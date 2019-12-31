Даже самая скучная работа может стать делом жизни, если любить то, что делаешь

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Меня зовут Ольга Савельева, и у меня сломался чемодан. Мой любимый Че Моданно. Я обычно редко прикипаю к вещам: люблю выбрасывать. Но этот чемодан объехал со мной почти сто городов, он уже боевой товарищ, а не чемодан.

Я поволокла его в мастерскую. Около дома есть, прямо рядом. Ателье, ремонт сумок, обуви, бытовой техники. Там, за стойкой, дремал дяденька.

— Здравствуйте, вот, чемодан сломался, ручка не входит внутрь, когда надо, а когда надо — не выходит.

Дяденька просканировал чемодан взглядом и сказал:

— Нет, это не починить. Выкидывайте этот китайский ширпотреб.

— Вы же даже не посмотрели, не потрогали! — оскорбилась я.

— Мне не надо трогать дрянь, чтобы понять, что это оно.

Я развернулась и порывисто вышла из мастерской. Этот дядька назвал плохим словом моего друга, и, даже если он прав относительно прогнозов починки, мою лояльность он потерял навсегда. Я пошла в другой ТЦ. Там тоже есть закуток, где чинят.