Я фельдшер скорой помощи, и мне есть что рассказать о своей работе (Народные средства — зло)

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Здравствуйте! Меня зовут Екатерина, и я работаю фельдшером скорой помощи. В дни дежурств ноги приносят меня на родную подстанцию в 7 утра. Каждый в нашей бригаде — мультиспециалист и палочка-выручалочка для всех. Нас ошибочно считают работниками аптеки на колесах, ночными сиделками для бабушек, экспресс-доставщиками для бездомных. На самом же деле мы — экстренная медслужба.

Я признаюсь читателям AdMe.ru, с какими трудностями сталкиваются врачи, приезжающие на вызовы в машине с красным крестом.

Как работает скорая у нас и за рубежом

Знаете, чему больше всего удивляются россияне, перебравшиеся на постоянное место жительства в Европу? Системе оказания неотложной помощи. Мы разбалованы бесплатной скорой, которая выезжает по любому поводу, будь то температура 37,5 °С или боль в левой пятке. А на Западе действительно по-другому. «Упал дома и сломал руку», «болит поясница, не могу разогнуться» — не причины, чтобы направить к вам бригаду медиков. Это настолько укоренилось в голове местных жителей, что они даже не тратят время на дозвон в неотложку. Все эти правила имеют под собой четкие основания. В первую очередь финансовые: вызов скорой помощи может обойтись больному в несколько сотен евро.

7 причин, по которым я ношу синюю форму

Расскажу о плюсах работы в скорой помощи. Достойная зарплата. Фельдшер в Москве получает неплохо. К окладу приплюсовываются доплаты «за вредность», «ночные», «напряженка» и за праздники в двойном размере.

Фельдшер в Москве получает неплохо. К окладу приплюсовываются доплаты «за вредность», «ночные», «напряженка» и за праздники в двойном размере. Длинный отпуск. Кроме обычного в 28 дней, есть еще и дополнительный (2 недели).

Кроме обычного в 28 дней, есть еще и дополнительный (2 недели). Гибкий график. Есть суточные и полусуточные смены. Многим нравится то, что на работу нужно ходить не каждый день. Интервал между дежурствами обычно составляет 2–3 дня. Есть возможность договориться об удобном графике, а мамочкам с малолетними детьми — работать на полставки.

Есть суточные и полусуточные смены. Многим нравится то, что на работу нужно ходить не каждый день. Интервал между дежурствами обычно составляет 2–3 дня. Есть возможность договориться об удобном графике, а мамочкам с малолетними детьми — работать на полставки. Опыт и тренировка. Постоянно учишься принимать решения, не бояться, действовать быстро и четко в любой ситуации. Недаром говорят, что, если за твоими плечами скорая, ты сможешь работать в любой сфере, связанной с медициной.

Постоянно учишься принимать решения, не бояться, действовать быстро и четко в любой ситуации. Недаром говорят, что, если за твоими плечами скорая, ты сможешь работать в любой сфере, связанной с медициной. Профилактика ожирения и гиподинамии. Нередко приходится бегать на 5-й этаж без лифта, прихватив с собой ящик, кардиограф, дефибриллятор и реанимационный набор в придачу. ⠀

Нередко приходится бегать на 5-й этаж без лифта, прихватив с собой ящик, кардиограф, дефибриллятор и реанимационный набор в придачу. ⠀ Благодарность больных. Когда ты видишь, что помог пациенту, — это дорогого стоит. Всегда приятно слышать «огромное спасибо» и «сто лет жизни тебе, доченька».

Топ-5 причин, по которым звонят в скорую помощь

Врачи и фельдшеры скорой сталкиваются с самыми разными вызовами. Но некоторые повторяются из смены в смену, и не по одному разу. Повышение артериального давления. Большинство пациентов — люди преклонного возраста, с уже диагностированной гипертонической болезнью. Им нужно получать постоянную поддерживающую терапию. Проще говоря, участковый врач должен назначать лекарства, а больному следует в обязательном порядке их принимать. Но по каким-то причинам таблетки пьются через раз, а в результате — скачки давления.

