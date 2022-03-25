История о том, что брак может порой спасти одна простая мысль
«Свадьба — самый главный день в жизни женщины!»
Мы привыкли часто слышать эту фразу. Ее с придыханием говорят с экранов, печатают в рекламных буклетах и журналах со свадебными платьями. Эта мысль в женской голове — худшее, что может с вами случиться. И неважно, мужчина вы или женщина.
Мне рассказали замечательную историю, которой я не могу не поделиться.
Жила-была девочка Катя. Катя очень-очень хотела замуж, вот прямо с детства. Да и как тут не хотеть, если рядом были заботливая мама и авторитетный папа, которые воспитывали Катю в лучших традициях, как «настоящую женщину»?
— Учись готовить, мужа будешь вкусно кормить!
— Будешь неряхой — муж любить не будет.
— Научишься варить борщ — муж на руках станет носить!
— Вырастешь — пусть муж тебе покупает...
— Вот выйдешь замуж — тогда и будете с мужем сами решать, а пока слушайся маму с папой!
Другого пути в жизни Кати вроде как и не было предусмотрено. От мамы с папой — одна дорога: замуж. Замужество — главная цель женщины. Брак — смысл жизни.
Только не думайте, что родители Кати были какими-то монстрами. Хорошие были родители, любящие. И дочь постоянно баловали. У нее были самые красивые платьица и самые замечательные куклы. Катя обожала шить для них наряды, и мама одобрительно кивала, мол, хорошее хобби, для семейной жизни пригодится.
Больше других Катя любила куклу-невесту. Играла с удовольствием и часто воображала себя в таком же красивом платье, взрослую, под руку с кем-то сильным и добрым.
Гипотетический муж виделся ей заветным призом. Она его живо представляла, серьезного и умного, как папа, красивого, заботливого. Он должен был носить Катю на руках...
И она его, знаете ли, встретила. Еще учась в институте, куда поступила без особых проблем. Говорю же, родители не были монстрами и не собирались выпихивать дочку замуж со школьной скамьи. Нет, они полагали, что женщине вполне можно получить какое-нибудь образование и, возможно, найти какую-нибудь работу. Но брак — это главное, понятно.
Катя и Костя поженились. Все получилось как в мечтах: и платье, и свадьба, и умница-муж, молодой, но очень-очень перспективный, с хорошей работой и с хорошим доходом. Катя была счастлива. Она осела дома, с удовольствием окунулась в семейную жизнь, борщи и витье семейного гнездышка. Теперь можно было выдохнуть с облегчением: главная женская цель, выйти замуж, воплотилась в реальность. Живи и радуйся.
Но эйфория у Кати закончилась как-то быстро.
Да, муж носил ее на руках. Когда не слишком уставал на работе. Да, он с удовольствием поедал Катины кухонные шедевры. Если успевал заскочить домой. Да, он покупал ей все, что захочется. Но все чаще в Катину голову забредала простая, пугающая мысль: это что, все?
Вот этот вот семейный уют, борщ и кухня, набеги на магазины? Замечательный, любимый, но вечно занятой Костик? Это и есть — жизнь? Вот это — главная женская цель?
Катя чувствовала себя обманутой куклой в свадебном платье. Ей казалось, что она просто играет в хорошую заботливую жену. Как будто эта жизнь — ненастоящая, понарошку, и где-то есть жизнь другая, недоступная Кате.
В семье начались скандалы. Катя упрекала Костю в том, что он уделяет ей мало внимания, редко бывает дома. А может, он вовсе завел семью на стороне, поэтому Кате так тяжело на душе?
Муж сначала отшучивался и вез жену за новым платьем. Потом — оправдывался, пытаясь объяснить, что обожает Катю и ему не нужна другая. После — раздражался и старался бывать дома еще реже.
Мама сказала, что Кате надо родить. У них с отцом в какой-то момент тоже стало не все гладко, но появилась она, Катенька, и мама с папой с головой погрузились в воспитание ребенка, забыв о глупостях.
Но Катя только качала головой. Если у них с Костей все рушится, есть ли у нее право приводить еще и ребенка в разваливающуюся семью?
По-хорошему, Кате стоило бы найти хорошего психолога. Но разве приличная женщина в идеальном браке может такое сделать? Да и с чем идти к психологу, простите? Что ему сказать? «У меня все идеально, но мне плохо?»
Катя чувствовала себя неудачницей, обманутой и глупой. По совету подруги она даже принялась изучать труды о «женском предназначении». Но и это не помогло: советы для сохранения брака были сомнительными, подчас просто бредовыми.
Но среди кучи псевдоведических «учений» Катя наткнулась на слова одного индийского гуру, которые ее чем-то зацепили.
«Муж — это не смысл пути, — говорил бородатый духовный учитель. — Супруг — не цель путешествия, а попутчик».
И Катя задумалась. Путь, путешествие — это жизнь, понятно. А муж — попутчик. А где тогда, простите, цель?
...Когда у взрослого человека рушится привычная картина мира, это всегда непросто. У Кати будто бы сместился угол зрения. Теперь она понимала, что перепутала процесс и результат.
Брак — это процесс. Все, что в нем происходит, — забота, любовь, рождение детей — часть процесса. Путь. Они с мужем — попутчики, идущие дорогой жизни, поддерживая друг друга.
Свадьба в конце сказки — это не финал, а только середина путешествия.
Катя смотрела на свой брак будто бы со стороны и ясно видела: вот муж, реализующийся в любимой работе. Вот она, Катя, надежный тыл, идеальная жена. Какая же у них цель? К чему они, попутчики, хотят прийти? И к чему хочет прийти сама Катя?
...Когда я встретила Катину маму, она сказала, что Катя открыла швейную мастерскую и делает какую-то немыслимую красоту. Целыми днями там пропадает. И, кажется, абсолютно счастлива. Говорит, что всегда хотела делать что-то прекрасное. И Костик счастлив, очень гордится супругой. Кажется, они задумались о детях. А еще перемигиваются и говорят про какое-то путешествие. Может, в отпуск собрались?
...Потому что жизнь — это дорога, друзья. Ее придется пройти самостоятельно, своими ногами. И самим назначить себе цели путешествия и расставить смыслы. Даже если с попутчиками вам очень-очень повезло...
AdMe.ru публикует этот текст с разрешения автора канала «Сашка с чашкой».