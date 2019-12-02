Я фельдшер скорой помощи, и мне есть что рассказать о своей работе (Народные средства — зло)
Здравствуйте! Меня зовут Екатерина, и я работаю фельдшером скорой помощи. В дни дежурств ноги приносят меня на родную подстанцию в 7 утра. Каждый в нашей бригаде — мультиспециалист и палочка-выручалочка для всех. Нас ошибочно считают работниками аптеки на колесах, ночными сиделками для бабушек, экспресс-доставщиками для бездомных. На самом же деле мы — экстренная медслужба.
Я признаюсь читателям AdMe.ru, с какими трудностями сталкиваются врачи, приезжающие на вызовы в машине с красным крестом.
Как работает скорая у нас и за рубежом
Знаете, чему больше всего удивляются россияне, перебравшиеся на постоянное место жительства в Европу? Системе оказания неотложной помощи. Мы разбалованы бесплатной скорой, которая выезжает по любому поводу, будь то температура 37,5 °С или боль в левой пятке.
А на Западе действительно по-другому. «Упал дома и сломал руку», «болит поясница, не могу разогнуться» — не причины, чтобы направить к вам бригаду медиков. Это настолько укоренилось в голове местных жителей, что они даже не тратят время на дозвон в неотложку. Все эти правила имеют под собой четкие основания. В первую очередь финансовые: вызов скорой помощи может обойтись больному в несколько сотен евро.
7 причин, по которым я ношу синюю форму
Расскажу о плюсах работы в скорой помощи.
- Достойная зарплата. Фельдшер в Москве получает неплохо. К окладу приплюсовываются доплаты «за вредность», «ночные», «напряженка» и за праздники в двойном размере.
- Длинный отпуск. Кроме обычного в 28 дней, есть еще и дополнительный (2 недели).
- Гибкий график. Есть суточные и полусуточные смены. Многим нравится то, что на работу нужно ходить не каждый день. Интервал между дежурствами обычно составляет 2–3 дня. Есть возможность договориться об удобном графике, а мамочкам с малолетними детьми — работать на полставки.
- Опыт и тренировка. Постоянно учишься принимать решения, не бояться, действовать быстро и четко в любой ситуации. Недаром говорят, что, если за твоими плечами скорая, ты сможешь работать в любой сфере, связанной с медициной.
- Профилактика ожирения и гиподинамии. Нередко приходится бегать на 5-й этаж без лифта, прихватив с собой ящик, кардиограф, дефибриллятор и реанимационный набор в придачу. ⠀
- Благодарность больных. Когда ты видишь, что помог пациенту, — это дорогого стоит. Всегда приятно слышать «огромное спасибо» и «сто лет жизни тебе, доченька».
Топ-5 причин, по которым звонят в скорую помощь
Врачи и фельдшеры скорой сталкиваются с самыми разными вызовами. Но некоторые повторяются из смены в смену, и не по одному разу.
- Повышение артериального давления. Большинство пациентов — люди преклонного возраста, с уже диагностированной гипертонической болезнью. Им нужно получать постоянную поддерживающую терапию. Проще говоря, участковый врач должен назначать лекарства, а больному следует в обязательном порядке их принимать. Но по каким-то причинам таблетки пьются через раз, а в результате — скачки давления.
- Боль в животе. У молодых причина чаще всего хирургическая (например, аппендицит) или же инфекционная. У пожилых в основном обострение хронического гастрита, колита или панкреатита. Это происходит, когда бабушка с букетом заболеваний решает нарушить диету и побаловать себя вкусненьким.
- Температура. Где-то в 70 % случаев вызывают детям, когда жар не сбивается обычными лекарствами. Остальные 30 % — это взрослые с банальной ОРВИ. Говорят обычно следующее: «Нет лекарства, не знаю, что делать, температура держится 3 дня, послушайте меня, а то вдруг пневмония». Бывает, конечно, что-то серьезное, но это скорее исключение из правил.