Большинство пациентов — люди преклонного возраста, с уже диагностированной гипертонической болезнью. Им нужно получать постоянную поддерживающую терапию. Проще говоря, участковый врач должен назначать лекарства, а больному следует в обязательном порядке их принимать. Но по каким-то причинам таблетки пьются через раз, а в результате — скачки давления. Боль в животе. У молодых причина чаще всего хирургическая (например, аппендицит) или же инфекционная. У пожилых в основном обострение хронического гастрита, колита или панкреатита. Это происходит, когда бабушка с букетом заболеваний решает нарушить диету и побаловать себя вкусненьким.

У молодых причина чаще всего хирургическая (например, аппендицит) или же инфекционная. У пожилых в основном обострение хронического гастрита, колита или панкреатита. Это происходит, когда бабушка с букетом заболеваний решает нарушить диету и побаловать себя вкусненьким. Температура. Где-то в 70 % случаев вызывают детям, когда жар не сбивается обычными лекарствами. Остальные 30 % — это взрослые с банальной ОРВИ. Говорят обычно следующее: «Нет лекарства, не знаю, что делать, температура держится 3 дня, послушайте меня, а то вдруг пневмония». Бывает, конечно, что-то серьезное, но это скорее исключение из правил.

Где-то в 70 % случаев вызывают детям, когда жар не сбивается обычными лекарствами. Остальные 30 % — это взрослые с банальной ОРВИ. Говорят обычно следующее: «Нет лекарства, не знаю, что делать, температура держится 3 дня, послушайте меня, а то вдруг пневмония». Бывает, конечно, что-то серьезное, но это скорее исключение из правил. Травмы. Переломы, вывихи, ссадины, порезы. И больные тут самые разные — от молодых ребят, которые подрались, до случайно упавших старушек с переломом шейки бедра. Зимой к ним присоединяются люди в расцвете лет: гололед, увы, никто не отменял.

Переломы, вывихи, ссадины, порезы. И больные тут самые разные — от молодых ребят, которые подрались, до случайно упавших старушек с переломом шейки бедра. Зимой к ним присоединяются люди в расцвете лет: гололед, увы, никто не отменял. «Плохо». Один из самых нелюбимых поводов к вызову. Потому что реально не знаешь, на что едешь. Там то ли паническая атака, то ли похмелье, то ли инфаркт или инсульт.

Почему врачи и фельдшеры не должны таскать носилки

«Как это вы не можете донести до машины? С какой стати я должна бегать по соседям? И вообще, почему мужчин не прислали?!» — разъяренная женщина срывалась на крик. А мы с напарницей судорожно соображали, как спустить вниз ее супруга — крупного мужчину килограммов под 120. Время поджимало: «золотые часы», отведенные на спасение при инсульте, почти вышли. К сожалению, на скорой нет санитаров. В составе бригады может быть врач и фельдшер или 2 фельдшера. Большая часть персонала — женщины. Они физически не могут достащить больного, даже если он кажется худым. При необходимости медперсонал должен организовать эвакуацию пациента в автомобиль. Мы делаем это как можем: просим родственников, соседей, прохожих. В тупиковых ситуациях вызываем МЧС. «А водитель?» — спросите вы. Транспортировка больных не входит в его обязанности. Более того, он не имеет права покидать машину, ведь она битком набита дорогостоящей аппаратурой. Поэтому, если вас когда-нибудь коснется подобная ситуация, отнеситесь с пониманием к просьбе помочь. В этом нет никакого нарушения.

У медиков есть свои суеверия и приметы

Добродушный фельдшер Вован, с лица которого обычно не сходила улыбка, приуныл и многозначительно посмотрел на меня: «Чем я тебе так насолил, Кать?» Я была готова провалиться сквозь землю. Потому что все медики знают: никогда не желай коллеге спокойной ночи или счастливого дежурства. Иначе пахать ему сутки без передышки. Ни чаю попить, ни поспать точно не удастся. Вообще говоря, мы, «скоропомощники», народ суеверный. Как и врачи приемного отделения. Те, например, свет на ночь гасят, будто мы к ним в темноте дорогу не найдем. А у нас так: если первый вызов закончился носилками, будешь госпитализировать народ до посинения. Если заехал на подстанцию и выдалась минутка отдохнуть, не вздумай снимать ботинки. Иначе тут же придется надевать их обратно — и аты-баты к следующему пациенту.

