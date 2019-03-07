Известный психолог поделился выводами, которые он сделал за 15 лет брака

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Меня зовут Павел Зыгмантович, и мы с женой знакомы с 2002 года. С 2003-го живем вместе. То есть в 2018-м нашей совместной жизни стукнуло 15 лет. Она не всегда была безоблачной, как не является безоблачной и сегодня. Хотя солнечных дней сейчас не просто большинство, а большинство подавляющее: я даже и не припомню хотя бы крупной размолвки, не то что ссоры за последние несколько лет. Мы сходились и расходились навсегда, а потом снова сходились. И снова расходились. И снова сходились (так что примерно 14 месяцев чистого времени мы не жили вместе — это если уж совсем быть дотошным). Для читателей AdMe.ru я хочу рассказать, какие же выводы я сделал за это время. Самых главных, пожалуй, десять.

1.

Одной любви недостаточно. Сейчас любят писать, мол, что это такое, прекрасную любовь заменили скучным строительством отношений, фу, бяка. На самом деле очень хорошо, что заменили — одной любви недостаточно. Любовь — штука хрупкая, ее легко испортить неловким движением или действием (а двумя сотнями таких движений — еще легче). Люди неидеальны, любовь не может скомпенсировать эту неидеальность. А вот понимание хрупкости любви и, как следствие, работа над отношениями — вполне могут. Когда мы думаем, что любви достаточно, мы ничего не делаем и ждем у моря погоды. Такая пассивность смертельна для отношений. Надо работать — одной любви не хватит.

2.

Отношения — это костер. Чтобы костер горел, нужны дрова. Хорошие сухие дрова. Их можно купить, их можно изготовить самостоятельно — в любом случае придется потратить силы и время. И когда вы тратите эти силы и время, кажется, что они вообще никак не относятся к отношениям. Но это не так. Например, когда вы злитесь и вам хочется оскорбить партнера, сдержаться и найти более аккуратные выражения — это и заготовка наших «дров» (сдержаться) и использование их (более аккуратные выражения). Это все трудно, конечно. Зато если так делать, костер горит ровно и жарко.

3.

Задача супругов — облегчать друг другу жизнь. Вдвоем легче, чем в одно лицо. Если оба равно стараются облегчить жизнь друг другу, иногда может получаться анекдотическая ситуация: «Нет, давай ты первый(ая)». Но в целом жизнь обычно уравновешивает: сегодня — ты, завтра — я. Главное, каждый день думать: «Как я могу облегчить жизнь ей (ему)?»

4.

Разойтись — легкое, но обманчивое решение. Разойтись легко: хлопнули дверью, и все. Но это обман, это ведь не решение. Если мы не говорим о насилии, то развод — это не решение, это отказ от него. Куда разумнее взяться за ум и начать учиться строительству отношений. Это трудно, я знаю, но смотрите выше про костер.

5.

Мы в одной лодке. От того, что делаю я, зависит поведение жены; от ее поведения зависит мое — мы контексты друг друга. Поэтому нужно быть аккуратнее и в словах, и в действиях. Махать шашкой может быть очень приятно, но последствия вряд ли порадуют. В общем, нужно быть аккуратнее и понимать, что лодка у нас одна, поэтому стоит ее поберечь.

6.

Иногда полезно промолчать (особенно если от твоих слов не станет лучше). Иной раз очень хочется объяснить, как жить правильно, как нельзя было поступать вон в той ситуации, как нужно себя вести, и все такое прочее. Чаще всего, это неуместные пояснения. От них не станет лучше — и это как минимум. А если лучше не станет, тогда какой в них прок? Самообслуживание? Распирало, вот и не сдержался? Нет, это плохой путь. Иногда лучше промолчать.

7.

Погодите с плохими мыслями о партнере. Мы так устроены, что очень легко допускаем плохие мысли о человеке, даже о близком. Забыл важную дату? Не любит! Спрашивает, где ты? Контролирует! Нельзя поддаваться таким мыслям. Их нужно хотя бы проверять. А лучше всего просто спрашивать, это ли супруг имел в виду, об этом ли супруга хотела сказать. Обычно выясняется, что нет, вообще не так. Погодите с плохими мыслями, не торопитесь.

8.

Обсуждение — царица полей. Найти консенсус (то есть решение, которое устраивает обоих и в равной степени) очень трудно. Что поделаешь — отношения вообще трудная штука. Но, если хочешь их сохранить — учись договариваться. Это тот самый случай, когда дело трудное, но благодарное.

9.

Больше поглаживаний. Мы заточены замечать плохое и устранять его — видимо, в начале нашей эволюции это было очень полезно. Однако в браке так работает не всегда. Мало просто убрать плохое — надо добавлять хорошее. Больше теплых слов, больше поглаживаний, больше интереса к супругу. Это, кстати, еще и просто приятно.

10.