама — тогда да. Потом можно разбить ее еще раз и посмотреть, склеится ли она опять. И опять. И опять. Буду ли я склеивать вазу или хотя бы помогать в процессе? Нет. Хотя могу пообещать. Потому что мне ну очень лень идти за новой вазой и опять тратить время на предварительные полировки.



Возможно ли в таких условиях «завоюю его снова и как сделаю ему еще больнее» — решайте сами.