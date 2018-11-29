История о том, как я стала хозяйкой слепого пса из приюта

24

10

7.2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Наверняка вам встречались публикации с просьбой помочь найти хозяина брошенному коту или псу. Возможно, вы делились ими у себя на страничке в соцсетях, но сами брать животное домой не спешили по причинам, которые казались вам непреодолимыми. А действительно ли они были настолько непреодолимы, как вам виделось? Что было бы, если бы вы помогли животному несмотря ни на что?

AdMe.ru получает множество писем с рассказами из жизни наших читателей. Сегодня мы хотим поделиться одним из них — оно о помощи брошенным животным.

Привет! Мы стараемся не замечать тех, кто бродит по нашим улицам в поисках еды, тех, кто замерзает в подъезде. У нас слишком мало времени, денег или опыта, чтобы хорошо позаботиться о домашнем животном. И потом есть же приюты! Они же решают все проблемы. Я тоже так думала. У меня было железное оправдание — я часто и надолго уезжаю из дома. Это очень важно, так как животное оставить было бы не с кем. Куда мне еще собаку? Сами подумайте.

А вот тут, собственно, и начинается моя история

Это переписка с моей младшей сестрой, которая живет на другом континенте. Чувствуете нестыковку между словами «возьми для меня эту собаку» и местом жительства? Вот и я ее почувствовала сразу. Ясное дело, что собака будет целиком и полностью на мне. Но ребенок во мне, который в детстве очень хотел собаку, услышал ребенка в моей сестре, который все еще хочет собаку. Я постаралась не вспоминать о том, что после моих отлучек из дома живыми меня дожидаются только кактусы и мох в банке. Я сдалась. Написала куратору, который занимался пристройством животного, что хочу «усобачерить». И стала готовиться стать счастливым владельцем пса.

Немного о кураторах. Это люди, которые добровольно занимаются поисками хозяев для животных в приютах. У них есть несколько доверенных лиц, которые размещают объявления в тематических группах в соцсетях. А может, и где-то еще. Я откликнулась на объявление на фейсбуке и была перенаправлена к куратору. Потом я купила будку, корм, ошейник. Завела полезные знакомства в мясном отделе. Мне казалось, что я учла все. Но это было не так.

Размер имеет значение. И не верьте тем, кто говорит обратное. У них просто опыта не было

Когда я покупала будку, первое, о чем меня спросил мастер, — это о размере собаки. А я куратора не то что о росте, даже о поле не спрашивала. На вопрос о росте мне ответили, что собака средняя. Что мастер поймет. Я спросила, а средняя — это какая? На что получила ответ, что средняя — это особь ростом до колена. «Что ж... — подумала я, — меня такой рост устраивает. С большой, да к тому же еще и взрослой собакой я бы не справилась». Не знаю, почему у меня даже не возникло мысли сходить в приют и посмотреть на пса. Ведь он мог быть агрессивно настроен к незнакомцам, я могла ему просто не понравиться. А о том, что у некоторых людей колени могут быть на уровне моего бедра, я даже не догадывалась. Так что, когда из машины выгрузили собаку «размером с лося», у которого заплетались ноги от действия успокоительного, у меня натурально отвисла челюсть. Мало того что у нас почти один вес, так он еще и в домик поместился впритык. Тут же у ворот мне оформили все документы. И выдали удостоверение собачьей личности, в котором я буду самостоятельно делать отметки обо всех прививках. Вся процедура заняла 3 минуты.

Знакомство

Первые сутки после приезда пес жался в уголке сада. Я носила ему еду, уговаривала пить, опасливо гладя по голове. Когда друзья просили показать фотографию собаки и я им отсылала это, меня спрашивали: он больной? Ты с ума сошла! Сдай его в приют! Я отвечала, что забрала Лося из приюта не для того, чтобы снова туда отправить. Он не больной, просто слепой и грустный. А на третье утро, когда он вышел мне навстречу, виляя хвостом, я поняла, что мы отлично поладим. До этого момента я не была ни в чем уверена. А теперь поняла, что у меня есть собака. Я думала, этого никогда не случится. Мне хотелось петь и танцевать от счастья.

