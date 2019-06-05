Философские мини-рассказы, которые помогут каждой женщине лучше понять себя и окружающих

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Аглая Датешидзе — психотерапевт, любящая жена, мама и просто человек, ищущий себя. Кроме работы психологом, она точно описывает женские мысли и переживания в коротких рассказах. То, о чем она пишет, — это отчасти личный опыт, а отчасти то, о чем прочитано в книгах или услышано от учителей, клиентов и друзей. Весь этот опыт переплетается в ее текстах, в которых очень часто можно узнать себя, а заодно взглянуть на мир под другим углом, чтобы лучше разобраться в происходящем.