Что не делает врач скорой помощи

Не назначает системное лечение и препараты для регулярного приема. Например, ваша бабушка страдает гипертонией и в последнее время таблетки перестали действовать. Вы можете вызвать скорую в тот момент, когда давление высокое. И мы, разумеется, приедем и полечим. Но эффект будет временный. Поэтому нужно обязательно обратиться в поликлинику — терапевт назначит лечение и будет отслеживать состояние в динамике.

и препараты для регулярного приема. Например, ваша бабушка страдает гипертонией и в последнее время таблетки перестали действовать. Вы можете вызвать скорую в тот момент, когда давление высокое. И мы, разумеется, приедем и полечим. Но эффект будет временный. Поэтому нужно обязательно обратиться в поликлинику — терапевт назначит лечение и будет отслеживать состояние в динамике. Не дает справок и копий карты вызова. Такая медицинская документация может быть получена только в официальном порядке, по запросу организаций (например, суда).

Такая медицинская документация может быть получена только в официальном порядке, по запросу организаций (например, суда). Не проводит терапию препаратами больного. Если вам когда-нибудь делали укол вашим же лекарством, то это нарушение. Ведь мы не знаем, как хранились ампулы и что вообще в них находится.

Если вам когда-нибудь делали укол вашим же лекарством, то это нарушение. Ведь мы не знаем, как хранились ампулы и что вообще в них находится. Не перевозит пациентов по их просьбе. Если вы вызовете скорую для того, чтобы добраться до какого-либо медицинского учреждения, вам, конечно же, откажут. И в определенную больницу тоже не повезут. Только туда, куда направит отдел госпитализации.

Если вы вызовете скорую для того, чтобы добраться до какого-либо медицинского учреждения, вам, конечно же, откажут. И в определенную больницу тоже не повезут. Только туда, куда направит отдел госпитализации. Не выводит из запоя. Часто приходится объяснять, что «прокапать» может только наркологическая служба, но никак не скорая помощь.

Часто приходится объяснять, что «прокапать» может только наркологическая служба, но никак не скорая помощь. Не отвозит бомжей в приюты: для этого есть социальный патруль. Не собирает пьяных с улицы: для этого есть полиция. Не транспортирует умерших: для этого есть отдельная служба перевозки.

Когда не нужно оказывать первую помощь

Не бегите «спасать» человека и оказывать первую помощь, если вы этого не умеете. Давайте представим: гуляете вы по торговому центру, и вдруг прямо рядом с вами человеку становится плохо. Он теряет сознание, с грохотом падает на пол и начинает биться в судорогах. Уверяю, что вокруг сейчас же соберется толпа, при этом непременно найдутся «знающие» люди: «Ой, что это с ним! Побей по щекам, чтобы пришел в себя, или пощипай посильнее».

«Да не-е-е, у бедняги эпилепсия. Скорее дайте тряпку, надо засунуть ему в рот!»

«Вообще-то, ложка нужна. Ни у кого нет? На крайняк ручка или зажигалка сойдет».

«Держите крепче руки, ноги и голову заодно!» Дальше вариантов 2: либо человеку повезет и он действительно придет в себя, либо несчастный постарадает от неправильно оказанной помощи. Поэтому лучше сразу же вызывайте медиков, которые знают, что делать в таких ситуациях.

В стационар увозят только в крайнем случае

Все чаще вижу пациентов, которые хотят госпитализации по любому поводу: с циститом, гастритом, кишечной коликой, ОРВИ. Зачем вы хотите оказаться в ограниченном пространстве, в сомнительных условиях, зависящих от посторонних людей? Для меня стационар — вынужденная мера, самый крайний выход, когда другого не остается. Подозрение на необходимость хирургического вмешательства, обезвоживание и травмы — все это серьезные поводы. Но при той же ангине можно спокойно лечиться дома. Скажу вам больше: пребывание в стационаре — это потенциальный риск для пациента. Там куча больных с разными диагнозами и устойчивая к антибиотикам флора.