- Травмы. Переломы, вывихи, ссадины, порезы. И больные тут самые разные — от молодых ребят, которые подрались, до случайно упавших старушек с переломом шейки бедра. Зимой к ним присоединяются люди в расцвете лет: гололед, увы, никто не отменял.
- «Плохо». Один из самых нелюбимых поводов к вызову. Потому что реально не знаешь, на что едешь. Там то ли паническая атака, то ли похмелье, то ли инфаркт или инсульт.
Почему врачи и фельдшеры не должны таскать носилки
«Как это вы не можете донести до машины? С какой стати я должна бегать по соседям? И вообще, почему мужчин не прислали?!» — разъяренная женщина срывалась на крик. А мы с напарницей судорожно соображали, как спустить вниз ее супруга — крупного мужчину килограммов под 120. Время поджимало: «золотые часы», отведенные на спасение при инсульте, почти вышли.
К сожалению, на скорой нет санитаров. В составе бригады может быть врач и фельдшер или 2 фельдшера. Большая часть персонала — женщины. Они физически не могут достащить больного, даже если он кажется худым. При необходимости медперсонал должен организовать эвакуацию пациента в автомобиль. Мы делаем это как можем: просим родственников, соседей, прохожих. В тупиковых ситуациях вызываем МЧС.
«А водитель?» — спросите вы. Транспортировка больных не входит в его обязанности. Более того, он не имеет права покидать машину, ведь она битком набита дорогостоящей аппаратурой. Поэтому, если вас когда-нибудь коснется подобная ситуация, отнеситесь с пониманием к просьбе помочь. В этом нет никакого нарушения.
У медиков есть свои суеверия и приметы
Добродушный фельдшер Вован, с лица которого обычно не сходила улыбка, приуныл и многозначительно посмотрел на меня: «Чем я тебе так насолил, Кать?» Я была готова провалиться сквозь землю. Потому что все медики знают: никогда не желай коллеге спокойной ночи или счастливого дежурства. Иначе пахать ему сутки без передышки. Ни чаю попить, ни поспать точно не удастся.
Вообще говоря, мы, «скоропомощники», народ суеверный. Как и врачи приемного отделения. Те, например, свет на ночь гасят, будто мы к ним в темноте дорогу не найдем. А у нас так: если первый вызов закончился носилками, будешь госпитализировать народ до посинения. Если заехал на подстанцию и выдалась минутка отдохнуть, не вздумай снимать ботинки. Иначе тут же придется надевать их обратно — и аты-баты к следующему пациенту.
Что не делает врач скорой помощи
- Не назначает системное лечение и препараты для регулярного приема. Например, ваша бабушка страдает гипертонией и в последнее время таблетки перестали действовать. Вы можете вызвать скорую в тот момент, когда давление высокое. И мы, разумеется, приедем и полечим. Но эффект будет временный. Поэтому нужно обязательно обратиться в поликлинику — терапевт назначит лечение и будет отслеживать состояние в динамике.
- Не дает справок и копий карты вызова. Такая медицинская документация может быть получена только в официальном порядке, по запросу организаций (например, суда).
- Не проводит терапию препаратами больного. Если вам когда-нибудь делали укол вашим же лекарством, то это нарушение. Ведь мы не знаем, как хранились ампулы и что вообще в них находится.
- Не перевозит пациентов по их просьбе. Если вы вызовете скорую для того, чтобы добраться до какого-либо медицинского учреждения, вам, конечно же, откажут. И в определенную больницу тоже не повезут. Только туда, куда направит отдел госпитализации.
- Не выводит из запоя. Часто приходится объяснять, что «прокапать» может только наркологическая служба, но никак не скорая помощь.
- Не отвозит бомжей в приюты: для этого есть социальный патруль. Не собирает пьяных с улицы: для этого есть полиция. Не транспортирует умерших: для этого есть отдельная служба перевозки.
