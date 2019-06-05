Философские мини-рассказы, которые помогут каждой женщине лучше понять себя и окружающих
Аглая Датешидзе — психотерапевт, любящая жена, мама и просто человек, ищущий себя. Кроме работы психологом, она точно описывает женские мысли и переживания в коротких рассказах. То, о чем она пишет, — это отчасти личный опыт, а отчасти то, о чем прочитано в книгах или услышано от учителей, клиентов и друзей. Весь этот опыт переплетается в ее текстах, в которых очень часто можно узнать себя, а заодно взглянуть на мир под другим углом, чтобы лучше разобраться в происходящем.
AdMe.ru желает всем поменьше грустить и переживать, а лучше познавать этот мир и себя в нем с юмором и здоровой самоиронией.
- Жила-была девочка. Она любила быть одна. Думаете, потому что была совершенно бесчувственная? Нет, наоборот: потому что была слишком чувствительная.
- Жила-была девочка. Ей казалось, что она вот-вот себя починит и все будет хорошо. А потом оказалось, что в ней ничего не сломано и хорошо — это уже оно и есть.
- Жила-была девочка. Однажды она проснулась и поняла, что как-то слишком ей хорошо. Думала-думала, в чем причина, а потом открыла окошко, а там просто лето.
- Жила-была девочка. В принципе все было хорошо, но иногда в ее жизни случалась самая настоящая большая ягодичная мышца. Никто от этого не застрахован.
- Жила-была девочка. Она была очень сложная. И чем дальше, тем сложнее. Но проще становиться не хотела, ибо зачем поощрять халявщиков?
- Жила-была девочка. И были у нее дети-дебилы, муж-растяпа, начальник-тиран, родители-чудовища, а друзья вообще свиньи бесчувственные. Короче, давно было пора в отпуск этой девочке. Или хотя бы на ручки.
- Жила-была девочка, и было у нее много идентичностей, как профилей в социальной сети: жена, мать, психолог, подруга сочувственная, пассажир метро... Жонглировала девочка этими профилями виртуозно: залогинивалась, разлогинивалась вовремя. Однажды пришла она домой поздно вечером, забыла выйти из психолога и спать легла. Просыпается утром, а рядом клиент лежит: мужчина средних лет с неразрешенным материнским комплексом и лишним весом. Меняет девочка профиль в ужасе, смотрит — рядом муж любимый похрапывает. Фух! Слава богу!
- Жила-была девочка. Однажды она проснулась в отличном настроении, полная сил и планов, а потом зачем-то в интернет зашла.
- Жила-была девочка. Сначала ей казалось, что нужно грудь увеличить, а потом оказалось, что нужно просто спину распрямить.
- Жила-была девочка. Если она хотела, чтобы кто-то быстро исчез из ее жизни, она ему сразу отвечала «да». А тем, с кем хотела быть, отказывала до последнего. Попробуйте. Работает.
- Жила-была девочка. Она была психолог и слушала чужие рассказы о сокровенном с 9 до 5 каждый день месяца. Устала, плюнула на все, уехала в горы одна и сидит на скамейке спокойненько, видом любуется. И внезапно слышит откуда-то со спины: «Здравствуйте, девушка. Я понимаю, что мы не знакомы, но можно я вам свое сокровенное расскажу? Уж больно вид у вас располагающий».
- Жила-была девочка. Однажды она перестала хотеть выйти замуж. Тут-то самое интересное и началось.
- Жила-была девочка, которая много думала. Все самое интересное пропустила.
- Жила-была девочка. Она вообще не думала. Мне бы так.
- Жила-была девочка. Ей сначала казалось, что она просто ненавидит людей, а потом оказалось, что она просто не умеет их выбирать и дозировать.
Какой рассказ напомнил вам о себе или о ваших знакомых?