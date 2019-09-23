Как живет женщина, которая 3 года назад не послушала врачей и родила пятерняшек

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Событие, происшедшее в Одесском областном перинатальном центре 24 июня 2016 года, окрестили медицинской сенсацией. 37-летняя Оксана Кобелецкая родила пятерняшек. И это не результат ЭКО. До этого момента она была инженером-аналитиком и находилась в отпуске по уходу за 3-летней дочерью Алисой. Интерес к маме пятерняшек был настолько высок, что она решила завести страницу в инстаграме, где честно рассказывает о себе, делится лайфхаками и, конечно же, публикует фотографии малышей.

AdMe.ru зачитался блогом мамы 6 детей, которая, по ее собственным словам, привыкла, что на улице все смотрят на семью «как на цирк или парад».

Памятное УЗИ разделило жизнь на до и после

Все было как у всех: голый живот, гель и датчик. Но когда доктор начала смотреть на экран, у нее сильно изменилось лицо, и я не на шутку испугалась. Помню, как она начала вслух считать количество плодов и приговаривала, что за такое мне должны подарить дом у моря. Я не могла осознать, что это происходит со мной. Мы приняли твердое решение вынашивать. Врачи сразу сказали, что если они будут весом более 900 г, то реально будет их выходить. Четких прогнозов никто не давал, только хватались за голову, сколько нужно оборудования: детская реанимация в городском роддоме почему-то не рассчитана на столько детей одновременно.

Рождение

На 31-й неделе пришлось делать экстренное кесарево. Благодаря трем врачам дети появились буквально за пару минут: Денис с весом 1 810 г, Дарья — 1 190 г, Влад — 1 750 г, Саша — 1 250 г и Давид — 1 450 г. Сейчас помню, что было быстро и страшно. Надеялась, чтобы все прошло хорошо. Было организовано 5 реанимационных бригад, даже привезли оборудование из других больниц. Я толком не могла ничего рассмотреть: детей моментально уносили. Так как случай уникальный, он был замечен городскими властями: мы получили 5-комнатную квартиру. При рождении мэр учредил денежный фонд для нашей семьи, и мы его потихоньку осваиваем.

После родов

Кормили малышей по 8 раз в сутки, каждые 3 часа, отклонение от графика даже на 10–15 минут было чревато коллективными истериками и тем, что потом ничего не успеваешь. Вроде только покормил, а уже к следующему кормлению пора готовиться. Моя мама и муж тогда очень спасали. Пятерняшки были обречены на режим с первых дней. Начиная с больницы, где общий режим для всех, я просто старалась не сбивать его. Что-то изменится, только когда все пятеро будут к этому готовы. К 6 месяцам у них было 6-разовое питание, четкое дневное гуляние и ночной сон, когда спят все вместе. А днем мы их не укачивали, если хочет не спать, то пусть играет, а если хочет спать и никто не мешает, то спит. После купания, ориентировочно часов в 9, они кушают, через полчаса после еды засыпают.

Развод

Через полгода после рождения муж буквально за сутки собрал и вывез свои вещи из квартиры и даже из дома на даче, больше не переступив нашего порога. До этого накопилось столько нюансов, что я собиралась подавать на развод в конце 2015 года. Сегодня, оглядываясь назад, скажу точно: родился бы один ребенок — мы бы все равно развелись.

Поддержка

Мама стала моим буфером, она ограждала от проблем, стрессов и заставляла верить, что все получится. Она рассказывала друзьям, знакомым о нашей ситуации, и наша квартира начала превращаться в штаб, куда сносили детские вещи и собиралась информация, к кому можно обратиться за помощью.

Мне очень стыдно, но я путаю детей

Когда я узнала, что вынашиваю целых две пары однояйцевых близнецов, то мысль о том, не буду ли я их путать и, чуть повзрослев, не станут ли они этим манипулировать, не давала мне покоя. Когда они родились, я вроде выдохнула, потому что отличия, пусть небольшие, у них все же есть. Форма головы, очертания щек, рост волос — всякие такие приметы я старательно выискивала. Но до сих пор издали и с ходу, бывает, путаю и называю не своими именами. Первое время мы даже им цветные веревочки цепляли. Девочек различать очень сложно, поэтому у Даши до сих пор красная веревочка на ручке. Старшая дочь Алиса первое время как будто не путала, пока ее не спросили. Она призналась, что называет их, как ей удобно. Конфузы бывают даже между самими пятерняшками: недавно Саша показывала на Дениса и утверждала, что это Влад, а Денис там! Может, нарочно?

Как с ними передвигаться

Коляска для пятерняшек существует, но я ее не рассматривала: сидения в ней идут друг за другом. Во-первых, такая конструкция в двери и лифты многоквартирных домов не влезет. Во-вторых, вес ее, поверьте, немаленький, любая ямка на дороге становится проблемой. В-третьих, если вы захотите поехать на машине, то в ней понадобится грузовой отсек. В-четвертых, у них нет откидывающейся спинки. То есть если вы хотите, чтобы дети там поспали, то у вас ничего не получится. Да и если температура воздуха в вашем регионе падает ниже +10 °C, то ребенку также будет там некомфортно.