Народные средства могут только ухудшить состояние

В комментариях к записям в одном медицинском блоге прочитала «дельный» совет: в качестве оказания первой помощи при инсульте нужно проколоть больному все подушечки пальцев и мочки ушей. «Чтобы кровь вышла, а не пошла в мозг» — это дословно. Пройти мимо я не смогла. В итоге узнала о себе много нового: и об уровне IQ, и о степени профессионализма, и о том, что знания мои древние как мир. Я не в обиде. Мне страшно. За тех, кто прочитает этот опус и поспешит сделать своему пострадавшему родственнику (или знакомому) кровопускание. Но основное, чем вы можете помочь при признаках инсульта, — это организовать максимально быструю доставку в стационар.

3 главных мифа об ОРВИ

Сезон простуд открыт — вирусы повсюду. В детском саду немноголюдно, на работе то и дело слышится чихание и кашель. Обычное дело, так происходит из года в год. Но сколько же мифов и заблуждений до сих пор живет в головах у людей! Я заболел, потому что продуло, ходил без шапки или попил холодного. Заразиться от дуновения ветра невозможно: инфекцию вызывают патогенные микроорганизмы, с которыми вы где-то повстречались. Конечно, если 2 часа ходить в мороз в мокрой обуви, будет переохлаждение. И это повлияет на иммунный ответ организма — у микробов (которые уже внедрились, но не активизировались) появятся шансы сделать свое нехорошее дело.

Заразиться от дуновения ветра невозможно: инфекцию вызывают патогенные микроорганизмы, с которыми вы где-то повстречались. Конечно, если 2 часа ходить в мороз в мокрой обуви, будет переохлаждение. И это повлияет на иммунный ответ организма — у микробов (которые уже внедрились, но не активизировались) появятся шансы сделать свое нехорошее дело. Чем больше лекарств, тем лучше. В наших головах укоренилась мысль: не пить таблетки — значит не лечиться. Надо в попу, в нос, в рот — всего и побольше. Хотя на самом деле при ОРВИ достаточно 2 препаратов. Это жаропонижающее (при температуре выше 38,5 °С) и физраствор в нос. Но самое главное — проветривать, увлажнять воздух и пить воду или морсы.

В наших головах укоренилась мысль: не пить таблетки — значит не лечиться. Надо в попу, в нос, в рот — всего и побольше. Хотя на самом деле при ОРВИ достаточно 2 препаратов. Это жаропонижающее (при температуре выше 38,5 °С) и физраствор в нос. Но самое главное — проветривать, увлажнять воздух и пить воду или морсы. Температура не должна держаться больше 3 дней. Одного будет лихорадить 3 дня, другого — 5, а третьего и вовсе неделю. И говорит это только об особенностях иммунитета. Конечно, нужно отслеживать динамику, и кровь можно сдать: анализ иногда помогает внести ясность.

5 неверных суждений о ротавирусе

Многие до сих пор уверены в следующем: Название «ротавирус» пошло от слова «рот» , так как болезнь распространяется оральным путем и через грязные руки. На самом же деле если мы посмотрим на вирусные частицы под микроскопом, то увидим нечто похожее на колесо. Именно из-за этого сходства рота вирус получил свое название: «колесо» на латинском звучит как rota .

, так как болезнь распространяется оральным путем и через грязные руки. На самом же деле если мы посмотрим на вирусные частицы под микроскопом, то увидим нечто похожее на колесо. Именно из-за этого сходства вирус получил свое название: «колесо» на латинском звучит как . Ротавирус — детская болезнь. Не совсем так. Инфекция может поражать все возрастные категории, хотя наиболее восприимчивы к ней именно дети до 2–3 лет. При этом взрослые переносят заболевание намного легче, иногда практически бессимптомно.

Не совсем так. Инфекция может поражать все возрастные категории, хотя наиболее восприимчивы к ней именно дети до 2–3 лет. При этом взрослые переносят заболевание намного легче, иногда практически бессимптомно. Для лечения нужны антибиотики и противовирусные . Нет, нет и еще раз нет. На данный момент не существует специфического лечения ротавирусной инфекции.

. Нет, нет и еще раз нет. На данный момент не существует специфического лечения ротавирусной инфекции. Если кто-то заболел, весь дом надо отмыть с хлоркой. Не имеет смысла, так как ротавирусы очень хорошо сохраняются во внешней среде и обладают устойчивостью к дезинфицирующим средствам.

