История о том, к каким сюрпризам должен быть готов каждый родитель подростка
Слава Сэ — известный блогер и писатель, который обладает талантом метко, остроумно и иронично описывать то, что происходит в жизни обычных людей. Он отец 2 дочерей, поэтому его рассказы так близки всем родителям. Сегодняшняя история, как и всегда, не обошлась без юмора, ведь именно он так часто помогает нам справляться с превратностями судьбы.
Мы в AdMe.ru всегда рады делиться позитивным настроем, поэтому публикуем рассказ, который поднимет настроение и заставит поразмышлять о вечном одновременно.
Одна взрослая дочь ходила печальной. Ее абстрактный отец спросил:
— Почему ты грустная?
— Понимаешь, мы вроде бы предохранялись... — ответила дочь.
Все сделалось вмиг голубым и зеленым. Прошли апатия и зубная боль. Путешествовать расхотелось. Пропал интерес к развитию дачи. Запас денег из нормального стал ничтожным.
Чтобы стать отцом, достаточно поздравить с 8 Марта случайную женщину.
Чтобы НЕ стать дедом, нужно носить ожерелье из человеческих ушей и раз в месяц бегать по району с окровавленной саблей.
Знакомый мафиозо говорит: женихи его дочери даже цветы дарят в костюме радиационной защиты.
Наш абстрактный отец не вступил в мафию, когда звали. И теперь пожинал плоды. Он сказал взрослой дочери:
— Давай без глупостей. Что принесешь — все будет наше. Ребенок — это не конец света, несмотря на схожие признаки.
Отец вспомнил, как готовить домашний творог с бананом. И что хаггисы лучше памперсов. И что, если у ребенка холодные ладошки, значит, температура растет.
Он наметил себе переклеить обои. Кроватку купить по объявлению. Записаться в детский сад. Договориться о скользящем графике на работе. Гулять с коляской собрался в сквере за школой, где насрано, но зелено.
Женщины любят емкие фразы. Предложение «Мы вроде бы предохранялись» круче романа «Гордость и предубеждение», в котором за 600 страниц ни одной действительно неловкой ситуации, а все только шуточки и танцы.
Также женщинам нравятся двойные смыслы. Например, шутка о бурундуке. Напомню:
«Абстрактная женщина сказала мужу:
— Юра! У нас две полоски!
— Две полоски? Ты купила бурундука?»
Тут мужчины пожимают плечами, потому что не знают, как выглядит тест на беременность. А женщины хохочут.
Через три дня взрослая дочь сообщила своему абстрактному отцу:
— «Бурундука» не будет.
Заметьте, эта фраза круче уже двух романов. В ней сначала все случилось, а потом все рассосалось.
А отец-то уже сделал мысленно ремонт, установил кроватку, составил меню, где 100 % витаминов. Он приготовился не спать до 2024 года. В четвертый раз отучился в школе (тоже мысленно). Вырастил из «сюрприза» хоккеиста или балерину.
Целая жизнь вдруг развеялась. Снова можно было ехать на дачу, пилить старую яблоню. Только зачем это все без «бурундука»?
Теперь, если спросить, как провел выходные, абстрактный отец изможденно падает лицом в стол. И молчит. Он не умеет изъясняться так емко и многозначительно, как это делают женщины.