В первое время пес отказывался заходить в будку. Я как-то не обдумала тот момент, что для него это больше похоже на ловушку. Ведь он не видит то, что вижу я. А неизвестное — это опасное. Так что симпатичный домик долгое время стоял монументом моей глупости и расточительности. Да, 45 евро — это не такая уж большая сумма, но я не собиралась тратить ее на украшение для сада! Я решила не сдаваться. Я складывала в будку вкусные кусочки, кости, забрасывала в нее горстями сухой корм. Постепенно Лось понял, что это его место, что там безопасно. И однажды перед ливнем я вышла во двор и увидела лохматый бублик в будке. Это была ПОБЕДА!

Кто у нас хороший мальчик?

Хороший он только для своих. Характер у пса оказался в точности как у меня самой, довольно конфликтный. Но это объясняется слепотой и сложной жизнью. Куратор рассказал, что его били, в него стреляли, а потом позвонили в службу мониторинга животных и попросили усыпить. В муниципальном приюте он провел 2 месяца без прогулок. Хотя это скорее везение. За него боролись кураторы, постоянно продлевая срок, так как в приютах держат только определенное время, а потом... Вы не знали об этом? Мои знакомые тоже не в курсе, что приюты — это не место типа загородного коттеджа, в котором можно спокойно дожить до старости, а довольно опасное заведение. В нашем городе 2 основных приюта. В одном животных держат до тех пор, пока не найдут хозяина. Это частный приют. В нем есть только одна опасность — инфекция. Второй — муниципальный. В нем собак с агрессивным поведением и проблемами со здоровьем усыпляют через какое-то время, потому что на их содержание уходят немалые суммы, которых у приюта попросту нет, к сожалению. Мой пес оттуда.

Против собаки были почти все. Мой парень, у которого, как оказалось, были планы на нашу совместную жизнь, о которых я и не догадывалась и которые не включали в себя животное. Моя мама, приехавшая погостить, как назло, именно в этот момент и свято уверенная в том, что огромный пес меня разорит. Соседи, которые несколько раз вызывали полицию. И я до сих пор скрываю от своей бабули, что у меня есть собака. У меня уходит приличная сумма на питание. И даже притом, что я добавляю в его рацион не только сухой корм, мне нужен 20-килограммовый мешок раз в 3–4 недели. Для сравнения: моим котам нужно всего 2 кг сухого корма в неделю. Я уже покупала медикаменты, потому что надо было избавиться от блох, клещей и глистов. И это надо будет делать регулярно. Но зато меня поддержали друзья. А потом выяснилось, что моя любимая красная помада каким-то непостижимым образом делает бесплатными кости и обрезки в мясном отделе. Что если понадобится дорогущий спрей от раздражения, внезапно появившегося на собачьем пузе, то им безвозмездно поделится знакомая из фейсбука. Что ветеринары с удовольствием дают полезные советы онлайн, оказывая и психологическую помощь слишком нервному хозяину. Все как-то само устаканилось. Что вчера казалось катастрофой, сегодня стало отличным поводом написать письмо любимому AdMe.ru.

Что делать, если вы решили взять животное из приюта?

Обязательно выясните точные размеры питомца. Это важно не только для выбора будки, но и для оценки собственных возможностей. В том числе и финансовых.

Постарайтесь выделить время для посещения животного в приюте, чтобы «принюхаться» друг к другу.

Если вы подобрали животное, которое не в силах приютить, и решили отвезти его в приют, то сначала выясните, как поступает приют с теми, для кого не удалось найти хозяина.

Если животное здорово и неагрессивно, то лучше не вмешивать в его судьбу муниципальные службы. Разместите объявление в соцсетях. Этот способ отлично себя зарекомендовал.