Не имеет смысла, так как ротавирусы очень хорошо сохраняются во внешней среде и обладают устойчивостью к дезинфицирующим средствам. Нужно прекратить грудное вскармливание. Ни в коем случае! Следует продолжить кормление, не ограничивая число прикладываний.

Можно ли прийти в поликлинику с бабушкой

Дети в возрасте старше 15 лет имеют право на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или на отказ от него. То есть, по сути, подросток может сам решать, соглашаться ли на какое-то исследование и ложиться ли в больницу. Исключение из этого правила составляют пациенты, представляющие опасность для окружающих. Если же речь идет о детях до 15 лет, то все решения принимают родители или опекуны. Именно они должны сопровождать ребенка во время визита к врачу. А если вдруг на прием пришла бабушка, она должна иметь при себе оформленное особым образом согласие. Закон допускает медицинское вмешательство для устранения угрозы жизни, если родители в данный момент отсутствуют. Это значит, что при открытом переломе или перитоните никто не будет ждать, пока приедут мама с папой. Правда, потом могут быть судебные разбирательства. Одного ребенка забрали из школы с болью в животе и спустя 2 часа экстренно прооперировали. А мама потом жаловалась, говорила: мало того что не уведомили, так еще вырезали несуществующий аппендицит.

Небольшой ликбез по использованию таблеток

Если на таблетке имеется разделительная насечка (риска), значит, производитель предусматривает такую возможность. И в разделенных половинках будет содержаться ровно 1/2 от указанной на упаковке дозы. Если же риски нет, точное деление не гарантируется. Дело в том, что технологии производства могут отличаться: не всегда действующее вещество распределяется равномерно по всему объему. В результате, выпив половинку или четвертинку таблетки, можно превысить дозировку.

Дело в том, что технологии производства могут отличаться: не всегда действующее вещество распределяется равномерно по всему объему. В результате, выпив половинку или четвертинку таблетки, можно превысить дозировку. Нельзя делить таблетки с оболочкой. Она придумана не просто так: покрытие либо защищает слизистую от раздражения, либо не дает лекарству разрушиться в кислой среде желудка. Нарушите оболочку — не получите эффекта (в лучшем случае) или ухудшите свое состояние.

Она придумана не просто так: покрытие либо защищает слизистую от раздражения, либо не дает лекарству разрушиться в кислой среде желудка. Нарушите оболочку — не получите эффекта (в лучшем случае) или ухудшите свое состояние. Нельзя делить таблетки пролонгированного действия. Существуют лекарственные формы, где действующее вещество высвобождается не сразу, а порционно. И процесс этот продолжается дольше по сравнению с обычными препаратами. Если нарушить целостность таблетки, лекарство будет поступать в кровь не по чуть-чуть, а сразу одним махом. Это реальная опасность передозировки.

Существуют лекарственные формы, где действующее вещество высвобождается не сразу, а порционно. И процесс этот продолжается дольше по сравнению с обычными препаратами. Если нарушить целостность таблетки, лекарство будет поступать в кровь не по чуть-чуть, а сразу одним махом. Это реальная опасность передозировки. В большинстве случаев нельзя делить капсулы. Они играют транспортную роль: доставляют лекарство в просвет кишечника, где затем растворяется их оболочка и высвобождается содержимое. В противном случае лекарство может инактивироваться под действием желудочного сока и оказаться бесполезным.

Как правильно измерить температуру электронным градусником

Часто слышу, что эти приборы врут. Погрешность действительно есть — она чуть выше, чем у ртутных аналогов, и составляет 0,2 °С. Но эти две десятые мало на что влияют, нам важно оценить ситуацию и понять, нужно сбивать температуру или нет. Большинство из нас считает, что звуковой сигнал (который появляется через 1 минуту) оповещает об окончании измерения. Это не так. Он говорит о том, что скорость прироста температуры уменьшилась. Но вынимать градусник не нужно, для получения точных показателей следует подождать еще 3–4 минуты. И еще несколько моментов: Следите за тем, чтобы кожа под мышкой была сухая. Перед измерением протрите ее платком или салфеткой.

Располагайте кончик термометра прямо в центре подмышечной впадины.

Плотно прижимайте руку к телу (если измеряете температуру малышу, то сами придерживайте его ручку).

После сигнала не меняйте позу и не прерывайте процесс.

