История о том, к каким сюрпризам должен быть готов каждый родитель подростка

8 0 5 1k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Слава Сэ — известный блогер и писатель, который обладает талантом метко, остроумно и иронично описывать то, что происходит в жизни обычных людей. Он отец 2 дочерей, поэтому его рассказы так близки всем родителям. Сегодняшняя история, как и всегда, не обошлась без юмора, ведь именно он так часто помогает нам справляться с превратностями судьбы.

Мы в AdMe.ru всегда рады делиться позитивным настроем, поэтому публикуем рассказ, который поднимет настроение и заставит поразмышлять о вечном одновременно.

Одна взрослая дочь ходила печальной. Ее абстрактный отец спросил:

— Почему ты грустная?

— Понимаешь, мы вроде бы предохранялись... — ответила дочь.

Все сделалось вмиг голубым и зеленым. Прошли апатия и зубная боль. Путешествовать расхотелось. Пропал интерес к развитию дачи. Запас денег из нормального стал ничтожным.

Чтобы стать отцом, достаточно поздравить с 8 Марта случайную женщину.

Чтобы НЕ стать дедом, нужно носить ожерелье из человеческих ушей и раз в месяц бегать по району с окровавленной саблей.

Знакомый мафиозо говорит: женихи его дочери даже цветы дарят в костюме радиационной защиты. Наш абстрактный отец не вступил в мафию, когда звали. И теперь пожинал плоды. Он сказал взрослой дочери:

— Давай без глупостей. Что принесешь — все будет наше. Ребенок — это не конец света, несмотря на схожие признаки. Отец вспомнил, как готовить домашний творог с бананом. И что хаггисы лучше памперсов. И что, если у ребенка холодные ладошки, значит, температура растет.

Он наметил себе переклеить обои. Кроватку купить по объявлению. Записаться в детский сад. Договориться о скользящем графике на работе. Гулять с коляской собрался в сквере за школой, где насрано, но зелено.