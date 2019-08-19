История, после прочтения которой хочется крепко обнять своих родителей или просто позвонить им

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Порой в погоне за личным счастьем, карьерным ростом и прочими жизненными благами мы забываем уделить время нашим родителям, бабушкам и дедушкам. Мы забываем, но они о нас помнят всегда, именно об этом и рассказ «Жила-была женщина...» молодой писательницы Алисы Атрейдас.

Прочитав его, мы в AdMe.ru cразу же схватились за телефоны и позвонили своим родным, чтобы просто спросить, как у них дела.

Купили мы дом в деревне. Продавала его молодая пара, мол, родителям дача не нужна, а бабушка умерла год назад... После смерти старушки никто в дом не наведывался, только вот продать приехали. Спрашиваем, забирать будете вещи? Они в ответ: зачем нам этот хлам, мы иконы забрали, а остальное можете выкинуть. Муж на стены посмотрел, где светлели квадратики от икон. — А фотографии что же не взяли? Со стен деревенской избы смотрели женщины, мужчины, дети... Целая династия. Раньше любили стены фотографиями украшать. Я, помню, к бабушке приедешь, а у нее новая фотография в рамочке появилась, моя и сестренки. — Я, — говорит бабушка, — с утра проснусь, родителям поклон, мужу поцелуй, детям улыбнусь, вам подмигну — вот и день начался.

Когда бабушки не стало, то мы добавили ее фотографию на стенку, и теперь, приезжая в деревню (которая стала именоваться дачей), всегда утром бабушке шлем воздушный поцелуй. И кажется, что в доме сразу пахнет пирогами и топленым молоком. И чувствуется бабушкино присутствие. Дедушку мы никогда не видели, он в войну погиб, но его фотография висит в центре. Бабушка много про него рассказывала, а мы в это время на снимок смотрели и нам казалось, что дедушка с нами сидит, только было странно, что он молодой, а бабушка уже старенькая. А теперь вот ее фотография висит рядом с ним... Для меня эти выцветшие снимки настолько ценные, что если бы стоял выбор, что забрать, то я бы несомненно забрала фотографии. А тут их не просто одиноко оставили на стене и в альбомах, но и цинично записали в хлам. Но хозяин — барин. После покупки мы принялись за уборку и, знаете... рука не поднялась выкинуть вещи этой женщины, которая жила для своих детей и внуков, а они ее просто бросили. Откуда я это знаю? Она им письма писала. Сначала писала и отправляла, без ответа. А потом перестала отправлять, и три аккуратные стопочки любви и нежности так и покоились в комоде. Каюсь, прочитали... И я поняла, почему она их не отправила. Побоялась, что затеряются, а тут они в сохранности. Она думала, что после ее смерти они все же прочитают... А в письмах целая история про годы жизни в войну, про ее родителей, бабушек, дедушек и пра-пра — она пересказывала то, что ей поведала ее бабушка, чтобы не умерли семейные ценности, чтобы помнили. Как выкинуть такое? — Давай, отвезем ее детям? — со слезами предложила я мужу. — Такое нельзя выкидывать! — Думаешь они лучше внуков? — с сомнением протянул муж. — Ни разу, вон, не появились... — Может, они старенькие, больные, мало ли... — Я им позвоню, спрошу.