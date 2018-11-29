История о том, как я стала хозяйкой слепого пса из приюта
Наверняка вам встречались публикации с просьбой помочь найти хозяина брошенному коту или псу. Возможно, вы делились ими у себя на страничке в соцсетях, но сами брать животное домой не спешили по причинам, которые казались вам непреодолимыми. А действительно ли они были настолько непреодолимы, как вам виделось? Что было бы, если бы вы помогли животному несмотря ни на что?
AdMe.ru получает множество писем с рассказами из жизни наших читателей. Сегодня мы хотим поделиться одним из них — оно о помощи брошенным животным.
Привет! Мы стараемся не замечать тех, кто бродит по нашим улицам в поисках еды, тех, кто замерзает в подъезде. У нас слишком мало времени, денег или опыта, чтобы хорошо позаботиться о домашнем животном. И потом есть же приюты! Они же решают все проблемы.
Я тоже так думала. У меня было железное оправдание — я часто и надолго уезжаю из дома. Это очень важно, так как животное оставить было бы не с кем. Куда мне еще собаку? Сами подумайте.
А вот тут, собственно, и начинается моя история
Это переписка с моей младшей сестрой, которая живет на другом континенте. Чувствуете нестыковку между словами «возьми для меня эту собаку» и местом жительства? Вот и я ее почувствовала сразу. Ясное дело, что собака будет целиком и полностью на мне. Но ребенок во мне, который в детстве очень хотел собаку, услышал ребенка в моей сестре, который все еще хочет собаку. Я постаралась не вспоминать о том, что после моих отлучек из дома живыми меня дожидаются только кактусы и мох в банке. Я сдалась. Написала куратору, который занимался пристройством животного, что хочу «усобачерить». И стала готовиться стать счастливым владельцем пса.
Немного о кураторах. Это люди, которые добровольно занимаются поисками хозяев для животных в приютах. У них есть несколько доверенных лиц, которые размещают объявления в тематических группах в соцсетях. А может, и где-то еще. Я откликнулась на объявление на фейсбуке и была перенаправлена к куратору.
Потом я купила будку, корм, ошейник. Завела полезные знакомства в мясном отделе. Мне казалось, что я учла все. Но это было не так.
Размер имеет значение. И не верьте тем, кто говорит обратное. У них просто опыта не было
Когда я покупала будку, первое, о чем меня спросил мастер, — это о размере собаки. А я куратора не то что о росте, даже о поле не спрашивала. На вопрос о росте мне ответили, что собака средняя. Что мастер поймет. Я спросила, а средняя — это какая? На что получила ответ, что средняя — это особь ростом до колена.
«Что ж... — подумала я, — меня такой рост устраивает. С большой, да к тому же еще и взрослой собакой я бы не справилась».
Не знаю, почему у меня даже не возникло мысли сходить в приют и посмотреть на пса. Ведь он мог быть агрессивно настроен к незнакомцам, я могла ему просто не понравиться. А о том, что у некоторых людей колени могут быть на уровне моего бедра, я даже не догадывалась. Так что, когда из машины выгрузили собаку «размером с лося», у которого заплетались ноги от действия успокоительного, у меня натурально отвисла челюсть. Мало того что у нас почти один вес, так он еще и в домик поместился впритык.
Тут же у ворот мне оформили все документы. И выдали удостоверение собачьей личности, в котором я буду самостоятельно делать отметки обо всех прививках. Вся процедура заняла 3 минуты.
Знакомство
Первые сутки после приезда пес жался в уголке сада. Я носила ему еду, уговаривала пить, опасливо гладя по голове. Когда друзья просили показать фотографию собаки и я им отсылала это, меня спрашивали: он больной? Ты с ума сошла! Сдай его в приют! Я отвечала, что забрала Лося из приюта не для того, чтобы снова туда отправить. Он не больной, просто слепой и грустный. А на третье утро, когда он вышел мне навстречу, виляя хвостом, я поняла, что мы отлично поладим. До этого момента я не была ни в чем уверена. А теперь поняла, что у меня есть собака. Я думала, этого никогда не случится.
Мне хотелось петь и танцевать от счастья.