Когда не нужно оказывать первую помощь
Не бегите «спасать» человека и оказывать первую помощь, если вы этого не умеете. Давайте представим: гуляете вы по торговому центру, и вдруг прямо рядом с вами человеку становится плохо. Он теряет сознание, с грохотом падает на пол и начинает биться в судорогах. Уверяю, что вокруг сейчас же соберется толпа, при этом непременно найдутся «знающие» люди:
- «Ой, что это с ним! Побей по щекам, чтобы пришел в себя, или пощипай посильнее».
- «Да не-е-е, у бедняги эпилепсия. Скорее дайте тряпку, надо засунуть ему в рот!»
- «Вообще-то, ложка нужна. Ни у кого нет? На крайняк ручка или зажигалка сойдет».
- «Держите крепче руки, ноги и голову заодно!»
Дальше вариантов 2: либо человеку повезет и он действительно придет в себя, либо несчастный постарадает от неправильно оказанной помощи. Поэтому лучше сразу же вызывайте медиков, которые знают, что делать в таких ситуациях.
В стационар увозят только в крайнем случае
Все чаще вижу пациентов, которые хотят госпитализации по любому поводу: с циститом, гастритом, кишечной коликой, ОРВИ. Зачем вы хотите оказаться в ограниченном пространстве, в сомнительных условиях, зависящих от посторонних людей?
Для меня стационар — вынужденная мера, самый крайний выход, когда другого не остается. Подозрение на необходимость хирургического вмешательства, обезвоживание и травмы — все это серьезные поводы. Но при той же ангине можно спокойно лечиться дома. Скажу вам больше: пребывание в стационаре — это потенциальный риск для пациента. Там куча больных с разными диагнозами и устойчивая к антибиотикам флора.
Народные средства могут только ухудшить состояние
В комментариях к записям в одном медицинском блоге прочитала «дельный» совет: в качестве оказания первой помощи при инсульте нужно проколоть больному все подушечки пальцев и мочки ушей. «Чтобы кровь вышла, а не пошла в мозг» — это дословно.
Пройти мимо я не смогла. В итоге узнала о себе много нового: и об уровне IQ, и о степени профессионализма, и о том, что знания мои древние как мир. Я не в обиде. Мне страшно. За тех, кто прочитает этот опус и поспешит сделать своему пострадавшему родственнику (или знакомому) кровопускание. Но основное, чем вы можете помочь при признаках инсульта, — это организовать максимально быструю доставку в стационар.
3 главных мифа об ОРВИ
Сезон простуд открыт — вирусы повсюду. В детском саду немноголюдно, на работе то и дело слышится чихание и кашель. Обычное дело, так происходит из года в год. Но сколько же мифов и заблуждений до сих пор живет в головах у людей!
- Я заболел, потому что продуло, ходил без шапки или попил холодного. Заразиться от дуновения ветра невозможно: инфекцию вызывают патогенные микроорганизмы, с которыми вы где-то повстречались. Конечно, если 2 часа ходить в мороз в мокрой обуви, будет переохлаждение. И это повлияет на иммунный ответ организма — у микробов (которые уже внедрились, но не активизировались) появятся шансы сделать свое нехорошее дело.
- Чем больше лекарств, тем лучше. В наших головах укоренилась мысль: не пить таблетки — значит не лечиться. Надо в попу, в нос, в рот — всего и побольше. Хотя на самом деле при ОРВИ достаточно 2 препаратов. Это жаропонижающее (при температуре выше 38,5 °С) и физраствор в нос. Но самое главное — проветривать, увлажнять воздух и пить воду или морсы.
- Температура не должна держаться больше 3 дней. Одного будет лихорадить 3 дня, другого — 5, а третьего и вовсе неделю. И говорит это только об особенностях иммунитета. Конечно, нужно отслеживать динамику, и кровь можно сдать: анализ иногда помогает внести ясность.
5 неверных суждений о ротавирусе
Многие до сих пор уверены в следующем:
- Название «ротавирус» пошло от слова «рот», так как болезнь распространяется оральным путем и через грязные руки. На самом же деле если мы посмотрим на вирусные частицы под микроскопом, то увидим нечто похожее на колесо. Именно из-за этого сходства ротавирус получил свое название: «колесо» на латинском звучит как rota.
