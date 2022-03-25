История о том, что брак может порой спасти одна простая мысль

«Свадьба — самый главный день в жизни женщины!» Мы привыкли часто слышать эту фразу. Ее с придыханием говорят с экранов, печатают в рекламных буклетах и журналах со свадебными платьями. Эта мысль в женской голове — худшее, что может с вами случиться. И неважно, мужчина вы или женщина. Мне рассказали замечательную историю, которой я не могу не поделиться. Жила-была девочка Катя. Катя очень-очень хотела замуж, вот прямо с детства. Да и как тут не хотеть, если рядом были заботливая мама и авторитетный папа, которые воспитывали Катю в лучших традициях, как «настоящую женщину»? — Учись готовить, мужа будешь вкусно кормить! — Будешь неряхой — муж любить не будет. — Научишься варить борщ — муж на руках станет носить! — Вырастешь — пусть муж тебе покупает... — Вот выйдешь замуж — тогда и будете с мужем сами решать, а пока слушайся маму с папой!

Другого пути в жизни Кати вроде как и не было предусмотрено. От мамы с папой — одна дорога: замуж. Замужество — главная цель женщины. Брак — смысл жизни. Только не думайте, что родители Кати были какими-то монстрами. Хорошие были родители, любящие. И дочь постоянно баловали. У нее были самые красивые платьица и самые замечательные куклы. Катя обожала шить для них наряды, и мама одобрительно кивала, мол, хорошее хобби, для семейной жизни пригодится. Больше других Катя любила куклу-невесту. Играла с удовольствием и часто воображала себя в таком же красивом платье, взрослую, под руку с кем-то сильным и добрым. Гипотетический муж виделся ей заветным призом. Она его живо представляла, серьезного и умного, как папа, красивого, заботливого. Он должен был носить Катю на руках... И она его, знаете ли, встретила. Еще учась в институте, куда поступила без особых проблем. Говорю же, родители не были монстрами и не собирались выпихивать дочку замуж со школьной скамьи. Нет, они полагали, что женщине вполне можно получить какое-нибудь образование и, возможно, найти какую-нибудь работу. Но брак — это главное, понятно. Катя и Костя поженились. Все получилось как в мечтах: и платье, и свадьба, и умница-муж, молодой, но очень-очень перспективный, с хорошей работой и с хорошим доходом. Катя была счастлива. Она осела дома, с удовольствием окунулась в семейную жизнь, борщи и витье семейного гнездышка. Теперь можно было выдохнуть с облегчением: главная женская цель, выйти замуж, воплотилась в реальность. Живи и радуйся.

Но эйфория у Кати закончилась как-то быстро. Да, муж носил ее на руках. Когда не слишком уставал на работе. Да, он с удовольствием поедал Катины кухонные шедевры. Если успевал заскочить домой. Да, он покупал ей все, что захочется. Но все чаще в Катину голову забредала простая, пугающая мысль: это что, все? Вот этот вот семейный уют, борщ и кухня, набеги на магазины? Замечательный, любимый, но вечно занятой Костик? Это и есть — жизнь? Вот это — главная женская цель? Катя чувствовала себя обманутой куклой в свадебном платье. Ей казалось, что она просто играет в хорошую заботливую жену. Как будто эта жизнь — ненастоящая, понарошку, и где-то есть жизнь другая, недоступная Кате. В семье начались скандалы. Катя упрекала Костю в том, что он уделяет ей мало внимания, редко бывает дома. А может, он вовсе завел семью на стороне, поэтому Кате так тяжело на душе? Муж сначала отшучивался и вез жену за новым платьем. Потом — оправдывался, пытаясь объяснить, что обожает Катю и ему не нужна другая. После — раздражался и старался бывать дома еще реже. Мама сказала, что Кате надо родить. У них с отцом в какой-то момент тоже стало не все гладко, но появилась она, Катенька, и мама с папой с головой погрузились в воспитание ребенка, забыв о глупостях. Но Катя только качала головой. Если у них с Костей все рушится, есть ли у нее право приводить еще и ребенка в разваливающуюся семью? По-хорошему, Кате стоило бы найти хорошего психолога. Но разве приличная женщина в идеальном браке может такое сделать? Да и с чем идти к психологу, простите? Что ему сказать? «У меня все идеально, но мне плохо?» Катя чувствовала себя неудачницей, обманутой и глупой. По совету подруги она даже принялась изучать труды о «женском предназначении». Но и это не помогло: советы для сохранения брака были сомнительными, подчас просто бредовыми. Но среди кучи псевдоведических «учений» Катя наткнулась на слова одного индийского гуру, которые ее чем-то зацепили. «Муж — это не смысл пути, — говорил бородатый духовный учитель. — Супруг — не цель путешествия, а попутчик». И Катя задумалась. Путь, путешествие — это жизнь, понятно. А муж — попутчик. А где тогда, простите, цель?