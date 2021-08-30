Хлесткий текст о том, что завидуют молодым девушкам лишь те, кто мало знает об их проблемах

Вчера я стала свидетелем одной некрасивой сцены. Девушка лет 16, светловолосая, курносая, с трогательными кудряшками, шла в сторону магазина. На девушке был розовый костюмчик с единорогом и белые кроссовки. Многие мужчины любовались ею — стройностью, водопадом волос. А еще в ней читалась какая-то наивность, базовое доверие к миру. Так обычно выглядят те девушки, которые выросли в хороших семьях и мало знают о жизни. Я улыбнулась про себя в ответ на это очарование юности. Но вдруг произошло то, что буквально выдернуло меня из этого состояния благожелательности. На пути девушки возникло нечто, намного выше ее и меня, широкое в плечах, и начало настойчиво что-то у нее требовать, пересыпая свою речь то ругательствами, то комплиментами: то ли время сказать, то ли 10 рублей одолжить.

Я даже не очень поняла, что ему было надо, но заметила, как от этих сальных комплиментов девушка впала в ступор. Она стояла на одном месте, не могла ничего сказать, и в ее глазах читался испуг. В это время мужчина стал подходить еще ближе — видимо, с целью приобнять ее. А девушка все расширяла глаза, но почему-то не могла уйти или убежать, ее словно парализовало. — А ну быстро отошел от нее! — крикнула я на него самым страшным из своих голосов. И почему-то это подействовало. Мужик словно завис на секунду, развернулся и пошел в другую сторону. А девушка как-то резко проснулась и поспешила в магазин почти бегом. Когда я рассказала об этой истории мужу, он разволновался. — Может быть, ты не будешь встревать в чужие дела? Я боюсь за тебя. Ведь этот человек мог проявить к тебе агрессию! — сказал он. Но я ответила, что у меня подрастает дочь такого же возраста. И если когда-нибудь кто-то попытается ее обидеть, то мне бы хотелось, чтобы рядом были люди, которые за нее заступятся. Когда-то давным-давно, в прошлой жизни, когда я еще работала с бумагами, к моему столу подошла напуганная девушка 19 лет. Она отвечала невпопад, как-то мялась, и я, отложив документы, напрямую спросила у нее: «Что случилось?» Из глаз девушки покатились слезы, и она сказала, что сегодня узнала о том, что ждет ребенка. У нее есть молодой человек, который не отказывается от малыша. Но она сама еще думает. Ей не хочется идти на аборт, но ей страшно, ведь получается, что она родит в 20 лет. И ей совершенно не с кем поговорить о том, как это бывает. К счастью, за ней никого не было, и мы смогли немного побеседовать. Я постаралась ее успокоить и дать ей немного поддержки. В любом ее решении.

Когда я слышу, что взрослые женщины завидуют юным школьницам и студенткам, для меня это звучит дико. Примерно как ситуация, когда мама завидует своей дочери. Что им делить? Костюмчик с единорогом? Забавную бижутерию? Пятерку по алгебре? Десятиклассника? Это только в воображении пожилых фантазеров юные девушки гроздьями виснут на мужчинах постарше. На самом деле они встречаются с ровесниками, готовятся к экзаменам, пытаются заработать на одежду и косметику, получают свои первые жизненные уроки. Часто они воспитаны так, что не могут еще за себя постоять, включить страшный голос, прикрикнуть или сделать неприятное лицо. Они многого боятся, у них мало жизненного опыта, и им нужна помощь и поддержка в их первых шагах. Есть и те, кто ведет себя нагло и даже вызывающе. Но это обычно те девочки, кто видел слишком много боли и слишком мало поддержки в своей семье. И им тоже бывает нужна помощь и поддержка. Мне не из-за чего ругаться с этими девочками, нечего делить. У меня другие наряды, другая косметика, другой мужчина и другая жизнь. Мне не нужно быть счастливой за их счет, а им за мой. И почему-то я уверена, что большинство ситуаций с так называемой «завистью» взрослых женщин похожи на мою: когда ты пытаешься как-то защитить девушку, вспоминая себя в этом возрасте. Помня, как страшно и неловко отогнать от себя агрессивного взрослого. А эти самые агрессивные взрослые делают другой вывод. Мол, завидует тетка, что лишилась моего внимания!