- Ротавирус — детская болезнь. Не совсем так. Инфекция может поражать все возрастные категории, хотя наиболее восприимчивы к ней именно дети до 2–3 лет. При этом взрослые переносят заболевание намного легче, иногда практически бессимптомно.
- Для лечения нужны антибиотики и противовирусные. Нет, нет и еще раз нет. На данный момент не существует специфического лечения ротавирусной инфекции.
- Если кто-то заболел, весь дом надо отмыть с хлоркой. Не имеет смысла, так как ротавирусы очень хорошо сохраняются во внешней среде и обладают устойчивостью к дезинфицирующим средствам.
- Нужно прекратить грудное вскармливание. Ни в коем случае! Следует продолжить кормление, не ограничивая число прикладываний.
Можно ли прийти в поликлинику с бабушкой
Дети в возрасте старше 15 лет имеют право на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или на отказ от него. То есть, по сути, подросток может сам решать, соглашаться ли на какое-то исследование и ложиться ли в больницу. Исключение из этого правила составляют пациенты, представляющие опасность для окружающих.
Если же речь идет о детях до 15 лет, то все решения принимают родители или опекуны. Именно они должны сопровождать ребенка во время визита к врачу. А если вдруг на прием пришла бабушка, она должна иметь при себе оформленное особым образом согласие.
Закон допускает медицинское вмешательство для устранения угрозы жизни, если родители в данный момент отсутствуют. Это значит, что при открытом переломе или перитоните никто не будет ждать, пока приедут мама с папой. Правда, потом могут быть судебные разбирательства. Одного ребенка забрали из школы с болью в животе и спустя 2 часа экстренно прооперировали. А мама потом жаловалась, говорила: мало того что не уведомили, так еще вырезали несуществующий аппендицит.
Небольшой ликбез по использованию таблеток
- Если на таблетке имеется разделительная насечка (риска), значит, производитель предусматривает такую возможность. И в разделенных половинках будет содержаться ровно 1/2 от указанной на упаковке дозы. Если же риски нет, точное деление не гарантируется. Дело в том, что технологии производства могут отличаться: не всегда действующее вещество распределяется равномерно по всему объему. В результате, выпив половинку или четвертинку таблетки, можно превысить дозировку.
- Нельзя делить таблетки с оболочкой. Она придумана не просто так: покрытие либо защищает слизистую от раздражения, либо не дает лекарству разрушиться в кислой среде желудка. Нарушите оболочку — не получите эффекта (в лучшем случае) или ухудшите свое состояние.
- Нельзя делить таблетки пролонгированного действия. Существуют лекарственные формы, где действующее вещество высвобождается не сразу, а порционно. И процесс этот продолжается дольше по сравнению с обычными препаратами. Если нарушить целостность таблетки, лекарство будет поступать в кровь не по чуть-чуть, а сразу одним махом. Это реальная опасность передозировки.
- В большинстве случаев нельзя делить капсулы. Они играют транспортную роль: доставляют лекарство в просвет кишечника, где затем растворяется их оболочка и высвобождается содержимое. В противном случае лекарство может инактивироваться под действием желудочного сока и оказаться бесполезным.
Как правильно измерить температуру электронным градусником
Часто слышу, что эти приборы врут. Погрешность действительно есть — она чуть выше, чем у ртутных аналогов, и составляет 0,2 °С. Но эти две десятые мало на что влияют, нам важно оценить ситуацию и понять, нужно сбивать температуру или нет.
Большинство из нас считает, что звуковой сигнал (который появляется через 1 минуту) оповещает об окончании измерения. Это не так. Он говорит о том, что скорость прироста температуры уменьшилась. Но вынимать градусник не нужно, для получения точных показателей следует подождать еще 3–4 минуты.
И еще несколько моментов:
- Следите за тем, чтобы кожа под мышкой была сухая. Перед измерением протрите ее платком или салфеткой.
