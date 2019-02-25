История похудевшей девушки, которая своим примером доказала, что широкая кость не помеха для узкой талии

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Есть много вдохновляющих историй о потере веса, герои которых восхищают нас силой воли. Молодая девушка под ником @Kiwi тоже решила поделиться своим опытом, благодаря которому доказала, что похудение — это не подвиг, а склонность к полноте — не оправдание лишнего веса.

Мы в AdMe.ru решили, что нашим читателям будет интересно и полезно узнать реальную историю о том, как превратить свои 63 кг в 48 и как закрепить этот результат на долгие годы.

При маленьком росте в 157 см бесформенной медузой я никогда не была. И думала, что лишний вес — это не страшно, ведь главное — внутренний мир. Однако старший брат с моих 14 лет говорил о том, что пора худеть, иначе мальчики будут меня бросать и я буду всю жизнь плакать. Так как я была глупая, упрямая и ленивая, то заставить он меня не смог. Зато прочно укрепил в моей голове мысль, что я некрасивая. Зачем иметь стройное тело с лицом завхоза овощебазы?

В 18 лет у меня появился первый парень, а брат уехал в столицу. Меня никто не критиковал, когда я съедала одна целую пиццу, я не была обделена вниманием. Поэтому решила, что проблемы нет: у меня просто такая конституция.

В какой-то момент я посмотрела на себя со стороны — и мои глаза открылись. Ведь очевидно, что я постоянно втягиваю живот, а одежду выбираю не ту, что мне нравится, а по принципу «это скрывает руки, а в этом бока не видно». А мысли о свадьбе, где мой парень будет выносить меня на руках из загса, приводили в ужас. И после очередного похода по магазинам, где я ничего не купила, я решила: пора худеть. Так как понятия о правильном питании у меня вообще не было, я обратилась к диетологу, который разработал для меня персональное меню. Первое время ела в точности по программе, которую для меня составили, а потом начала добавлять свое (с разрешения диетолога).

Я работала официанткой, меня постоянно окружала вкусная еда, алкоголь, поэтому я сомневалась в успехе. И коллеги, видя, как я таскаю контейнеры, первое время подшучивали, говорили, что не справлюсь. Но через 2 недели я увидела первый результат, это мотивировало меня не останавливаться, несмотря на Новый год. Через 3 недели коллеги перестали смеяться, начали поддерживать и интересовались, как это я постоянно ем и худею.

Через 3 месяца я добилась того, к чему стремилась. У меня пропал целлюлит, я перестала храпеть и общее состояние улучшилось. Естественно, как и самооценка. Я начала покупать одежду, и она мне подходит. Мой 40–42-й размер всегда есть. Я стала веселее, легче и никогда не переедаю. Что самое главное — вес не вернулся спустя 2 года, потому что я поняла главные принципы пищевого поведения и не нарушаю их. Вот некоторые из них.

Я думала, что правильное питание — это грудка с гречей и кефир. На самом деле можно есть то, что нравится: шоколад, печенье, мороженое, роллы и пр. Главное — контролировать время и количество съеденного . Для этого первое время я вела пищевой дневник.

. Для этого первое время я вела пищевой дневник. Перекус — это тоже прием пищи, и его желательно не пропускать. Если пропускаешь перекус, то основной прием пищи сдвигается.

Перекусы всегда ношу с собой. Если меня настигает внезапный голод, я не бегу в магазин или на заправку за хот-догом, а достаю из сумки горсть орехов или фрукт.

Я не жарю на масле и не добавляю его при приготовлении блюд. Здесь я полностью доверилась своему диетологу. Масло нерафинированное я добавляю в готовую пищу, например в салаты. А еще каждое утро пью столовую ложку льняного масла.

У меня есть свой список стоп-продуктов : соки, газировки, алкоголь (кроме белого сухого вина), сыворотки и йогурты с наполнителями; плавленые, копченые и колбасные сыры. Колбасу заменила на буженину. Готовую еду и заморозку не покупаю (все то, что там обычно берут, чтоб быстро поесть).

: соки, газировки, алкоголь (кроме белого сухого вина), сыворотки и йогурты с наполнителями; плавленые, копченые и колбасные сыры. Колбасу заменила на буженину. Готовую еду и заморозку не покупаю (все то, что там обычно берут, чтоб быстро поесть). Режим питания нарушать нельзя . Между приемами пищи соблюдаю интервал не менее 2 и не более 4 часов. Если так случается, что я вдруг не хочу есть, то я все равно съедаю микропорцию чего-нибудь легкого или пью кофе/чай.

. Между приемами пищи соблюдаю интервал не менее 2 и не более 4 часов. Если так случается, что я вдруг не хочу есть, то я все равно съедаю микропорцию чего-нибудь легкого или пью кофе/чай. Никогда и ни при каких обстоятельствах я не ем больше 350 г еды за один раз (включая напитки) . Все, что не вода, — еда, как говорит мой диетолог. По этой же причине я никогда не пью чай с печеньками сразу после еды или на работе за компанию.

. Все, что не вода, — еда, как говорит мой диетолог. По этой же причине я никогда не пью чай с печеньками сразу после еды или на работе за компанию. Рассчитываю норму КБЖУ (К — калории; Б — белки; Ж — жиры; У — углеводы), поэтому всегда читаю, что написано на этикетках. Норма, опять же, определяется индивидуально.

(К — калории; Б — белки; Ж — жиры; У — углеводы), поэтому всегда читаю, что написано на этикетках. Норма, опять же, определяется индивидуально. Я не стесняюсь. В магазине спокойно покупаю 150 г овощного салата, а не единичку или «столько хватит?». В ресторанах прошу взвесить что-то или принести мне журнал пищевой ценности блюд. Потому что это мое здоровье и моя фигура. В этом нет ничего постыдного.

Кстати, когда я похудела, то приехала к брату в гости. Очень волновалась и переживала, достаточно ли я стройная. Он посмотрел на меня и сказал: «Молодец, сестра, я же говорил, что надо худеть, а теперь еще сделай ринопластику и накачай грудь». Тогда я поняла, что всегда найдутся люди, которые будут критиковать тебя. Так что все, что вы хотите сделать со своей внешностью, нужно делать только для себя.

Теперь для меня это не диета, а образ жизни. Хорошую фигуру не испортить, если сделать правильное питание своим другом. Как считаете?