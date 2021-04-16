Почему я считаю, что мы никому не обязаны оставлять чаевые. И плевать, что это «некультурно». Но есть один момент

Привет, меня зовут Рита. До недавнего времени я принципиально никому не давала чаевых. Ни официантам, ни парикмахерам, как зачем-то делает моя свекровь, ни парню в Египте, который катал нас с мужем на верблюдах (за деньги, естественно). «Вот ведь жадина», — осудительно заметит кто-то. «Да неужели?» — резонно спрошу я.

Уверена, читателям AdMe.ru тоже есть что сказать по поводу чаевых. Делитесь своим мнением в комментариях, а я попробую объяснить свою точку зрения.

Кто кому должен платить

Основной аргумент тех, кто считает чаевые обязательными, — маленькие зарплаты сотрудников общепита. Мой двоюродный брат работает официантом, так что спорить с этим утверждением не стану. По словам брата, ставка там небольшая, а до массового перехода на безналичный расчет 2/3 его заработка приносила «чаюха». И это притом, что часть денег он должен сдавать в кассу. Так кто жадина? Я вот переплачиваю за то, чтобы поесть вне дома. У меня тоже была работа, на которой платили копейки, но мне в голову не приходило ждать, что посторонние люди накинут мне денег к зарплате. С такими пожеланиями логичнее идти к работодателю, разве нет?

Моя ушлая одногруппница Настя подрабатывала официанткой и жила на широкую ногу. Устроилась в очень популярное заведение, где, просто мило улыбаясь, поднимала пару тысяч чаевых за вечер. Никогда не забуду ее слова: «Сегодня мужик постоянный с женой приходил. Знаешь, что его грымза учудила? Разрешила дать только ₽ 200 на чай. Когда он сам заходит, и ₽ 500, и ₽ 1 000 оставляет. Она мне все планы обломала: я на эти деньги рассчитывала, мне iPhone купить надо». Мне вдруг так противно стало. Вот поем я где-то, не оставлю чаевых, а потом весь вечер икать буду, потому что кто-то мне кости перемывает. Получается, нужно платить за хорошее отношение? По-моему, оно по умолчанию должно входить в сервис. А то, что условная Настя хочет новый iPhone, вообще не моя проблема. Лучше котейке своей что-нибудь вкусное куплю.

Когда обслужили плохо, но на чай не оставить как-то неудобно.

Моя свекровь, которая платит за стрижку и покраску около ₽ 1 500, может оставить парикмахеру треть суммы в качестве чаевых. Ее аргумент: «Так хорошо покрасила, как-то неловко не доплатить». Но если мастер берет ₽ 1 500, значит, этих денег ей хватает, чтобы арендовать кресло, покупать расходники и выходить при этом в плюс. Если бы ей было этого мало, она выставила бы другой прайс. Или вы согласны с моей свекровью в том, что за сервис нужно доплачивать всегда? Оставляете на чай специалистам в сфере красоты, курьерам или таксистам?

Я согласна заплатить больше, если получу кое-что взамен

Нет, мне не нужно, чтобы официант смахивал с меня пылинки или дул на горячий кофе. Но если он с каменным лицом принял заказ, передавал его на кухню 20 минут, а потом полчаса нес тарелки, я платить сверх счета не собираюсь. Пусть мне лучше доплатят за неудобства. Или за то, что я не смогла даже нормально посмотреть меню, потому что официант 10 раз подошел спросить, готова ли я сделать заказ. Первый раз, когда принес книжечку в синем переплете, остальные 9 — пока я читала первую страницу. Настя часто рассказывала мне свои грязные рабочие секретики. Например, что она, как и ее коллеги, с ходу определяет, кого из гостей можно «хорошо подоить». По ее словам, в эту категорию попадает 3 типа посетителей. Шумные компании, заказывающие все подряд, — раз. Одинокие мужчины, которые приходят посидеть с телефоном у окна с чашечкой доппио или лунго, — два. Деловые люди, которым нужен дальний столик и которые хотят, чтобы им никто не мешал, — три. Для таких гостей Настя готова и по залу бегать, и поваров «ускорить», и даже в киоск сгонять, если кому-то срочно понадобился свежий номер газеты. Но когда в ее кафе заходят студенты, пожилые люди или молодые парочки, она вообще не напрягается. А уж если посетитель спрашивает, можно ли рассчитаться карточкой, Настенька лишний раз к его столику не подойдет и платить отправит за стойку, чтобы самой терминал не нести.

