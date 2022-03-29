Женщина-химик раскрывает секреты 10 косметических средств, о которых молчат их производители

Мало просто купить косметику — нужно еще знать, как ею пользоваться, чтобы получить желаемый эффект и не навредить себе. Например, летом необязательно наносить крем после сыворотки, на глубокие прыщи не нужно клеить патчи, а без модной термальной воды можно обойтись. Эти и другие важные вещи мы узнали от косметического химика Виктории Дерьковой.

С разрешения Виктории AdMe.ru публикует выдержки из ее публикаций и видеороликов.

Стоит ли бояться спиртов в составе косметики

Спирт в косметике не так страшен, как многим кажется. Опасаться средства стоит лишь тогда, когда, к примеру, этанол значится в числе первых ингредиентов. Он может нарушать липидный барьер кожи, а еще легко испаряется, «забирая» воду с собой, если его много. Если же он стоит где-то в конце состава, бояться не стоит. А еще есть глицерин — это тоже спирт. Но и его бояться не надо. Он будет вытягивать влагу из кожи только при очень высоких концентрациях и низкой влажности воздуха. Или если нанести чистый 100%-й глицерин на кожу. Но такого не случится, потому что производители не добавляют его в косметику в больших количествах.

Всегда ли нужен тоник

Тоник совсем не обязательный элемент ухода, важно смотреть pH средств. Мнение о том, что после умывания нужно протереть кожу тоником, закрепилось потому, что раньше очищающие средства были очень щелочными и после него кожа нуждалась в выравнивании pH. Сейчас все изменилось, очищающие продукты стали мягче, даже у кислотных средств кислотность низкая. Например, если у сыворотки pH = 4, то она и без тоника понизит кислотность на поверхности кожи. Другое дело, если вода, которой вы умываетесь, содержит большое количество солей. Тогда тоник поможет их убрать и состояние кожи будет гораздо лучше.

Много ли пользы от термальной воды

Реклама уверяет нас, что термальная вода богата микроэлементами, полезна для кожи, увлажняет ее и так далее. Подвох в том, что ее рН практически у всех производителей > 7, то есть слабощелочной. А рН нашей кожи кислый, < 7, точнее, от 4,5 до 5,5 в среднем. Это первый небольшой минус этого средства. Второй — термальная вода может подсушивать кожу. Все из-за солей, которые в ней содержатся и после распыления и испарения жидкости остаются на поверхности кожи. Конечно, если кожа не сильно сухая и чувствительная, то большого вреда не будет, но и особого эффекта тоже, лишь кратковременное охлаждение. Многие распыляют воду при перелетах, еще где-то в дороге, но она быстро испаряется. Поэтому, если хочется добиться большего эффекта, лучше использовать в таких случаях увлажняющий мист. Если все-таки есть желание пользоваться термальной водой, лучше выбирать изотоническую, она является нейтральной.

Всегда ли нужно закрывать сыворотку кремом

Одно из распространенных мнений — сыворотки нужно закрывать кремом. Но есть разные их виды: гелевые, масляные, легкие кремовые. А нужен сверху крем или нет, зависит от многих факторов: типа кожи, времени года, влажности воздуха. Например, в основе гелевых сывороток лежат большие полимерные молекулы. При сухом воздухе и на сухой коже они начнут сжиматься, и из-за этого вы будете ощущать стянутость — в таком случае нужно использовать крем. А если наносить легкую сыворотку на жирную кожу летом, крем уже не нужен.

Помогают ли патчи от прыщей

Гидроколлоидные патчи отлично поглощают влагу, но эффективны в отношении тех прыщей, у которых уже начинает появляться белая головка. Тогда патчи вытягивают и впитывают в себя содержимое прыща. Еще они неплохо помогают замаскировать покраснение. Но клеить их на глубокое воспаление просто бессмысленно.

Стоит ли надеяться на термозащиту

Наши волосы портятся от механических повреждений, окрашиваний, солнца, высоких температур — фена и утюжков. Для защиты от последнего нам предлагают использовать специальные средства, которые спасут шевелюру от повреждений. Hо рассчитывать на 100 % защиты не стоит. Проводились исследования, и они показали, что волосы защищены от термовоздействия на протяжении 4–12 минут и только на 10–20 %. Также стоит помнить, что влажные волосы повреждаются сильнее сухих, даже при условии, что на них нанесено термозащитное средство. Все потому, что при нагревании вода очень быстро превращается в пар и волосы, увеличиваясь в объеме, становятся похожи на пористую губку. Поэтому сушить их лучше прохладным воздухом и выпрямлять тогда, когда они полностью высохнут.

Правильно ли мы используем глиняные маски

Производитель на этикетке всегда указывает способ и время использования продукта. Но некоторые держат маску вместо положенных 10–15 минут по полчаса и дольше. Так делать не нужно. Глиняным маскам нельзя давать высыхать, потому что тогда глина начнет забирать влагу из кожи. По этой причине можно почувствовать стянутость после смывания. Если глина начала сохнуть, можно распылить на лицо немного воды. Смывать нужно еще влажную маску. Патчи, тканевые и альгинатные маски создают эффект окклюзии (временно закрывают испарение влаги с поверхности кожи). После того как часть действующего вещества впитывается, а часть начнет высыхать, вода по градиенту концентраций (из большего в меньшее) начнет также покидать верхние слои кожи. Поэтому подержали маску или патч 10–15 минут — и достаточно.

Может ли масло заменить крем

Использовать масла вместо кремов — ошибка, так как нашей коже одинаково нужны и вода, и полезные жиры. Масло не только лишает кожу влаги, но может нарушить баланс липидов, что ведет к нарушению защитных функций эпидермиса и увеличивает потерю влаги. Кожа с избыточно работающими сальными железами, как и сухая, нуждается в полезных жирах, поэтому не стоит бояться масел в кремах. При правильном жирнокислотном составе масла сделают любой крем полезнее.

Нужен ли питательный крем на зиму

Совсем не обязательно менять свой увлажняющий крем на питательный. Есть хорошие увлажняющие кремы для сухой кожи с правильной масляной фазой. А вот если человек с жирной кожей возьмет на зиму питательный крем, это может быть чревато появлением высыпаний и забитыми порами. Да, зимой нам нужны более жирные текстуры, чем летом, но не всегда и не всем одинаковые. Не стоит бояться и глицерина в составе, ведь он есть и в нашей коже и участвует в процессах увлажнения. В кремах его бывает ровно столько, чтобы он работал, а не принес вред.

Можно ли приучить волосы к редкому мытью

Как на лицах, так и на головах у всех разная кожа. У кого-то более жирная, у кого-то сухая. Поэтому каждому нужен свой режим мытья. Нельзя переучить сальные железы, чтобы они работали менее активно, надо просто подобрать подходящий шампунь и мыть голову тогда, когда это реально нужно. В противном случае есть риск заполучить зуд, шелушение, перхоть и дерматиты.