- Располагайте кончик термометра прямо в центре подмышечной впадины.
- Плотно прижимайте руку к телу (если измеряете температуру малышу, то сами придерживайте его ручку).
- После сигнала не меняйте позу и не прерывайте процесс.
- Помните, что температуру можно мерить не только под мышкой, но и во рту. Во втором случае расположите градусник сбоку под языком и закройте рот до окончания процедуры.
5 секретов правильного сбора детских анализов
Грамотные действия родителей — это 95 % гарантии исключения лабораторных ошибок.
- Собирайте мочу для общего анализа утром, проще это сделать сразу после пробуждения ребенка. Не используйте горшок, тарелку, тазик и прочие емкости. Берите только стерильный контейнер или детский мочеприемник.
- Вымойте руки, подмойте ребенка детским мылом или средством для интимной гигиены, просушите его кожу чистым полотенцем.
- Наденьте мочеприемник (без памперса!) и отслеживайте появление мочи. Или собирайте сразу в контейнер: держите ребенка над раковиной и вовремя подставляйте баночку под среднюю порцию мочи. Не прикасайтесь контейнером к телу и половым органам.
- Сразу же плотно закройте крышку и как можно быстрее доставьте биологический материал в лабораторию. Максимальное время — 2 часа.
- Если результаты далеки от нормы, не спешите сразу лечить инфекцию (особенно если у ребенка нет никаких симптомов). Обязательно пересдайте анализ и при этом строго соблюдайте вышеуказанные правила.
Можно ли пользоваться зеленкой
Этот антисептик еще недавно был в каждой аптечке. Зеленкой мазали ссадины и порезы, обрабатывали высыпания при ветрянке, прижигали язвочки на слизистой. Теперь раствор бриллиантового зеленого подвергся жесточайшей критике. Самый главный аргумент — это то, что он не используется нигде, кроме России и постсоветского пространства.
На самом деле зеленка не запрещена ни в США, ни в Европе. Этот антисептик входит в список разрешенных препаратов. Другое дело, что он там действительно не в ходу. Во-первых, до сих пор не известен молекулярный механизм его действия. Во-вторых, в западной медицине, кроме эффективности препарата, важна и эстетическая составляющая. Это у нас можно превратить ребенка в индейца, сделав ему боевой раскрас зеленкой. А там считается, что не стоит создавать дополнительные неудобства для пациента.
Делаем выводы. Один бесспорный плюс у зеленки есть: она по карману каждому. Но на этом преимущества заканчиваются. Дело в том, что раствор обладает незначительным дезинфицирующим свойством, но в то же время может повреждать ткани, удлиняя сроки заживления. Для обработки высыпаний при ветрянке не подходит вовсе. Разве что в качестве красителя — «маркировать» вновь появляющиеся элементы сыпи.
Так ли полезен суп, как считают наши бабушки
«Без первого нельзя. Ешь, деточка, а то не вырастешь большая и здоровая» — говорили вам такое, признавайтесь? В нашем доме, как и во многих других, супы практически не переводились: бабуля готовила их постоянно.
Но с медицинской точки зрения супчик на мясном бульоне — настоящий враг здорового образа жизни.
- Качество современного мяса вовсе не на высоте. Производители используют антибиотики и гормоны роста, и при варке все это оказывается в бульоне.
- Чаще всего хозяйки используют мясо на косточке. А в костных тканях животных и птиц могут накапливаться тяжелые металлы, в частности свинец и ртуть.
- При длительной тепловой обработке погибают практически все витамины и биологически активные вещества. В итоге польза такого блюда очень и очень сомнительна.
- Бульоны стимулируют секрецию желудочного сока и повышают кислотность. Это может спровоцировать развитие гастрита. А если проблемы уже имеются, есть все шансы усугубить ситуацию.
А в каких случаях вы обращаетесь за помощью к медикам? Вы всегда настаиваете на госпитализации или пытаетесь лечиться самостоятельно?
Фото на превью mama_sinka / instagram