Как собраться на прогулку

Разложить коляски, одеться самим, одеть пятерых детей: свитшот, шлем, шапка, комбинезон, термоботинки, коляски, ремни, уф-ф. Алиса почти сама одевается: а-а-а, она не хочет розовые колготы, куда положили белые? Давай расчешемся! Нет, не хочешь? Ну ладно, под шапкой не видно. Взяли поильники, пустышки, печеньки?

Потом дождаться, загрузиться в лифт — мы научились туда грузиться все, чтобы не ехать на двух. Потом погрузиться в машину: ремни, другие ремни, пристегнуть всех, сложили и закинули коляски. Поехали! Ну вот на все эти действия 20 минут. То есть 2,5 минуты на человека, почти армейский результат. Правда, чтобы его добиться, нужно заранее подготовить вещи, договориться, кто за что отвечает. А когда это дважды в день, то, я вам скажу, это немного изматывает и всякие фитнесы отдыхают.

О мытье

Когда-то считала: кто моется реже, чем каждый день, тот «село» и грязнуля. А «город» вообще минимум дважды в день моется. А если лето, то неограниченно. Ведь пришел с улицы, жарко — в душ, с моря — в душ, просто вспотел — в душ. С появлением пятерняшек я стала проще относиться ко всему: не грязно, ну и ладно. Правда, купание перед сном стало просто традицией для укладывания. А летом на даче без обливания, плескания и душа после моря тоже не обойтись. Любимое — стрелялки из водных пистолетов.

Сон

Я придерживалась определенного обряда укладывания: одни и те же успокаивающие манипуляции каждый день перед сном. У нас это всегда в одно и то же время, минимум за час никаких шумных игр: ванна с чуть теплой водой;

переодевание;

бутылочка со смесью;

кроватка — у каждого своя привычная, со своим любимым пледом, но без игрушек;

есть еще пустышка, если сложно заснуть.

Няня

Наличие няни я для себя поставила одним из пунктов выживания — как необходимость есть, спать и оставаться живой и вменяемой. Денег у меня на нее не было, но нашлись хорошие люди, которые помогли. Главной ошибкой было не обговаривать сразу все детали и границы, считая, что это само собой разумеется. Но то, что норма для меня, не обязательно норма для другого. И часто я стеснялась и не говорила, что мне не нравится, пока это не выливалось в проблему.

Но сегодня я знаю: Мэри Поппинс существует. Она появилась как ответ на мольбу, сразу влилась, справилась как никто, казалось бы, играючи. Ее житейской мудрости, спокойствию я часто диву давалась. Насколько малышня ее слушается, просто фантастика: помогла, научила многому не только малышей, но и нас с бабушкой.

Как питаются

Завтрак в 8 утра: каша, которая все равно не всегда съедается, и взамен они требуют хлеб или печенье. Потом в 12 обед. Суп, лаваши или макароны с котлетой чередуем, так как после нескольких дней они начинают отказываться от еды. После сна перекус, потом в 19:00 ужин, состоящий из тех же каш или макарон: не едят больше ничего. Единственное, что могут есть всегда и в любом количестве, — клубнику и бананы!

Дети любят цветную капусту и вареную морковь. Фантастика?

Смотрю на своих, наперегонки таскающих из тарелки цветную капусту, и сама себе не верю! Начала вспоминать, как докатились до жизни такой. Прикорм начинали с кабачка. Когда в кабачок начали добавлять капусту, дети лучше ели: видимо, на фоне пресного кабачка кабачок и капуста имели вкус! Морковь и тыква стали праздником.

До сих пор конфеты, мед, шоколад запрещены. То есть не только малышам не даем, но и сами стараемся при них не есть, дабы не было соблазна.

Разрешенные сладости: фрукты, печенье, по большим праздникам натуральный мармелад, пастила, пряники.

Как путешествовать

Знаете, кому я больше всего завидую? Тем, кто «с маленьким ребенком уже 10 стран объехала»!

Вот как это сделать сразу с 5 детьми, я не представляю. Разве что каждому по няньке, ну и денег вагон, чтоб за это платить. К 3 годам мы можем похвастать несколькими точками на карте Одесской области, но и ими я горжусь. Каждый раз, когда я начинаю что-то планировать с детьми, то я как мантру в голове держу: «Лишь бы ничего не случилось, лишь бы все получилось».

Как понять по крику, чего хочет ребенок

На курсах в роддоме, куда я ходила перед тем, как родить Алису, нам обещали, что через 3 дня после рождения малыша мы будем различать виды плача типа «кушать», «болит», «спать хочу» и «капризюка». Я тогда не поверила и оказалась права. Я и через месяц их не различала.

С пятерняшками по оттенкам крика вычленяется, кому действительно страшно или больно, а кто за компанию решил поорать. Даже вскоре поняла, что голоса у них разные, и начала по голосам их различать.

