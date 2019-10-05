История человека, пережившего инсульт, которая научит вас быстро распознавать его симптомы
Ежегодно от инсульта страдают 450 тыс. человек в мире. Только 15 % из них полностью выздоравливают. Когда случается приступ, важна каждая секунда: чем раньше вы поймете, что это инсульт, а не просто головокружение и слабость, тем быстрее вызовите скорую помощь и повысите шансы человека сохранить здоровье и жизнь.
AdMe.ru прочитал историю пользователя твиттера по имени Pavel Frankov, в которой автор рассказал, как выглядит инсульт глазами того, кто его перенес. Надеемся, что после прочтения данной статьи все мы будем внимательнее относиться к окружающим людям.
Захожу я в бар. Приличный такой питерский бар. Заказываю себе «как обычно» и тут же боковым зрением замечаю необычные движения в отдаленном углу бара. Поворачиваю голову — никого. Ладно, думаю, показалось. Расплачиваюсь, сажусь за столик, делаю небольшой глоток, и снова какие-то движения. Ну сейчас-то точно не показалось! Резко поворачиваюсь вправо, щурюсь, но все равно слишком темно, не разглядеть. Словно туда свет и не попадает вовсе. Ловлю себя на нарастающем волнении.
Подойти и посмотреть? Да ну бред же: я взрослый человек, ничего там нет и быть не может. Просто уставший мозг играет с моей психикой и нагнетает на ровном месте. Сейчас он еще докрутит себя до слуховых галлюцинаций.
Прислушиваюсь, насколько это возможно в гудящем потоке звуков. Похоже, что до слуховых галлюцинаций все же не дошло. Даже немного разочарован. Отпиваю еще глоток, достаю телефон и открываю твиттер: нужно как-то сменить эмоциональный фон и немного расслабиться. Листаю ленту. Ничего интересного.
Случайно включаю видео, но оно звучит только из левого динамика. Кручу головой влево и вправо. И тут до меня доходит, что я ничего не слышу правым ухом. В панике пытаюсь прочистить ухо, но рука совершенно неподъемная, будто не моя вообще. Снова какие-то танцы в боковом зрении. На этот раз отчетливо и ритмично.
Медленно поворачиваю голову: непроглядная темнота сожрала половину зала и плавно растекается завихрениями по стенам. Вихри переплетаются, смешиваются и пульсируют, иногда отдавая темно-красным оттенком. Но почему-то это никого не беспокоит: люди смеются, спорят, звенят бокалами. Значит, я один это вижу, значит, схожу с ума.
Чувствую хлопок по плечу слева. Разворачиваюсь: на меня смотрит человек без лица.
Присматриваюсь и вижу глаза, вижу губы, нос, уши, но не вижу лица целиком. Его губы шевелятся, он произносит какие-то знакомые звуки, но я не в силах понять их значение. Открываю рот, чтобы переспросить, но произношу только длинные гласные. Я не чувствую языка. Ощущаю спиной, как темнота подбирается все ближе.
Мне не было больно, когда темнота поглотила меня. Я не помню, как очнулся. Не помню, как снова научился разговаривать и ходить. Я до сих пор плохо различаю лица, но никогда не забуду этих карих глаз и шевеления губ человека, который вовремя распознал инсульт и вызвал скорую.
История полностью выдуманная и посвящена моим близким, перенесшим инсульт.
Если вы видите «повисшего» человека — попросите его улыбнуться с зубами. Если улыбка получится перекошенной, будто отключена половина лица, звоните в скорую с подозрением на инсульт. Они расскажут, что делать дальше. Вовремя распознанный инсульт может перевести пациента из одной категории в другую.
Вам доводилось оказываться в подобной ситуации, когда человеку рядом с вами становилось плохо и вы не знали, что делать?