Помните, что температуру можно мерить не только под мышкой, но и во рту. Во втором случае расположите градусник сбоку под языком и закройте рот до окончания процедуры.

5 секретов правильного сбора детских анализов

Грамотные действия родителей — это 95 % гарантии исключения лабораторных ошибок. Собирайте мочу для общего анализа утром , проще это сделать сразу после пробуждения ребенка. Не используйте горшок, тарелку, тазик и прочие емкости. Берите только стерильный контейнер или детский мочеприемник.

, проще это сделать сразу после пробуждения ребенка. Не используйте горшок, тарелку, тазик и прочие емкости. Берите только стерильный контейнер или детский мочеприемник. Вымойте руки, подмойте ребенка детским мылом или средством для интимной гигиены, просушите его кожу чистым полотенцем.

или средством для интимной гигиены, просушите его кожу чистым полотенцем. Наденьте мочеприемник (без памперса!) и отслеживайте появление мочи. Или собирайте сразу в контейнер: держите ребенка над раковиной и вовремя подставляйте баночку под среднюю порцию мочи. Не прикасайтесь контейнером к телу и половым органам.

(без памперса!) и отслеживайте появление мочи. Или собирайте сразу в контейнер: держите ребенка над раковиной и вовремя подставляйте баночку под среднюю порцию мочи. Не прикасайтесь контейнером к телу и половым органам. Сразу же плотно закройте крышку и как можно быстрее доставьте биологический материал в лабораторию. Максимальное время — 2 часа.

и как можно быстрее доставьте биологический материал в лабораторию. Максимальное время — 2 часа. Если результаты далеки от нормы, не спешите сразу лечить инфекцию (особенно если у ребенка нет никаких симптомов). Обязательно пересдайте анализ и при этом строго соблюдайте вышеуказанные правила.

Можно ли пользоваться зеленкой

Этот антисептик еще недавно был в каждой аптечке. Зеленкой мазали ссадины и порезы, обрабатывали высыпания при ветрянке, прижигали язвочки на слизистой. Теперь раствор бриллиантового зеленого подвергся жесточайшей критике. Самый главный аргумент — это то, что он не используется нигде, кроме России и постсоветского пространства. На самом деле зеленка не запрещена ни в США, ни в Европе. Этот антисептик входит в список разрешенных препаратов. Другое дело, что он там действительно не в ходу. Во-первых, до сих пор не известен молекулярный механизм его действия. Во-вторых, в западной медицине, кроме эффективности препарата, важна и эстетическая составляющая. Это у нас можно превратить ребенка в индейца, сделав ему боевой раскрас зеленкой. А там считается, что не стоит создавать дополнительные неудобства для пациента. Делаем выводы. Один бесспорный плюс у зеленки есть: она по карману каждому. Но на этом преимущества заканчиваются. Дело в том, что раствор обладает незначительным дезинфицирующим свойством, но в то же время может повреждать ткани, удлиняя сроки заживления. Для обработки высыпаний при ветрянке не подходит вовсе. Разве что в качестве красителя — «маркировать» вновь появляющиеся элементы сыпи.

Так ли полезен суп, как считают наши бабушки

«Без первого нельзя. Ешь, деточка, а то не вырастешь большая и здоровая» — говорили вам такое, признавайтесь? В нашем доме, как и во многих других, супы практически не переводились: бабуля готовила их постоянно. Но с медицинской точки зрения супчик на мясном бульоне — настоящий враг здорового образа жизни. Качество современного мяса вовсе не на высоте. Производители используют антибиотики и гормоны роста, и при варке все это оказывается в бульоне.

Чаще всего хозяйки используют мясо на косточке. А в костных тканях животных и птиц могут накапливаться тяжелые металлы, в частности свинец и ртуть.

При длительной тепловой обработке погибают практически все витамины и биологически активные вещества. В итоге польза такого блюда очень и очень сомнительна.

Бульоны стимулируют секрецию желудочного сока и повышают кислотность. Это может спровоцировать развитие гастрита. А если проблемы уже имеются, есть все шансы усугубить ситуацию.

А в каких случаях вы обращаетесь за помощью к медикам? Вы всегда настаиваете на госпитализации или пытаетесь лечиться самостоятельно?