В первое время пес отказывался заходить в будку. Я как-то не обдумала тот момент, что для него это больше похоже на ловушку. Ведь он не видит то, что вижу я. А неизвестное — это опасное. Так что симпатичный домик долгое время стоял монументом моей глупости и расточительности. Да, 45 евро — это не такая уж большая сумма, но я не собиралась тратить ее на украшение для сада!
Я решила не сдаваться. Я складывала в будку вкусные кусочки, кости, забрасывала в нее горстями сухой корм. Постепенно Лось понял, что это его место, что там безопасно. И однажды перед ливнем я вышла во двор и увидела лохматый бублик в будке.
Это была ПОБЕДА!
Кто у нас хороший мальчик?
Хороший он только для своих. Характер у пса оказался в точности как у меня самой, довольно конфликтный. Но это объясняется слепотой и сложной жизнью. Куратор рассказал, что его били, в него стреляли, а потом позвонили в службу мониторинга животных и попросили усыпить. В муниципальном приюте он провел 2 месяца без прогулок. Хотя это скорее везение. За него боролись кураторы, постоянно продлевая срок, так как в приютах держат только определенное время, а потом...
Вы не знали об этом? Мои знакомые тоже не в курсе, что приюты — это не место типа загородного коттеджа, в котором можно спокойно дожить до старости, а довольно опасное заведение. В нашем городе 2 основных приюта. В одном животных держат до тех пор, пока не найдут хозяина. Это частный приют. В нем есть только одна опасность — инфекция. Второй — муниципальный. В нем собак с агрессивным поведением и проблемами со здоровьем усыпляют через какое-то время, потому что на их содержание уходят немалые суммы, которых у приюта попросту нет, к сожалению. Мой пес оттуда.
Против собаки были почти все. Мой парень, у которого, как оказалось, были планы на нашу совместную жизнь, о которых я и не догадывалась и которые не включали в себя животное. Моя мама, приехавшая погостить, как назло, именно в этот момент и свято уверенная в том, что огромный пес меня разорит. Соседи, которые несколько раз вызывали полицию. И я до сих пор скрываю от своей бабули, что у меня есть собака. У меня уходит приличная сумма на питание. И даже притом, что я добавляю в его рацион не только сухой корм, мне нужен 20-килограммовый мешок раз в 3–4 недели. Для сравнения: моим котам нужно всего 2 кг сухого корма в неделю. Я уже покупала медикаменты, потому что надо было избавиться от блох, клещей и глистов. И это надо будет делать регулярно.
Но зато меня поддержали друзья. А потом выяснилось, что моя любимая красная помада каким-то непостижимым образом делает бесплатными кости и обрезки в мясном отделе. Что если понадобится дорогущий спрей от раздражения, внезапно появившегося на собачьем пузе, то им безвозмездно поделится знакомая из фейсбука. Что ветеринары с удовольствием дают полезные советы онлайн, оказывая и психологическую помощь слишком нервному хозяину.
Все как-то само устаканилось. Что вчера казалось катастрофой, сегодня стало отличным поводом написать письмо любимому AdMe.ru.
Что делать, если вы решили взять животное из приюта?
- Обязательно выясните точные размеры питомца. Это важно не только для выбора будки, но и для оценки собственных возможностей. В том числе и финансовых.
- Постарайтесь выделить время для посещения животного в приюте, чтобы «принюхаться» друг к другу.
- Если вы подобрали животное, которое не в силах приютить, и решили отвезти его в приют, то сначала выясните, как поступает приют с теми, для кого не удалось найти хозяина.
- Если животное здорово и неагрессивно, то лучше не вмешивать в его судьбу муниципальные службы. Разместите объявление в соцсетях. Этот способ отлично себя зарекомендовал.
Если у вас нет опыта — нестрашно. Он обязательно появится. И время появится. Просто подарите бездомному существу новую жизнь. Нет более благодарных созданий, чем животные, которые вновь обрели хозяина. Знаете, как это классно — просыпаться утром, зная, что в мире есть собака, которая души в тебе не чает и прямо сейчас ждет утренних обнимашек?