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Многие молодые мамы говорят: «Скорее бы вырос, хоть сам скажет, что надо». Я вас разочарую. С возрастом, если не научиться самим понимать ребенка, из объяснений понятнее не особо становится. Исключение — это травма или болезнь.

Если один кричит, то остальные тоже?

Многие думают, что близнецы все делают синхронно. Но это не так. К примеру, будучи совсем крохами, если лежат по разным кроватям, то крики братьев и сестер в соседней кровати не мешают совершенно. Так же и во время бодрствования: близнецы просто так не орут попарно. Только по ряду объективных причин: если за компанию захотелось на ручки или вот ту хрупкую штуковину, или поддержать негодование, что так долго еду несут.

Если что-то пообещал ребенку, то нужно выполнять обязательно — или лучше молчи

Сказал: «Эту куклу выброшу, если не уберешь игрушки»? Выбрасывай, а не прячь, чтоб потом отдать. Или пообещал подарок за то, что пошел без истерики к доктору? Держи слово как хочешь. Поэтому стараюсь всегда реальные зароки давать.

Советы по развитию детей

Крупная моторика. ЛФК, спортивная стенка, бегать, прыгать, гонять на самокате, велосипеде, подтягиваться.

Жевать цельное мясо! Да, это тоже прописывают врачи. И стоматолог — для улучшения прикуса, и логопед, так как в это время работают все мышцы рта. Конечно, ребенок, привыкший к тефтельке, котлетке и паштету, не хочет невкусное мясо. Совет для тех, чьи дети не хотят жевать мясо: давайте что-то жесткое, но сладкое, например курагу, инжир. Еще можно давать сырую морковь и яблоко. Но обязательно целиком, а не нарезанные кусочками, чтобы откусывали всей челюстью.

Дуть мыльные пузыри или шарики, или дудку, или перышко — тоже советы от стоматолога, пульмонолога, логопеда, психолога. С дудкой все сложно, так как наша бабушка выдерживает концерт оркестра из нескольких инструментов недолго.

Правила, которые облегчают жизнь мамам

Не заморачиваться лишней стиркой, уборкой и прочим. Я бы точно загнулась, если бы, когда была на грудном вскармливании, питалась только запеченными яблоками, голыми углеводами, все гладила и мыла по 3 раза в день. Поэтому ела почти все и делала только необходимое, по моему мнению.

Не спешить с вводом прикорма, оглядываясь на общепринятые нормы, а слушать прежде всего себя. Все нормы имеют свой диапазон, и главное — это готовность самих детей. Мы начали только после 7 месяцев — постепенно, с овощей, и это позволило сразу сформировать правильные пищевые привычки.

Не давать пробовать конфеты, сосиски, соки. Малыши до сих пор этого всего не знают, не пробовали, поэтому и не давать им не сложно.

Если дети не знают, что такое планшеты, мультики, телефоны, их намного проще исключить и не иметь истерики по поводу выпрашивания.

Как научить есть самостоятельно

Ребенок может есть самостоятельно с 8 месяцев, главное — не упустить момент, когда он отнимает ложку. Когда я была одна с тремя в больнице, то для своего удобства не раскладывала еду по разным тарелкам, а кормила из одной миски, но разными ложками. Беру я одну ложку, а остальные начали выхватывать другие и целенаправленно орудовать в миске. Главное — держать себя в руках, когда дети и все вокруг покрывается равномерным слоем каши.

Быть мамой пятерняшек — это...

В голове все умножать на 5.

Считать двойную коляску легкой и изящной.

Привыкнуть, что на вас смотрят как на цирк или парад на улице.

Очень завидовать в детской поликлинике людям, которые пришли на прием с одним ребенком: мама, папа, бабушка, дедушка и кума. И еще все при деле.

Профессионально падать на пол, если один запросился на руки. Все равно остальные через секунду сделают то же и взять всех получится только в таком положении.

От вопроса «Как вы справляетесь?» начинает страшно болеть мозоль на языке.

А от вопроса «Сами или ЭКО?» начинается неконтролируемый смех и дергается глаз.

Периферийное зрение развито лучше основного, так как возникла привычка контролировать 5 движущихся объектов.

Постоянно накручивать себя, что недодаешь внимания детям. Потом смотришь, как они общаются между собой, и тебя отпускает.

Если ночью на твоей кровати всего пара «звездочек», то, считай, повезло.

Закупаться мешками и коробками, а возвращаясь домой всего с одной торбой из магазина, чувствовать себя как после легкой прогулки.

Быть на все 200 % уверенной, что жизнь никогда уже не будет скучной.

О чем думала, зачем рожала, если с мужем не все гладко и средств не было?

Думала, что это 5 сердечек, которые уже бьются во мне одновременно. Знала: как ни тяжело будет, буду тащить крест, который мне зачем-то дан. Я стала публичной, чтобы все те, кто поверил в нас и помог, видели, что все не зря. Что все хорошо, мы растем, развиваемся, радуемся жизни и благодарны, что у нас есть эта жизнь. Как говорится, кому дано много, с того и спросят больше.

AdMe.ru благодарит Оксану Кобелецкую за интервью и желает здоровья и благополучия ее семье.