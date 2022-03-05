История, доказывающая, что отношения с бывшими возлюбленными можно построить заново

Как известно, найти своего человека — довольно непростая задача. А уж если вам повезло и встретилась вторая половинка, то нужно еще постараться сохранить и пронести любовь через всю жизнь. Но даже если что-то пошло не так и отношения вдруг разладились, то и тогда не стоит ставить крест — возможно, еще не все потеряно.

Мы в AdMe.ru обратились к блогеру Ирине Говорухе, рассказавшей историю о счастливчиках, которые нашли в себе силы и смогли вновь построить счастье со своими бывшими партнерами. А также поинтересовались, что пользователи сети думают по этому поводу.

Сначала было зачетно: они уплетали вместе пироги и пирожные, целовались на мосту и под мостом, танцевали на улице. Он дарил ей исключительно зеленые пионы, она — запонки в виде якорей с намеком на оседлую жизнь. Молодые люди пересмотрели все романтические фильмы, посетили пару квартирников, выбрали своей песней «Hello» Адель, слетали на Крит, отметив годовщину знакомства, и наконец-то съехались. Под одной крышей их ждало множество сюрпризов. Оказывается, он не умеет распоряжаться деньгами, пьет литрами кофе и никогда не выключает свет. Ленив, нерасторопен, когда дело касается ужина, и подолгу читает в туалете новости. Полощет рот чаем, не вставая из-за стола, а еще храпит. В итоге отношения сломались, будто у молнии отвалился язычок, и пара решила расстаться.

Встретились случайно в торговом центре спустя несколько лет. Он выбирал с племянником елку, она — стеклянные шары. Парень поздравил с наступающим и с горечью заметил: «Ты меня как будто сглазила — за все это время ни одних стоящих отношений».



Девушка ничего не ответила и поспешила к выходу, потому что сердце продолжало кровоточить. А что тут скажешь — что сама периодически ходит на Tinder-свидания и до сих пор спит с плюшевым медведем? Вечером ей пришло сообщение: бывший писал, что она похорошела и ей очень к лицу челка. Рассказал о елке, упирающейся макушкой в потолок, для которой давно пора купить новые игрушки. «Может, как-нибудь сходим и выберем вместе?» Утром курьер принес цветы. Вечером состоялся романтический ужин.

Молодые люди съездили на мост, послушали Адель и в очередной раз убедились в том, что дышать вместе намного комфортнее, чем поодиночке. Затем сели за стол переговоров и все расписали: кто покупает кофе, а кто — сливочное масло. Кто готовит по субботам, а кто — по четвергам. Что делать с его ленью и с ее привычкой пилить ногти перед телевизором. Все меняется: я знаю много пар, трижды женившихся и наконец-то обретших счастье. Выходит, войти дважды в одну и ту же реку очень даже можно, ведь река давно уже не та, что прежде.

Подруга со своим парнем 4 раза расходилась, сходилась, потом рассталась. Начал к ней другой подкатывать и сразу буквально замуж позвал, а она и согласилась назло бывшему. И вот как в фильмах: стоят они у загса, и в этот момент подбегает ее бывший, встает на одно колено и говорит: «Жить без тебя не могу, выходи за меня»! Уже 5 лет вместе, сын подрастает.

Потеряв, начинаем ценить. Я прожила с мужем целую вечность — 34 года! Чего только не было за это время. И только рискуя потерять, ты понимаешь, насколько ничтожны все скандалы и придирки. Неважно, кто главнее и больше делает и зарабатывает. © Ирина Вакуленко / Facebook

В нашей семье все держалось на маме. Она все взяла на себя, была очень терпелива, в сложных ситуациях — мудрая, очень сильная, никогда не раскисала, слез не было! А папа всегда говорил: «Торопись медленно». Сложно давать советы, каждая пара уникальна, но все же главное — это терпение! © Лариса Минакова Мясникова / Facebook

Очень важно все проговаривать и просто говорить спокойно друг с другом, без раздражения, не доводя до упреков и злости. Не откладывать на потом накопившиеся проблемы и не замалчивать их. © Людмила Коцарь / Facebook

Люди не меняются, просто притворяются некоторое время, пока не надоест. Потом маски сбрасывают и возвращаются в свое естественное состояние. Однако привычки можно поменять. Так что имеет смысл понять, что не устраивает в человеке: он сам или его привычки. © Natalia Spinu / Facebook

Да, согласна, много факторов, которые раздражают. Это естественно, ведь каждый человек по своей сути эгоцентричен и хочет, чтобы все было так, как удобно ему. Но в этом-то и изюминка: не терпеть то, что тебе не нравится, я обыграть ситуацию так, чтобы всем было комфортно и весело. © Алина Дедова / Facebook

А вы тоже верите в то, что в одну реку можно войти дважды и возродить отношения из пепла?