Я не утверждаю, что все сотрудники общепита такие, как Настя. Хочется верить, что она досадное исключение, а не печальное правило. Но я еще ни разу не встречала официанта, которому хотела сказать: «Сколько с меня? ₽ 300? Вот вам ₽ 500. Хотя нет, возьмите все мои деньги! И банковскую карту тоже заберите, сейчас ПИН-код напишу». Я готова платить больше за сервис, который превзошел мои ожидания. За ощущение, что в этом кафе меня ждали как лучик света в царстве вечной тьмы. Но не за плохое или сносное обслуживание. Моя подруга однажды дала на чай чуть ли не ₽ 1 000, но ее я понять могу. «Берег моря, романтический ужин в ресторане. Я выхожу из туалета и иду к столику, за которым меня ждет мужчина мечты. Вдруг чувствую, что платье сзади стало подозрительно мокрым. Блин, месячные, а платье-то светлое. Встала как вкопанная, не знаю, что делать. Через 5 секунд подбегает официант и набрасывает на меня пальто. Он увидел, что у меня ЧП, помчался за моей верхней одеждой и прикрыл пятно, пока никто не заметил. Потом еще взял для меня прокладку у своей девушки, которая тоже там работала. Вот как я могла не оставить чаевые? Я все из кошелька выгребла, а он еще брать не хотел».

Несколько историй и парочка наблюдений

Отмечали день рождения жены, нам принесли счет — около ₽ 10 000. Ну окей, оплачиваю, кладу ₽ 500 на чай. Больше налички вообще не было, да и пятихатка на ровном месте — вроде неплохо. Но официант вернулся и заявил: «Чем я вас обидел? У нас принято оставлять либо 10 % от суммы заказа, либо ничего». Послушал я его, забрал свои ₽ 500 и пошел домой. Ничего так ничего. © Aneekanal / Pikabu

Ходила с коллегой на ланч. Не помню, на сколько наели, но сдачи должны были принести ₽ 700. Сидим ждем, не несут. Зовем официанта, спрашиваем, будет ли сдача. А он такой: «Какая сдача? Девушка, наверное, решила, что это чаевые. Сейчас узнаю». Мы в шоке от чаевых, которые чуть ли не в 1,5 раза больше стоимости ланча. Приходит наша официантка, буквально швыряет деньги в лицо коллеге и говорит: «Вот пусть твоя девушка посмотрит, какой ты жмот». © angelnoname / Pikabu

Когда меня спрашивают, почему я не дал на чай официанту или таксисту, в ответ я интересуюсь, когда этот человек в последний раз оставлял «чай» кассиру в магазине или водителю автобуса. © SaltoAngel / Pikabu

Мы с мужем оставляем 10 % от заказа, но это его прихоть. Я до сих пор не понимаю за что. Это же их работа! У меня 2 группы детей в детсаде объединили в одну, получилось 45 детей. Я одна воспитательница, и няня одна. Она без остановки моет вилки, ложки, тарелки, чашки — умножайте все на 45. И никто мне или няне чаевых не дает. © Fox835 / Pikabu

Я как работодатель в сфере услуг ненавижу ваши чаевые! Зачем вы их оставляете? Чтобы быть хорошими? Чтобы мастер завтра сделал лучше? Открою секрет: он делает хорошо, потому что я плачу ему зарплату. А ваш «чай» только расслабляет мастера. © Viki.ws / Pikabu

День, когда все перевернулось с ног на голову

Из-за знакомства с Настей, а возможно, и из-за каких-то личных предубеждений я всегда сидела в кафе с выражением лица «фигушки вам, а не мои денежки». Но в прошлом году меня настиг бумеранг кармы. У супруга появилась гениальная (на самом деле нет) идея — открыть кафе. С минимальным стартовым капиталом и без малейшего представления о том, как работает общепит. Идея крепла, и вот муж уже пошел собирать бумажки по инстанциям. Мне же пришлось срочно проходить медосмотр и гуглить «что делает официант». На наемных сотрудников денег не было, поэтому стоять за стойкой, разносить заказы и убирать пришлось самим. Забегая вперед, скажу, что все прогорело, но помучились мы знатно. С непривычки у меня болели ноги и спина. Хотелось просто сесть и оказаться в другом месте, но нужно было бежать на кухню, протирать стол или показывать, где здесь туалет. Некоторых посетителей хотелось спровадить куда подальше, но приходилось улыбаться и вежливо объяснять, что в меню нет чебуреков с мясом, потому что у нас вегетарианское кафе плюс кофейня. Там на вывеске написано. Что, простите? Нет, колбаски у нас тоже не завалялось. Вообще никакой. Совсем. Ну пишите негативный отзыв, ваше право. Хорошего дня, до свидания. (Потом еще оказалось, что освежитель воздуха стырили.) Однажды вечером, когда мы уже собрались закрываться, зашел мужчина. Попросил кофе и посидеть полчасика. Нам не жалко, подали кофе, о музыке душевно так поговорили. Когда пришло время платить, он даже не посмотрел в чек, а протянул крупную купюру со словами: «Сдачи не надо. Чудный был вечер, успехов вам». И ушел. Я чуть не разревелась: это были мои первые в жизни чаевые. И только тогда я поняла, как они важны. Это такое «Спасибо, что ты здесь есть» от людей, которые приходят к тебе хорошо провести время. Теперь я знаю, что быть официантом сложно физически и морально. Многие ребята с подносами заслуживают того, чтобы их поблагодарили лично. Но не те, которые смотрят на гостей, только чтобы понять, получится ли их «подоить». Вот им-то фигушки, а не денежки.

Это робот-официант. Ему уж точно не нужны ваши чаевые.